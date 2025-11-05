Na letišti v Louisville se krátce po startu zřítilo letadlo

5. listopadu 2025 8:23

Zřícení letadla v Louisville
Na letišti v Louisville v Kentucky došlo k tragické havárii nákladního letadla UPS, při které zahynulo nejméně sedm lidí. Guvernér státu Kentucky uvedl, že k nehodě došlo v úterý večer, když nákladní letadlo startovalo z mezinárodního letiště Louisville Muhammad Ali. Nejméně dalších jedenáct osob utrpělo při explozi, k níž došlo kolem 17:15 místního času, zranění. Nad místem neštěstí se valil hustý dým.

Guvernér Andy Beshear oznámil, že mezi oběťmi jsou pravděpodobně tři členové posádky letadla. Dodal také, že záběry a videa ukazují, jak násilná tato nehoda byla. Úřady varovaly, že zranění jsou velmi vážná a počet mrtvých by se mohl zvýšit. Let číslo 2976 společnosti UPS měl namířeno do Honolulu na Havaji a vezl značné množství paliva – konkrétně 144 000 litrů.

Letadlo sklouzlo z ranveje a následně narazilo do blízkých budov. Exploze pohltila nejméně dva okolní podniky, včetně společnosti zabývající se recyklací ropných produktů. Zpočátku byl v okruhu osmi kilometrů od letiště vydán příkaz nevycházet kvůli obavám z dalších výbuchů a znečištění ovzduší. Toto omezení bylo později zmírněno a sníženo na okruh zhruba jednoho a půl kilometru. Všechny plánované odlety na úterní večer byly zrušeny.

Náčelník hasičského sboru v Louisville, Brian O'Neill, uvedl, že požár je již téměř pod kontrolou, ale hasiči stále pracují na místě havárie. Vysvětlil, že takto rozsáhlý incident vyžaduje nasazení stovek hasičů, kteří musí místo obklíčit, udržet a postupně uhasit. Dodal, že záchranné týmy, složené z profesionálních hasičů z celého regionu, prohledávají místo mřížku po mřížce, aby se ujistily, zda nenajdou další oběti.

Guvernér Beshear vyzval veřejnost, aby se k místu havárie nepřibližovala, jelikož tam stále hrozí nebezpečí kvůli hořlavým a potenciálně výbušným materiálům. Beshear nechtěl spekulovat o příčině neštěstí a uvedl, že vyšetřování povede Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB). Vyšetřovací tým NTSB měl dorazit do Kentucky ve středu.

Šéf metropolitní policie v Louisville, Paul Humphrey, sdělil, že místo nehody bude aktivní scénou po několik dalších dní. Uvedl, že neví, jak dlouho potrvá, než bude místo bezpečné pro zahájení vyšetřování. Havarovaný stroj byl typ MD-11F, třímotorový letoun s délkou 61 metrů a rozpětím křídel 52 metrů. Službu zahájil před 34 lety u Thai Airways jako osobní letadlo a do flotily UPS přešel v roce 2006.

MD-11F byl původně vyroben společností McDonnell Douglas, která se v roce 1997 spojila s Boeingem. Společnosti FedEx a UPS oznámily v roce 2023 plány na postupné vyřazování letounů MD-11 ze svých flotil během následující dekády s cílem modernizovat svůj letecký park. Společnost Boeing vyjádřila v prohlášení připravenost podpořit svého zákazníka a vyjádřila soustrast všem postiženým. Nabídla také technickou pomoc NTSB.

Louisville je domovem UPS Worldport, globálního centra pro nákladní leteckou přepravu společnosti a jejího největšího balíkového manipulačního zařízení na světě. Členka městské rady v Louisville, Betsy Ruhe, na tiskové konferenci zdůraznila, že město je "městem UPS" a že každý obyvatel pravděpodobně zná někoho, kdo tam pracuje. Dodala, že lidé si posílají zprávy, aby se ujistili o bezpečí svých přátel a rodin.

UPS ve svém prohlášení vyjádřila hluboké zarmoucení nad nehodou a pro úterní noc zastavila třídění balíků v zařízení Worldport. Společnost zdůraznila svůj závazek k bezpečnosti svých zaměstnanců, zákazníků a komunit, kterým slouží. Senátorka státu, Keturah Herron, poznamenala, že mnoho lidí běžně sleduje své příbuzné a blízké, jak letištěm pravidelně procházejí. Starosta Louisville, Craig Greenberg, označil havárii letadla za "neuvěřitelnou tragédii, na kterou naše komunita nikdy nezapomene" a poděkoval odvážným záchranářům za jejich pomoc při kontrole požáru.

Pandořina skříňka. Trump řečmi o jaderných testech vyvolal pozdvižení ve vlastní vládě

