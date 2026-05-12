Evropští ministři budou řešit, co s odmítnutými žadateli o azyl

Libor Novák

12. května 2026 20:17

Foto: Tomáš Zdechovský

Evropští ministři se tento pátek sejdou v moldavském hlavním městě Kišiněvě, aby projednali kontroverzní plány na zřizování takzvaných návratových center ve třetích zemích. Tato centra by měla sloužit k deportaci tisíců neúspěšných žadatelů o azyl, kteří do Evropy přicestovali nelegálními cestami. Generální tajemník Rady Evropy Alain Berset v exkluzivním rozhovoru pro deník The Guardian potvrdil, že diskuse o těchto uzlech se nyní přesouvá na multilaterální úroveň.

Součástí jednání má být také přijetí politické deklarace, která zdůrazní právo jednotlivých států na kontrolu vlastních hranic. Tento krok reaguje na sílící hlasy řady ministrů vnitra, včetně britské ministryně Shabany Mahmoodové, podle nichž současná interpretace lidskoprávních úmluv brání efektivnímu vyhošťování cizinců s kriminální minulostí i nechtěných migrantů. Deklarace by měla omezit možnosti, jakými mohou žadatelé o azyl využívat články Evropské úmluvy o lidských právech k blokování svých deportací.

Alain Berset zdůraznil, že i v případě přesunu migrantů mimo evropské území musí být zachována jejich ochrana plynoucí z mezinárodních úmluv. Podle něj je rozhodující, aby podmínky v cílových zemích odpovídaly standardům Evropského soudu pro lidská práva. Diskuse o centrech v zahraničí jsou v evropské politice vnímány jako pokrok, který umožňuje řešit otázky dříve probírané pouze na národní úrovni.

Zatímco britská vláda pod vedením Keira Starmera o zřízení takových center aktivně vyjednává s několika zeměmi, lidskoprávní organizace vyjadřují vážné obavy. Upozorňují, že oslabování právních standardů může ohrozit nejzranitelnější skupiny lidí prchající před válkou a perzekucí. Předchozí britský pokus o deportace do Rwandy skončil neúspěchem poté, co jej Nejvyšší soud prohlásil za nezákonný, přičemž projekt stál stovky milionů liber bez jediného odsunutého migranta.

O podobných plánech však uvažuje i Evropská unie jako celek. Do rozhovorů o možných cílových destinacích jsou zapojeny země jako Německo, Rakousko, Dánsko, Nizozemsko a Řecko. Spekuluje se o seznamu dvanácti potenciálních partnerských států, mezi nimiž figurují například Egypt, Tunisko, Albánie, Ghana nebo Uzbekistán.

Důvodem pro tyto radikální úvahy je statistická realita návratové politiky. Podle údajů Eurostatu je v Evropské unii každoročně nařízeno opustit území přibližně půl milionu občanů třetích zemí, avšak skutečně jich odjede méně než polovina. Zastánci center argumentují, že bez možnosti deportace do bezpečné třetí země zůstávají neúspěšní žadatelé v Evropě natrvalo, což podkopává důvěru v azylový systém.

před 9 hodinami

EU zvažuje omezení sociálních sítí pro mladé. Zakázat je může už v létě

Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu občanů z lodi MV Hondius

Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu svých občanů z výletní lodi MV Hondius, na jejímž palubě propukla nákaza nebezpečným hantavirem. Francie, Německo, Belgie, Irsko a Nizozemsko vysílají speciální letadla na ostrov Tenerife, kde má plavidlo v nejbližší době zakotvit. Ostatní unijní občany přepraví dvě dodatečná letadla vyslaná Evropskou unií, zatímco Spojené státy a Británie připravují vlastní evakuační plány.

před 34 minutami

před 1 hodinou

Sobotní exces v Edenu bude mít dohru. Šťastný chce zakázat zahalování obličeje na sportovních akcích

Víkendové pražské derby mezi Slavií a Spartou, které provázely divácké výtržnosti, nezůstane bez politické odezvy. Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) po úterním jednání s fotbalovými funkcionáři podle České televize oznámil plán na rozsáhlé legislativní změny. Hlavním cílem je zpřísnění pravidel v přestupkovém zákoně, které by mělo policii a pořadatelům usnadnit identifikaci agresivních jedinců a zvýšit bezpečnost na stadionech.

před 3 hodinami

Nové detaily o útoku Hamásu na Izrael: Ozbrojenci používali extrémní formu znásilňování a mučení

