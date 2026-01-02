Rok 2025 se do historie zapíše jako zlomový bod. AI promění každého z nás, míní expert

Rok 2025 se do historie zapíše jako zlomový bod v tom, jak lidstvo přistupuje k práci. Podle Erika Brynjolfssona, ředitele Laboratoře pro digitální ekonomiku na Stanfordu, jsme právě loni zasadili semínka transformace, která do roku 2050 změní každého z nás v „ředitele“ vlastní digitální korporace.
Našimi podřízenými však nebudou lidé v kancelářích, ale flotily autonomních AI agentů. Tito digitální pracovníci budou během našeho spánku navrhovat produkty, psát kód, vyjednávat v dodavatelských řetězcích nebo připravovat marketingové kampaně.
Nástup takzvané „agentní umělé inteligence“ (agentic AI) nabral v uplynulém roce neuvěřitelné obrátky. Průzkum společnosti PwC ukazuje, že tuto technologii již využívá 79 % firem. I když se mnoho společností potýká s takzvanou „produktivitní J-křivkou“ – fenoménem, kdy počáteční investice do AI zatím nepřinášejí okamžitý zisk kvůli nutnosti restrukturalizace – agentní systémy slibují skutečný průlom. Na rozdíl od běžných chatbotů totiž tito agenti nepotřebují neustálé instrukce; dokážou samostatně vykonávat komplexní posloupnosti úkolů a učit se z vlastních chyb.
Abychom pochopili význam této změny, musíme si rozložit práci na tři základní fáze. První je definování problému a cíle (položení správné otázky). Druhou je samotná exekuce (provedení kroků k dosažení cíle) a třetí je vyhodnocení výsledků. Po celou lidskou historii musel člověk zvládat všechny tři části. Zlomem roku 2025 je fakt, že AI se stala fenomenální právě ve druhé fázi – v exekuci.
Tím se zásadně mění ekonomika hodnoty. Ekonomické zákony říkají, že když se nějaký zdroj stane levným a hojným (v tomto případě provedení práce), hodnota se přesouvá k jeho doplňkům. Úzkým hrdlem a nejcennější dovedností se tak stává schopnost klást správné otázky a kriticky posuzovat výsledky. Většina pracovníků se proto v nadcházejících letech transformuje do role, kterou Brynjolfsson nazývá „Chief Question Officer“ (CQO) – tedy vedoucí úředník pro otázky.
Jako CQO budeme architekty, zatímco AI bude naším stavitelem. Naší hlavní prací bude mít soudnost a vědět, co se ptát, proč je to důležité a jak poznat, zda AI skutečně uspěla. Tento posun slibuje explozi podnikání a inovací. Pokud kdokoli s kreativní jiskrou dokáže ovládat mrak AI agentů k analýze trhu nebo stavbě prototypů, náklady na zkoušení nových věcí prudce klesnou. Čeká nás zřejmě „kambrijský výbuch“ nových produktů a služeb.
Tento scénář však není nevyhnutelný, je to volba. Brynjolfsson varuje před „Turingovou pastí“ – pokušením používat AI pouze k nahrazování lidí, což by vedlo k tlaku na snižování mezd a koncentraci moci v rukou několika firem či vlád. Cílem by naopak mělo být využívání strojů k posílení našich myslí, nikoli jen k nahrazení našich svalů.
Budoucnost práce tedy nebude jen o tom, co umělá inteligence dokáže, ale o tom, kdo bude rozhodovat o jejím směřování. Rok 2025 nám ukázal nástroje; to, zda povedou k celospolečenskému posílení, nebo k rigidní centralizaci, je otázka společenská, nikoli technologická.
Související
Revoluce ve válčení. USA podle expertů vytváří zbraně, které budou využívat umělou inteligenci
Návrat terorismu, válka ve Venezuelu nebo souboj o AI? Co lze čekávat od roku 2026
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Muž útočil sečnou zbraní v obchodním centru v Hradci Králové. Zranil několik lidí
před 26 minutami
Rok 2025 se do historie zapíše jako zlomový bod. AI promění každého z nás, míní expert
před 1 hodinou
Zelenskyj našel náhradu za Jermaka. Do čela prezidentské kanceláře jmenoval Budanova
před 2 hodinami
ISS končí. Startuje závod o novou vesmírnou stanici
před 3 hodinami
Politická kreatura, proruský kolaborant... Opozice požaduje odvolání Okamury za nenávistný novoroční projev
před 5 hodinami
Kreml plánuje provedení krvavé provokace pod falešnou vlajkou, varuje Kyjev
před 6 hodinami
Venezuelské bezpečnostní složky zadržely pět amerických občanů. Drží je jako rukojmí
před 7 hodinami
Pokud začnete do protestujících střílet, jsme v pohotovosti, pohrozil Trump Íránu
před 8 hodinami
Ukrajinský dronový útok v Rusku údajně zabil desítky lidí. Kyjev to popírá
před 9 hodinami
Ukrajinci nacházejí způsoby, jak se vyrovnat s výpadky proudu kvůli ruským útokům
před 11 hodinami
Trump si ředí krev. Užívá výrazně vyšší dávky léků, než mu stanovili lékaři
před 12 hodinami
Předpověď počasí do konce týdne. Na horách může připadnout další sníh
včera
Trumpova dobrá zpráva. Prezident se raduje, že Clooney získal francouzský pas
včera
Dvě extraligové rezignace trenérů. Do nového roku vstupují s novými kouči Třinec a Kladno
včera
Pohonné hmoty už zlevňovaly jen nepatrně. Expert řekl, co přinese tento rok
Aktualizováno včera
Tragédie při oslavách ve Švýcarsku. Desítky lidí nepřežily požár v baru
včera
Tradice pokračuje. Hrad prozradil termín oběda prezidenta s premiérem
včera
První den se jezdí za nové ceny. Dálniční známky podražily
včera
Nikdy to nevedlo k dobrým výsledkům, řekl Fiala po projevu premiéra Babiše
včera
Svátky v roce 2026. Češi se mohou těšit na několik prodloužených víkendů
Jako každý rok začíná i ten letošní státním svátkem a dnem volna na Nový rok, respektive na Den obnovy samostatného českého státu. Při pohledu do kalendáře je přitom jasné, že se v následujících měsících můžeme těšit hned na několik prodloužených víkendů.
Zdroj: Jan Hrabě