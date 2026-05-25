Vláda přitvrzuje vůči uprchlíkům z Ukrajiny. Problémy čekají i řidiče

Vláda schválila a posílá do Poslanecké sněmovny soubor zásadních změn, které zpřísňují podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny pobývající na území České republiky. Novela zákona přezdívaného „lex Ukrajina“ vznikla na návrh ministerstva vnitra a jejím hlavním cílem je upravit pravidla pro držitele dočasné ochrany. O schválení této legislativní úpravy novináře informoval premiér Andrej Babiš.
Jednou z nejvýznamnějších změn je stanovení nových pravidel pro zánik dočasné ochrany. Podle schváleného návrhu o tento status automaticky přijdou lidé, kteří se budou zdržovat mimo státy schengenského prostoru nepřetržitě déle než třicet dnů. K zániku dočasné ochrany dojde také v případech, kdy bude uprchlíkovi uloženo trestní nebo správní vyhoštění z České republiky.
Novela významně zasahuje do systému poskytování humanitárních dávek, jejichž čerpání chce vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě podrobit přísnější kontrole. Nově budou muset dospělí žadatelé prokázat, že jsou řádně zaměstnaní, legálně podnikají, nebo jsou alespoň vedeni v evidenci úřadu práce. Tyto nové ekonomické povinnosti se nebudou vztahovat na zranitelné skupiny, mezi které patří děti, studenti a senioři.
Zároveň se zavádí podmínka minimální doby fyzického pobytu v České republice pro uznání nároku na finanční podporu. Žadatelé o humanitární dávku se budou muset na českém území zdržovat minimálně šestnáct dnů v tom kalendářním měsíci, za který jim má být podpora vyplacena. Tímto opatřením chce ministerstvo vnitra zamezit podvodům ze strany osob, které v zemi fakticky nežijí.
Ministr vnitra Lubomír Metnar po jednání kabinetu prohlásil, že cílem exekutivy je aktivní boj proti takzvané dávkové turistice. Podle jeho slov pobíralo v březnu letošního roku humanitární dávku zhruba devadesát tisíc ukrajinských běženců. Metnar kritizoval předchozí vládní garnituru za to, že kontrolu v této oblasti zanedbala, a dodal, že v souvislosti se zneužíváním státní pomoci již bylo nově zahájeno čtyřicet trestních stíhání.
Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci potvrdil, že k případům zneužívání finanční podpory docházelo. Na přímý dotaz ohledně přesného podílu neoprávněně čerpaných peněz z celkového objemu vyplacených dávek však reagoval s tím, že konkrétní rozsah v tuto chvíli nezná. Celkově bylo v České republice k minulému týdnu registrováno přes 386 tisíc osob s platnou dočasnou ochranou.
Kromě finančních škrtů přináší novela také změny v oblasti cestovních dokladů. Ministerstvo vnitra nově zcela přestane cizincům s dočasnou ochranou vydávat cestovní průkazy totožnosti a cizinecké pasy. Tato praxe byla dosud běžná v situacích, kdy žadatelé dokázali úřadům hodnověrně prokázat, že nemohou získat platný cestovní doklad od příslušných orgánů ve své domovské zemi.
Změny pocítí také ukrajinští řidiči, jelikož se upravují pravidla pro provoz automobilů s ukrajinskou státní poznávací značkou. V současnosti na tato vozidla nejsou kladeny stejné nároky na technickou způsobilost jako na běžná auta v tuzemském registru a nemusí absolvovat pravidelné technické prohlídky. To komplikuje i postihování dopravních přestupků, neboť na silnicích se podle odhadů pohybuje kolem 56 tisíc těchto vozidel, z nichž je registrována pouze polovina.
Nová legislativa proto zavádí povinnost zapsat automobil do standardního českého registru vozidel, což bude umožněno od 1. ledna 2027. O rok později, tedy od 1. ledna 2028, vstoupí v platnost úplný zákaz řízení těch aut s ukrajinskou registrační značkou, která nebude možné do standardního registru zapsat. Provozovat neregistrovaná vozidla po tomto datu již nebude legální.
Předložený vládní materiál upravuje i kritéria pro udělení zvláštního dlouhodobého pobytu, který má běžencům sloužit jako stabilnější pobytové oprávnění. Podmínky pro jeho získání se zpřísňují a nově bude vyžadováno, aby žadatel neměl vůči českému státu žádné daňové nedoplatky. O tento typ speciálního pobytu je možné žádat od loňského roku a ministerstvo vnitra letos eviduje již 56 500 zájemců.
Resort vnitra mění rovněž vnitřní pravidla pro registraci cizinců a provádění biometrických kontrol. Pokud se prokáže, že uchazeč uvedl v oficiální žádosti nepravdivé či zkreslené informace, jeho registrace k pobytu může okamžitě zaniknout. Zpřísnění se dotkne i oblasti zdravotního pojištění placeného státem, u kterého bude nově pro úhradu pojistného vyžadováno stanovení konkrétního stupně omezení soběstačnosti.