Nová rozsáhlá zpráva o událostech ze 7. října 2023 přináší dosud nejucelenější důkazy o tom, že ozbrojenci z hnutí Hamás a jejich spojenci používali znásilňování a intimní násilí jako promyšlenou strategii. Dokument, který jako první získala stanice CNN, dochází k závěru, že mučení obětí mělo za cíl maximalizovat bolest a utrpení izraelského obyvatelstva. Podle autorky zprávy a expertky na lidská práva Cochav Elkayam-Levyové nešlo o náhodné incidenty, ale o systémovou součást útoku.

před 4 hodinami

Kvůli hantaviru není důvod panikařit, tvrdí vědci. Proč tím veřejnost příliš neuklidňují?

Oficiální zprávy o nákaze hantavirem, která se rozšířila z výletní lodi MV Hondius, se v posledních dnech nesou v duchu uklidňování veřejnosti. Představitelé vlád i zdravotnických organizací opakovaně zdůrazňují, že situace je pod kontrolou a není důvod k panice. Někteří odborníci však podle CNN varují, že příliš sebevědomá rétorika, kterou označují za úmyslné šíření klidu, může mít opačný účinek a prohloubit úzkost ve společnosti, která má stále v živé paměti pandemii covidu-19.

před 5 hodinami

Proč Starmer pod tlakem nerezignuje? Bojuje o čas

Britský premiér Sir Keir Starmer čelí nejvážnější krizi svého vůdcovství a bojuje o setrvání v Downing Street. Tlak na jeho osobu se dramaticky zvýšil po katastrofálních výsledcích Labouristické strany v minulých volbách. Vládu již opustili tři její členové, včetně vlivné náměstkyně ministryně vnitra Jess Phillipsové, a desítky vlastních poslanců jej otevřeně vyzývají k rezignaci.

před 5 hodinami

Slávisté vtrhli na hřiště a napadli hráče Sparty

Prohraný zápas, obří pokuta a zápasy bez diváků. Slavia zná trest, podle LFA s problémy musela počítat

Sobotní pražské derby mezi Slavií a Spartou, které mělo být oslavou fotbalu, skončilo pro vršovický klub naprostou pohromou. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) na svém mimořádném zasedání vynesla tresty, které v historii samostatné české ligy nemají obdoby. Výsledkem je nejen ztráta bodů u zeleného stolu, ale také obří finanční postih a uzavření stadionu.

před 6 hodinami

WHO poskytla zemím návod, jak se připravit na hantarivus

Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval jednotlivé státy, aby se připravily na možný nárůst případů hantaviru. Toto varování přichází v souvislosti s nákazou na výletní lodi MV Hondius. Šéf WHO zároveň vyjádřil vděčnost Španělsku za jeho solidaritu a soucit, které projevilo při evakuaci cestujících a posádky zasaženého plavidla.

před 7 hodinami

Starmer rázně odmítl spekulace o svém konci. Rezignovat nehodlá

Britský premiér Keir Starmer na ranním jednání kabinetu rázně odmítl spekulace o svém konci v úřadu. Navzdory drtivým výsledkům voleb a narůstající rebelii ve vlastní straně ministrům oznámil, že nehodlá rezignovat. Ve svém prohlášení zdůraznil, že sice přijímá plnou odpovědnost za volební neúspěch, ale zároveň cítí povinnost splnit sliby, které voličům dal.

před 8 hodinami

Vrácení zboží na jeden klik? České e-shopy čeká zásadní změna

Pro miliony Čechů, kteří pravidelně nakupují na internetu, se blíží zásadní změna, která má ukončit éru složitého bloudění v obchodních podmínkách. Od 19. června vstoupí v účinnost nová pravidla vycházející z evropské legislativy, která e-shopům ukládají povinnost výrazně zjednodušit proces vrácení zboží v zákonné čtrnáctidenní lhůtě. Hlavní heslo nové úpravy zní jasně: odstoupení od smlouvy musí být stejně snadné jako samotný nákup.

před 9 hodinami

EU zvažuje omezení sociálních sítí pro mladé. Zakázat je může už v létě

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že Evropská unie vážně uvažuje o plošném zvýšení věkové hranice pro používání sociálních sítí. Tento krok by mohl nabýt konkrétních obrysů již během nadcházejícího léta, kdy by Komise mohla předložit oficiální legislativní návrh. Cílem je především posílit ochranu dětí a mladistvých v digitálním prostředí, které je stále více ovlivňováno umělou inteligencí.

