„Důkaz jeho výjimečnosti.“ Jak Írán prodává lidu fakt, že Modžtabu Chámeneího nikdo neviděl?

Už je to téměř týden, co byl Modžtaba Chameneí jmenován novým nejvyšším vůdcem Íránu, přesto zůstává pro veřejnost i pro celý svět neviditelnou postavou. Zatímco země čelí vojenské konfrontaci se Spojenými státy a Izraelem, Íránci svého nového vůdce dosud nespatřili ani neslyšeli jeho hlas. Jediným náznakem jeho působení bylo sáhodlouhé prohlášení, které za něj ve čtvrtek přečetl hlasatel ve státní televizi.
Absence Modžtaby Chameneího na veřejnosti vyvolává řadu otázek o jeho skutečném stavu. Podle zdrojů blízkých CNN utrpěl nový vůdce hned první den americko-izraelského bombardování před dvěma týdny zranění – konkrétně zlomeninu nohy, podlitinu oka a tržné rány v obličeji.
Šlo o stejnou vlnu útoků, při které zahynul jeho otec Alí Chameneí i nejvyšší vojenští velitelé země. Zatímco íránské úřady tvrdí, že je v bezpečí a daří se mu dobře, americký ministr obrany Pete Hegseth prohlásil, že je Modžtaba pravděpodobně „znetvořen“.
Režim se snaží tuto neviditelnost proměnit v ctnost. Náboženští hodnostáři a vlivní duchovní, jako například Mahmúd Karímí, z kazatelen hlásají, že fakt, že Modžtabu nikdo neviděl, svědčí o jeho výjimečném charakteru. V očích věrných stoupenců je jeho status syna „mučedníka“, který byl sám zraněn, přirovnáván k šíitským světcům z historické bitvy u Karbaly.
Naopak kritici režimu a uživatelé sociálních sítí si z „vůdce v pozadí“ dělají legraci. Po internetu kolují koláže, které Modžtabu zobrazují jako papírovou maketu sedící na trůnu. Protože neexistují téměř žádné aktuální záběry, uchylují se státní média k používání umělé inteligence. Ta generuje falešná videa, na nichž Modžtaba řeční před davy nebo objímá padlého generála Kásema Solejmáního. V Teheránu se mu proto posměšně přezdívá „AI nejvyšší vůdce“.
Podle politických analytiků však absence tváře v čele státu nemusí v krátkodobém horizontu podkopávat legitimitu režimu. Klíčovou roli v Íránu nyní hrají instituce a bezpečnostní složky, především Islámské revoluční gardy (IRGC). Právě ty pravděpodobně řídí válečnou strategii v takzvané „ramadánové válce“, zatímco Modžtabovo jmenování slouží spíše jako politické krytí pro armádní vedení.
Modžtaba Chameneí strávil téměř čtyři desetiletí ve stínu svého otce, kde ovlivňoval politické i bezpečnostní dění, aniž by vystupoval veřejně. Současná situace tak jen podtrhuje proměnu moci v Íránu – důležitější než jedinec na vrcholu je soudržnost systému pod ním. Věrní stoupenci režimu se zdají být ochotni čekat, až se jejich nový vůdce uzdraví a poprvé se ukáže kamerám.
Otázkou zůstává, co se stane, až válka skončí. Podle Sanam Vakilové z think tanku Chatham House bude po válce politická elita i veřejnost potřebovat jasné signály, že je Modžtaba schopen skutečně vykonávat svou autoritu. Prozatím však zůstává jeho úkryt tajemstvím, mimo jiné i proto, že Izrael dal jasně najevo, že nový nejvyšší vůdce je pro něj legitimním cílem.
Americká armáda potvrdila tragickou smrt čtyř svých příslušníků po havárii tankovacího letounu KC-135 Stratotanker, k níž došlo v západním Iráku. Podle oficiálního prohlášení amerického centrálního velitelství CENTCOM nebyl incident způsoben nepřátelskou ani spojeneckou palbou. Na palubě stroje se v době neštěstí nacházelo celkem šest osob, přičemž po zbývajících dvou členech posádky záchranné týmy stále pátrají.
Zdroj: Libor Novák