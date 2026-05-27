Vyzbrojte zaměstnance, protivzdušnou obranu si zaplaťte. Rusko vyzvalo banky, aby se o bezpečnost staraly samy

Libor Novák

27. května 2026 18:45

Rusko, Kreml

Ruská federace přijala nový zákon, který umožňuje tamní centrální bance a dalším významným finančním institucím provozovat vlastní systémy protivzdušné obrany. Podle dokumentu, který zveřejnila dolní komora ruského parlamentu, mají tyto subjekty navíc legálně vyzbrojit své vlastní zaměstnance. Cílem tohoto opatření je poskytnout bankovnímu sektoru nástroje k odražení čím dán intenzivnějších útoků ukrajinských bezpilotních letounů, které míří na klíčové body ruské infrastruktury.

Nová legislativní úprava přichází v době, kdy ukrajinské síly provedly raketový útok na pobočku ruské centrální banky v krymském Sevastopolu. Místní gubernátor Michail Razvožajev uvedl, že budovu zasáhla střela s plochou dráhou letu Storm Shadow britské výroby a objekt po zásahu zachvátil rozsáhlý požár. Tento incident představuje vůbec první přímý útok na takto významné sídlo centrální banky od vypuknutí válečného konfliktu v únoru 2022.

Ukrajina na ruské území posílá drony pravidelně, přičemž se zaměřuje především na energetickou infrastrukturu a zařízení, která pomáhají financovat ruské válečné úsilí. Kyjev se těmito údery snaží připravit Moskvu o klíčové finanční příjmy z prodeje surovin a donutit ji k ukončení bojů. Dosud sice nebyly hlášeny žádné zásahy hlavních budov největšího ruského bankovního domu Sberbank, nicméně riziko napadení finančních center v zemi neustále roste.

Podle schváleného zákona mohou být nové obranné systémy proti bezpilotním letounům instalovány v bezprostřední blízkosti centrální banky, největšího komerčního věřitele Sberbank a také u Ruské asociace pro svoz hotovosti. Zaměstnanci těchto vybraných institucí budou mít oficiální povolení nosit zbraně. Celý systém je navržen tak, aby banky mohly eliminovat hrozby z nebe autonomně bez nutnosti přímého nasazení armádních speciálních sil.

Veškeré finanční náklady spojené s nákupem techniky a provozem těchto autonomních obranných struktur budou přitom finanční domy hradit kompletně ze svých vlastních zdrojů. Podle ruského zpravodajského webu RBC to potvrdil Anatolij Aksakov, který předsedá finančnímu výboru Státní dumy. Státní pokladna se tak pokouší přenést finanční břemeno spojené se zajištěním bezpečnosti strategických objektů na samotný korporátní a bankovní sektor.

Tento krok ruské vlády odráží hlubší realitu, v níž se Moskva potýká s obranou klíčových stanovišť na svém obrovském území. Ruská armáda byla kvůli neutichajícím ukrajinským útokům nucena soustředit své systémy protivzdušné obrany do několika málo vybraných oblastí, především v okolí hlavního města Moskvy. V důsledku toho jsou armádní kapacity jinde v zemi extrémně přetížené, oslabené, nebo na mnoha místech dokonce zcela chybí.

Kyjevské síly systematicky cílí na vybavení a infrastrukturu v hloubi ruského vnitrozemí, která slouží buď k přímému vedení bojové činnosti, nebo k jejímu sponzorování. Terčem náletů se stávají válečné lodě, letadla, vojenská letiště, ale také civilní rafinérie, ropná ložiska, produktovody, sítě zemního plynu a továrny produkující vojenskou elektroniku či výbušniny. Zranitelnost těchto míst donutila k aktivitě i samotné ruské podnikatele.

Alexander Šochin, šéf vlivného Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů, během pondělního osobního setkání sdělil prezidentu Vladimiru Putinovi, že soukromé firmy jsou připraveny samy financovat nákup těžších zbraní a pokročilých elektronických systémů. Podniky podle něj nutně potřebují účinnější prostředky než jen lehké palné zbraně běžného kalibru 7,62 milimetru, které v boji proti moderním dronům selhávají.