před 10 hodinami

Dialog skončil. Fanoušky čekají přísné represe, zrušené oslavy i kontrola občanek, oznámil Tvrdík

Pražská Slavia se po skandálním průběhu ligového derby se Spartou rozhodla pro radikální změnu přístupu k bezpečnosti na svém stadionu. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík na Oneplay Sport oznámil, že éra dialogu s problémovými fanoušky skončila a klub přechází k tvrdé represi. Klíčovým a nejkontroverznějším bodem nových opatření je spuštění systému na rozpoznávání obličejů, a to i za cenu vědomého porušování současných zákonů.

před 10 hodinami

Mrazivé detaily odhaleny. Vyšetřování zjistilo, co převážela potopená ruská nákladní loď

Vyšetřování stanice CNN odhalilo fascinující a mrazivé detaily o osudu ruské nákladní lodi Ursa Major, která se za nevyjasněných okolností potopila v prosinci 2024 u španělského pobřeží. Podle zjištění novinářů mohlo plavidlo převážet jaderné reaktory pro ponorky, které byly pravděpodobně určeny pro Severní Koreu. Incident, který byl dlouho zahalen tajemstvím, může být výsledkem utajené vojenské intervence Západu s cílem zabránit Rusku v poskytnutí pokročilých jaderných technologií svému klíčovému spojenci.

před 11 hodinami

před 12 hodinami

Den D pro Británii. Starmerova vláda se hroutí, může dnes definitivně padnout

Britský premiér Keir Starmer čelí v současné době zásadnímu jednání kabinetu, které může rozhodnout o jeho dalším osudu v čele vlády. Ačkoliv se včera snažil ve svém projevu přesvědčit veřejnost i kolegy, že lidské příběhy jsou důležitější než tabulky, realita včerejšího dne byla opačná. Většina zpravodajských organizací se soustředila právě na čísla a sledovala rostoucí seznam poslanců, kteří ho vyzývají k okamžité rezignaci.

před 13 hodinami

včera

včera

Rulík a spol. se poprali s řadou omluvenek. Pastrňák nepojede, šanci mají hráči z AHL

Mistrovství světa v hokeji je ještě před námi, ale už teď je jasné, že se bude jednat o vyvrcholení mimořádně těžké hokejové sezóny. Vždyť světový šampionát, který se od 15. května uskuteční ve švýcarských městech Curych a Fribourg, je jejím druhým vrcholem po únorových zimních olympijských hrách v Miláně. Proto se nikdo nemůže divit tomu, že většina legionářů z kanadsko-americké NHL odmítla pozvánku na šampionát, včetně největší hvězdy útočníka Bostonu Davida Pastrňáka. Tím se tak ale otevřela možnost pro hokejisty z AHL, jako jsou obránce Marek Alscher a útočnici Matyáš Melovský a Matěj Blümel. Dravé mládí musí být vždy doplněno zkušenostmi a prověřenými jmény, nechybějí tak obránci Filip Hronek a Michal Kempný či útočníci Dominik Kubalík, Jakub Flek a pochopitelně Roman Červenka, jenž bude na svém 13. mistrovství zase jednou kapitánem.

včera

Slavii čeká správní řízení kvůli incidentu na sobotním derby

Ministerstvo vnitra v souvislosti s incidenty během sobotního pražského derby zahájí správní řízení s klubem SK Slavia Praha. Jakékoli násilné či jinak protiprávní jednání na sportovních akcích je nepřijatelné a nemá na stadionech ani v jejich okolí místo, konstatovalo ministerstvo. 

včera

Babišova vláda oficiálně jmenovala Landovského zmocněncem

Vláda na pondělním zasedání schválila vytvoření funkce vládního zmocněnce pro plnění závazků Česka vůči Organizaci Severoatlantické smlouvy při ministerstvu obrany a jeho statut. Zároveň do této funkce jmenovala bývalého velvyslance ČR při NATO Jakuba Landovského. Projednala také návrh nového zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce nebo záměr realizovat v Ázerbájdžánu projekt výstavby pivovaru s účastí národního podniku Budějovický Budvar.

Aktualizováno včera

Francie potvrdila první případ hantavirové infekce

Francie v pondělí potvrdila první případ hantavirové infekce. Prokázala se u francouzské občanky z lodi, kde několik lidí dokonce nemoci podlehlo. Informovala o tom stanice France24. 

