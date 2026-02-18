Plány na deportaci migrantů dostávají jasné obrysy. Evropské státy pracují na zřízení prvních center

Řecko spolupracuje se čtyřmi dalšími evropskými státy na plánu zřízení deportačních center ve třetích zemích, nejspíše v Africe. Tato střediska mají sloužit pro migranty, jejichž žádosti o azyl byly v Evropské unii zamítnuty. Řecký ministr pro migraci Thanos Plevris ve středu uvedl, že na vzniku takzvaných „návratových center“ Atény pracují společně s Německem, Nizozemskem, Rakouskem a Dánskem.
Ministři těchto pěti zemí se již sešli k úvodním diskusím a příští týden se mají sejít technické týmy, aby doladily praktické detaily. Podle Plevrise se již nejedná o teoretické úvahy, ale o konkrétní kroky. Ačkoliv ministr zmínil jako preferovanou lokalitu africký kontinent, dodal, že tato volba není závazná a zatím nespecifikoval žádné konkrétní hostitelské státy.
Návratová centra mají řešit situaci lidí, kteří nemají nárok na azyl, ale jejich domovské země je odmítají přijmout zpět. Existence takových center má podle ministra fungovat také jako odstrašující prostředek pro ty, u nichž je nepravděpodobné, že by v Evropě ochranu získali. Cílem je mít úvodní plán připravený během několika příštích měsíců, i když termín spuštění center zatím zůstává nejasný.
Řecko, které leží na jihovýchodním okraji Evropy, je pro migranty z Blízkého východu, Afriky a Asie dlouhodobě jednou z hlavních vstupních bran do Unie. Každý rok do země dorazí desetitisíce lidí, většinou po nebezpečných trasách z Turecka nebo severní Afriky. Atény přitom v posledních letech uplatňují stále přísnější migrační politiku, což s sebou nese i kritiku a obvinění z provádění nezákonných odsunů na moři, které však vláda odmítá.
Podle údajů, které Plevris zveřejnil, došlo v roce 2025 k jednadvacetiprocentnímu poklesu nelegálních příjezdů ve srovnání s předchozím rokem. Za posledních pět měsíců se počet nových příchodů snížil dokonce o 40 %. Přesto ministr zdůraznil, že současná míra návratů, která se pohybuje mezi 5 000 až 7 000 osobami ročně, je nedostatečná vzhledem k tomu, že zamítnuto je přibližně 20 000 až 25 000 žádostí.
Nové plány navazují na nedávno schválenou unijní politiku, která umožňuje členským státům zamítat azyl a deportovat osoby přicházející z bezpečných zemí. Plevris také oznámil, že příští týden odcestuje do Říma, kde se setká se svými protějšky z Itálie a Španělska. Součástí jednání má být i schůzka se zástupcem Pákistánu, která se zaměří na prohloubení spolupráce s domovskými zeměmi migrantů při jejich navracení.
Průzkum veřejného mínění provedený agenturou AboutPeople pro think-tank Progressive Lab odhalil znepokojivý trend v evropské společnosti. Každý pátý Evropan, tedy celkem 22 % dotázaných, zastává názor, že v určitých případech by mohla být diktatura vhodnější formou vlády než demokracie. Studie, která byla realizována v pěti zemích – v Řecku, Francii, Švédsku, Rumunsku a ve Velké Británii – ukazuje na hlubokou nespokojenost občanů s praktickým fungováním demokratických institucí.
