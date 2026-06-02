Tragédie se v úterý odpoledne stala u letiště na okraji hlavního města Prahy. Dva lidé zemřeli po pádu soukromého letadla do pole. Případem se zabývají policisté a pracovníci Úřadu pro civilní letectví.
Policie o nehodě informovala odpoledne s tím, že po 16. hodině k pádu soukromého letadla do pole u pražského letiště Točná. Na palubě stroje byly dvě osoby. Kromě policistů vyrazili zasahovat na místo i hasiči a záchranáři.
Zdravotníci už ale nemohli nikomu pomoci, což potvrdili strážci zákona na síti X. "Nehoda má bohužel tragické následky. Dvě osoby pád letadla nepřežily," sdělila policie.
Na místě ihned začalo vyšetřování tragédie. "Okolnostmi pádu ultralehkého letadla se budou nyní zabývat kriminalisté společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví," dodali policisté.
Stejně jako loni, tak i letos nese trofej pro vítěze nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěže Ligy mistrů jméno klubu Paris Saint Germain. Tento francouzský hegemon opět potvrdil, že patří k nejlepším mužstvům starého kontinentu. Zatímco v minulé sezóně si ve finále poradil s Interem Milán, tentokrát byl jeho finálovým soupeřem londýnský Arsenal. Ten se do finále Ligy mistrů podíval poprvé po 20 letech a doufal tak, že tentokrát se mu tuto trofej, která mu chybí do sbírky. Jakkoli dobře začali, stejně jako před dvaceti lety svůj náskok postupem času ztratili, tentokrát tedy až na penalty s Paris Saint Germain prohráli a nenavázali tak na svůj nedávný triumf v anglické Premier League.
Zdroj: David Holub