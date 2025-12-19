Rodinná tragédie při letecké nehodě v USA. Zemřel slavný závodník i s dětmi

Tragická nehoda malého letadla otřásla Spojenými státy americkými, protože při neštěstí zemřel známý automobilový závodník Greg Biffle se svou rodinou. Informovala o tom stanice ABC News. Příčina nehody zatím není známá.
K nehodě malého letounu došlo na regionálním letišti Statesville Regional Airport v americkém státě Severní Karolína. Podle manažera letiště Johna Fergusona zatím není známá příčina neštěstí. Letiště je na neurčito uzavřeno kvůli probíhajícímu vyšetřování a odklízení trosek havarovaného stroje.
Předpokládá se, že mezi oběťmi jsou automobilový závodník Greg Biffle, někdejší účastník série NASCAR, a členové jeho rodiny. Místní policie dosud čeká na potvrzení této informace. Šerif Darren Campbell pouze sdělil, že nepřežilo pět dospělých osob a dvě děti.
"Tato tragédie nás zanechala se zlomenými srdci a beze slov," uvedly rodiny zesnulých ve společném prohlášení. "Greg a Cristine byli oddanými rodiči a aktivními filantropy, jejichž životy se točily kolem malého syna Rydera a Gregovy dcery Emmy," dodali pozůstalí.
Biffle závodil pod hlavičkou NASCAR od roku 1995 a je jedním z pouhých tří závodníků, kteří vyhráli šampionáty Busch Series i Craftsman Truck Series. Patřil také k pouhým několika desítkám závodníků, kteří zvítězili v závodě všech tří národních šampionátů NASCAR.