Ruský byznys požaduje zbraně větších ráží, laserové instalace a moderní komplexy pro elektronický boj, které dokážou dálkově přerušit signál útočících letounů. Šochin vyjádřil ochotu firem do této modernizace investovat, zároveň však upozornil, že je nutné ze strany státu vytvořit jasný a legislativně ukotvený mechanismus financování. Jako řešení navrhl vznik speciálního fondu nebo zavedení jiné formy cílených dotací, které by nákup těžké techniky soukromníky právně zastřešily.

Zapojení soukromých peněz a personálu do protivzdušné obrany představuje v ruském kontextu zásadní posun. Ukazuje se, že státní armádní složky již nejsou schopny garantovat stoprocentní bezpečnost ekonomických center země. Přenesení odpovědnosti na bankovní instituce a velké průmyslové podniky má uvolnit ruce armádě, která se musí soustředit na krytí strategických vojenských cílů a bojových linií. 

Rusko by mohlo na NATO zaútočit do roka, obává se EU

Rusko by mohlo na NATO zaútočit do roka, obává se EU

Evropští bezpečnostní úředníci vyjadřují stále větší znepokojení nad tím, že by Ruská federace mohla v dohledné době rozšířit válečný konflikt i mimo území Ukrajiny. Podle zpravodajských informací má Moskva v úmyslu vyvolat novou vlnu eskalace, která by jí posloužila jako záminka pro vyhlášení další mobilizace vojsk a zároveň by vytvořila masivní tlak na Severoatlantickou alianci. Tyto obavy narůstají v kontextu probíhajícího jaderného cvičení v Bělorusku, stupňujících se hrozeb vůči pobaltským státům a obrovských lidských ztrát, které ruská armáda na bojišti denně zaznamenává, uvedl Wall Street Journal.
Evropská unie

EU stále neví, kdo by měl komunikovat s Ruskem. Neshodla se ani, jestli jednat chce

Evropská unie v současné době intenzivně zvažuje obnovení diplomatických kontaktů s Moskvou ohledně konfliktu na Ukrajině. Tento krok přichází ve chvíli, kdy americké vyjednávací úsilí zcela uvízlo na mrtvém bodě a Rusko zároveň stupňuje své ničivé letecké údery. Celá záležitost se stane hlavním tématem neformálního setkání evropských ministrů zahraničí na Kypru. Samotná Ukrajina na Evropskou unii naléhá, aby pomohla vyjednat ukončení války, přičemž ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha potvrdil, že Kyjev má velký zájem vnést do celého vyjednávacího procesu novou dynamiku.

Extrémní počasí spaluje Evropu. Brutální připomínka klimatické krize, varuje OSN

Prudká vlna veder, která v těchto dnech sužuje rozsáhlé oblasti západní Evropy, představuje podle vyjádření Organizace spojených národů brutální připomínku neustále se stupňujících dopadů globální klimatické krize. Prohlášení přichází bezprostředně poté, co Francie a Velká Británie zaznamenaly ve dvou po sobě jdoucích dnech nové teplotní rekordy pro měsíc květen. Neobvykle brzký příchod takto extrémního počasí vyvolal vážné obavy mezi meteorology i politickými představiteli, kteří upozorňují na rostoucí rizika spojená s přehříváním planety.

Donald Trump

Trump se snaží zajistit, aby po konci v úřadu nemohl být vyšetřován

Dohoda, kterou americký prezident Donald Trump uzavřel se svou vlastní administrativou o zřízení takzvaného fondu proti zneužívání úřadů (anti-weaponization fund), představuje nejnovější příklad snahy jeho druhé vlády omezit kontrolní mechanismy prezidentské moci. Tento krok má Trumpovi a jeho spojencům zajistit ochranu před budoucím vyšetřováním ze strany kongresových Demokratů či budoucích vlád. Podle právních expertů a bývalých vládních právníků oslovených CNN Trump systematicky odbourává transparentní pravidla zavedená po aféře Watergate, napadá rozpočtové pravomoci Kongresu a odměňuje své loajální příznivce, kteří čelí obviněním z trestných činů spáchaných v jeho zájmu.

Tedros Adhanom Ghebreyesus

Kongo devastují bomby i ebola. Situace je kritická, do země poletí ředitel WHO

Východ Demokratické republiky Kongo čelí katastrofálnímu střetu smrtícího onemocnění a probíhajícího válečného konfliktu. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus varoval, že šíření viru ebola v provincii Ituri v současné době předstihuje reakci zdravotníků, k čemuž zásadně přispívají pokračující boje v regionu. Podle jeho vyjádření na sociální síti X nemohou zdravotnické týmy efektivně budovat důvěru v místních komunitách ani izolovat nemocné v situaci, kdy na oblast dopadají bomby. Šéf WHO má do země dorazit ve středu, aby osobně vedl proces zintenzivnění snah o potlačení nákazy.

