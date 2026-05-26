Církev prozradila, jak dále naloží s lebkou svaté Zdislavy

Církev prozradila, jaký bude další osud lebky svaté Zdislavy, která se v květnu na krátkou dobu ocitla v rukou zloděje. Vzácná relikvie má být vystavena pouze při sobotní pouti. Následně se vrátí do hrobu. Oznámil to pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
"Budeme sledovat její další kondici," řekl arcibiskup podle webu novinky.cz ohledně lebky, která nadále prochází zásahem restaurátorů. "Potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale, řekl bych, vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet. A naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy. Neplánujeme ji dále vystavovat," sdělil duchovní.
Policie dříve oznámila, že lebku předá církvi v sobotu 30. května, kdy by v Jablonném v Podještědí mělo proběhnout setkání restaurátorů s médii. Expertům se podařilo úspěšně vyjmout relikvii z betonu.
Krádež se stala předminulý týden v úterý. Po dvoudenním pátrání zadrželi českolipští kriminalisté podezřelého muže v Mladé Boleslavi. Dotyčný se sice k činu přiznal, ale zprvu odmítal sdělit, kde se lebka nachází. Zásadní informaci se podařilo získat ve čtvrtek vpodvečer, kdy zadržený sdělil, že ji zalil do betonu.
Motivem pachatele podle všeho nebylo osobní obohacení. Muž do protokolu vypověděl, že lebku odcizil proto, že nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele, a že ji chtěl údajně soukromě pohřbít. Kdyby nedošlo k zadržení podezřelého, měla relikvie skončit na dně řeky.
Obviněnému muži hrozí až osm let za mřížemi. Vyšetřován je na svobodě, protože Okresní soud v České Lípě rozhodl o propuštění muže ze zadržení.
