Do Evropy dorazil pozůstatek hurikánu. Počasí bude místy hodně nebezpečné

V Česku se nemusíme obávat, ale zesláblý exhurikán Gabrielle dorazil do pevninské Evropy. Počasí ovlivní hlavně v Portugalsku, nebezpečí hrozí také v Itálii a na západním pobřeží Řecka. Počítá se s vysokými vlnami, vydatnými srážkami, silným větrem či bouřkami.
Hurikán Gabrielle slábl už při postupu přes Atlantik, ale na Azorských ostrovech ještě vítr v nárazech dosahoval rychlosti kolem 150 kilometrů za hodinu. Portugalští meteorologové vydali několik varování s nízkým stupněm nebezpečí platných od sobotního do nedělního večera.
Podle meteorologů hrozí zejména v pobřežních a horských oblastech nárazy větru o rychlosti až 80 kilometrů za hodinu, bouřky s lokálními úhrny přes 50 milimetrů, vlny o výšce čtyři až šest metrů, zítra dokonce až 11 metrů.
"Vydatnější srážky a bouřky se očekávají také ve Španělsku. Se silnými bouřkami je dnes třeba počítat také v Itálii, na jihu i s velmi silnými," upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X.
Nebezpečné bouřky s přívalovými dešti se očekávají až do nedělního večera i na západním pobřeží Řecka, zejména v oblasti Jónských ostrovů. Lokálně by mohlo napršet přes 100 mm, výjimečně i přes 150 mm.
"Vzhledem ke kopcovitému terénu mohou tak prudké deště způsobit bleskové záplavy, případně i sesuvy půdy. Výstrahy pro tyto oblasti platí s vysokým stupněm nebezpečí," dodali meteorologové.