Posádka mise Artemis II poslala na Zemi nové úchvatné fotky

NASA zveřejnila podrobnosti o chystané základně na Měsíci

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) zveřejnil podrobnosti o robotických modulech, skákajících dronech a vozidlech, které plánuje vyslat na Měsíc v rámci budování trvalé lunární základny. Mezi společnosti vybrané pro konstrukci těchto strojů patří i Blue Origin, vesmírná firma zakladatele Amazonu Jeffa Bezose, dále společnosti Intuitive Machines a Astrobotic. Spojené státy usilují o to, aby američtí astronauti znovu stanuli na povrchu Měsíce ještě před koncem funkčního období prezidenta Donalda Trumpa v roce 2029.

ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví posílilo pravomoci praktiků. V těchto případech nahradí specialisty

Léky, které bylo dosud možné získat výhradně v ordinacích specialistů, budou moci od 1. července předepisovat také praktičtí lékaři. Stovky tisíc pacientů s nemocným srdcem, ledvinami, cukrovkou či dalšími chronickými chorobami tak ušetří čas strávený objížděním odborných ambulancí. Nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví, která tuto úpravu navrhuje, se v současné době nachází ve fázi připomínkového řízení se zkrácenou sedmidenní lhůtou.

Rada míru

Trumpova Rada míru nemá na účtu ani dolar. Dosud přitom vůbec nic neudělala

Oficiální finanční fond zřízený Světovou bankou pro Radu míru amerického prezidenta Donalda Trumpa neobdržel doposud žádné prostředky. Tento stav trvá navzdory tomu, že Spojené státy americké spolu s dalšími světovými lídry přislíbily na podporu této iniciativy celkovou částku ve výši 17 miliard dolarů. Informaci přinesl deník Financial Times s odvoláním na čtyři nezávislé zdroje, které jsou s celou záležitostí podrobně obeznámeny. Jeden z těchto zdrojů doslova potvrdil, že na zmíněný účet nebyl vložen ani jeden jediný dolar.

Petr Pavel a Andrej Babiš

Muniční iniciativa má nový problém, přiznal prezident Pavel

Česká muniční iniciativa, která v poslední době pomáhá válkou zmítané Ukrajině, má nový problém. Zmínil ho prezident Petr Pavel. Aniž by je jmenoval, přiznal, že peníze na munici pro Kyjev už neposkytuje několik zemí, které tak dříve činily. 

Hokej, ilustrační fotografie.

Český tým začal s Kanadou dobře, favorité ale nakonec potvrdili svou roli

Poté, co o úterním poledni dali Čechům šanci na lepší umístění Dánové tím, že svůj duel s Norskem poslali do prodloužení, žila naděje, že by skutečně z toho mohlo být konečné druhé místo ve skupině B pro český tým a tím pádem snadnější soupeř. A hlavně také možnost hrát čtvrtfinále ve Fribourgu a necestovat tak do Curychu. Ani jedno se nakonec bohužel nevyplnilo. A to i přesto, že Češi do duelu s obrovským favoritem vstoupili dobře. Po dvou třetinách dokonce vedli 2:1, ale v závěrečné třetí třetině se Kanaďanům povedlo otočit skóre. I když z toho nakonec byla prohra, dá se říct, že Češi odčinili předešlou ostudnou prohru s Norskem.

Lebka svaté Zdislavy, ilustrační fotografie.

Církev prozradila, jak dále naloží s lebkou svaté Zdislavy

Církev prozradila, jaký bude další osud lebky svaté Zdislavy, která se v květnu na krátkou dobu ocitla v rukou zloděje. Vzácná relikvie má být vystavena pouze při sobotní pouti. Následně se vrátí do hrobu. Oznámil to pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. 

Zemřel někdejší odborový předák a politik Richard Falbr

Českou politickou scénu zasáhla v úterý smutná zpráva. Ve věku 85 let zemřel Richard Falbr, někdejší odborový předák, bývalý senátor a europoslanec. O Falbrově úmrtí informovaly odbory. 

