Trump se nechal vyobrazit jako Ježíš. Teď tvrdí, že to bylo jinak

Americký prezident Donald Trump dělá v posledních dnech všechno možné, aby proti sobě poštval katolíky. Po slovním výpadu vůči papeži Lvovi XIV. dokonce zveřejnil obrázek, na němž se připodobnil ke Kristovi. Později ho smazal a přišel s poměrně nevěrohodným vysvětlením.
Trump zveřejnil obrázek vytvořený umělou inteligencí na sociální síti Truth Social, kde předtím kritizoval papeže. Politik je na něm vyobrazen v bílém rouchu se zářící rukou na čele nemocného muže. Podle kritiků se obrázek podezřele podobal náboženským obrazům Ježíše Krista, jak léčí nemocné.
Americký prezident přiznal, že příspěvek, který byl později smazán, sám zveřejnil. Přišel také s vysvětlením, přičemž tvrdil, že se domníval, že je na obrázku vyobrazen jako lékař. "Měl to být doktor, který pomáhá lidem. A já pomáhám lidem. Hodně jim pomáhám," prohlásil podle britské stanice BBC.
Šéf Bílého domu v dalším vyjádření pro americkou televizní stanici CBS News vysvětlil, že kontroverzní příspěvek smazal, aby lidé nebyli zmatení, což se stalo. Plusové body u věřících ale pravděpodobně nezískal. Zvlášť když už předtím zkritizoval svatého otce.
"Papež Lev XIV. je slabý ohledně kriminality a hrozný pro zahraniční politiku. Mluví o 'strachu' z Trumpovy administrativy, ale už nezmiňuje strach, který měla katolická církev během covidu, když zatýkali kněze a ministranty za pořádání mší, i když se konaly venku a lidé byli deset až dvacet stop od sebe," spustil Trump.
Zmínil, že má radši papežova bratra Louise, který má být vášnivým příznivcem prezidenta. "Nechci papeže, který si myslí, že je v pořádku, aby Írán měl jadernou zbraň. Nechci papeže, který si myslí, že je hrozné, že Amerika zaútočila na Venezuelu. A nechci papeže, který kritizuje prezidenta Spojených států, protože dělám přesně to, proč jsem byl zvolen," napsal na Truth Social.
"Lev má být vděčný, protože každý ví, že to bylo šokující překvapení. Nebyl na žádném seznamu, ocitl se tam, protože je Američan. Řekli si, že to bude nejlepší způsob, jak se vypořádat s Trumpem. Kdybych nebyl v Bílém domě, tak Lev nebude ve Vatikánu," podotkl šéf Bílého domu.
"Lev by se měl jako papež vzpamatovat, použít zdravý rozum, přestat se starat o radikální levici a soustředit se na to, jak být skvělým papežem, nikoliv politikem. Hodně mu to škodí a škodí to katolické církvi," dodal Trump.
Související
Donald Trump , Ježíš Kristus , Církev , papež Lev XIV.
Zdroj: Lucie Podzimková