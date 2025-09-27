Do Evropy dorazil pozůstatek hurikánu. Počasí bude místy hodně nebezpečné

27. září 2025 15:13

Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

V Česku se nemusíme obávat, ale zesláblý exhurikán Gabrielle dorazil do pevninské Evropy. Počasí ovlivní hlavně v Portugalsku, nebezpečí hrozí také v Itálii a na západním pobřeží Řecka. Počítá se s vysokými vlnami, vydatnými srážkami, silným větrem či bouřkami. 

Hurikán Gabrielle slábl už při postupu přes Atlantik, ale na Azorských ostrovech ještě vítr v nárazech dosahoval rychlosti kolem 150 kilometrů za hodinu. Portugalští meteorologové vydali několik varování s nízkým stupněm nebezpečí platných od sobotního do nedělního večera. 

Podle meteorologů hrozí zejména v pobřežních a horských oblastech nárazy větru o rychlosti až 80 kilometrů za hodinu, bouřky s lokálními úhrny přes 50 milimetrů, vlny o výšce čtyři až šest metrů, zítra dokonce až 11 metrů. 

"Vydatnější srážky a bouřky se očekávají také ve Španělsku. Se silnými bouřkami je dnes třeba počítat také v Itálii, na jihu i s velmi silnými," upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X.

Nebezpečné bouřky s přívalovými dešti se očekávají až do nedělního večera i na západním pobřeží Řecka, zejména v oblasti Jónských ostrovů. Lokálně by mohlo napršet přes 100 mm, výjimečně i přes 150 mm.

"Vzhledem ke kopcovitému terénu mohou tak prudké deště způsobit bleskové záplavy, případně i sesuvy půdy. Výstrahy pro tyto oblasti platí s vysokým stupněm nebezpečí," dodali meteorologové. 

Podzimní příroda, ilustrační fotografie.

Počasí se po víkendu změní, teploty ale vzhůru nepoletí

Podzimní počasí bude v Česku přítomno i v příštím týdnu. Maximální teploty zůstanou pod dvacítkou, ale lidé si nejspíš užijí více sluníčka než v posledních dnech. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

