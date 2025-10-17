Zima v Evropě se blíží. Meteorologové naznačili, co přinese

Každým dnem se krátí podzim, blíží se zima a jasnější jsou i výhledy meteorologů na další roční období. Ani letos to v Česku podle nich nevypadá na kruté mrazy a vydatnou sněhovou nadílku. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X.
Experti se rozhodli reagovat na výkřiky ohledně toho, jaká bude nadcházející zima. Zmínili, že se často zmiňuje La Niña, a potvrdili, že jev opravdu bude mít v globálním měřítku patrně přechodný mírně ochlazující vliv na počasí.
La Niña je opakem El Niña a označuje velkoplošné ochlazování povrchových vrstev oceánu v centrálních a východních částech Pacifiku, tedy jev s přímým vlivem na větrné a tlakové pole a distribuci srážek, a to především v oblasti severní a jižní Ameriky. Projevit se může například chladnějším počasím a větší sněhovou nadílkou v Kanadě a na západním pobřeží USA. Oba jevy nicméně probíhají na pozadí klimatické změny způsobené člověkem.
Meteorologové zdůraznili, že vliv jevů na Evropu není přímý a tak výrazný. "Ve studiích, které se statisticky zaměřovaly na případný vliv tohoto jevu v Evropě, jsou sice nalezeny určité signály, ale rozhodně ne tak výrazné. Rozhodně nelze tvrdit, že přítomnost tohoto jevu automaticky znamená chladnou zimu u nás," uvedli na síti X.
Čeští odborníci zároveň pracují s výstupy některých modelů, podle nichž by zima v Evropě měla být spíše teplotně mírně nadprůměrná či průměrná.
"Co se týče případné sněhové nadílky, tam je pro milovníky sněhu situace ještě pesimističtější, protože modely naznačují podnormální množství sněhu po oblast centrální Evropy. Jinak tomu může být zejména ve Skandinávii, kde jsou naopak poměrně robustní signály pro větší množství sněhu," sdělili meteorologové.
Podle jejich vyjádření ale nejsou vyloučeny další jevy, které mohou způsobit krátkodobá výraznější ochlazení. Řeč je například o zeslabením či úplném rozpadu polárního víru ve stratosféře, čímž by se zvýšila pravděpodobnost průniku chladného arktického vzduchu do Česka.
Jaká tedy bude zima? "Mnohem pravděpodobnější je další spíše nadprůměrně teplá, maximálně průměrná zima a srážkově bohužel opět nevýrazná. Jakékoli zprávy o výrazné zimě a sněhové nadílce jsou tak spíše z říše přání než na faktech založených výhledech," dodal hydrometeorologický ústav.
Související
Počasí se ještě oteplí, vyplývá z předpovědi na dny po víkendu
Počasí má pokračovat v trendu. Teploty budou odpovídat ročnímu období
Aktuálně se děje
před 31 minutami
Zemana operovali v pražské nemocnici. Kvůli problému se zády
před 1 hodinou
Zima v Evropě se blíží. Meteorologové naznačili, co přinese
před 1 hodinou
Pokud Rusko zaútočí na NATO, aliance vymaže Kaliningrad z mapy za pár hodin, varuje bývalý americký generál
před 2 hodinami
Proč Ukrajina žádá střely Tomahawk? Chce dotlačit Putina k jednání s Trumpem
před 2 hodinami
Může se člen Evropské unie stát jejím nepřítelem? Maďaři testují hranice a přibližují se k bodu, odkud není návratu
před 3 hodinami
Dokáže se Indie obejít bez ruské ropy?
před 4 hodinami
Summit velmocí v Budapešti: Triumf pro Orbána, rána pro Evropskou unii
před 5 hodinami
MŽP bez Motoristů? Nesmyslné, řekl Babiš po schůzce s ekology. Ti důrazně varují
před 6 hodinami
Farage otočil: Putin není racionální člověk, je to velmi špatný chlápek
před 6 hodinami
Trump i Putin ztrácejí jakékoli zábrany. Dějiny ale připomínají, že i nejmocnější mohou být oběťmi vlastního sebevědomí
před 7 hodinami
Zelenskyj dorazil do USA, čeká jej nelehký úkol: Přesvědčit po hovoru s Putinem Trumpa, aby mu dal Tomahawky
před 7 hodinami
Orbán bude mluvit s Putinem, Maďarsko se začíná chystat na jeho setkání s Trumpem
před 8 hodinami
Trump po hovoru s Putinem otáčí. Tomahawky Ukrajině dát nechce
před 9 hodinami
CNN: Kreml dokonale načasoval zdlouhavý telefonát s Trumpem
před 10 hodinami
Setkám se s Putinem v Maďarsku, oznámil Trump po telefonátu s ruským lídrem
před 11 hodinami
Počasí bude o víkendu chladné. V noci teploty klesnou pod nulu
včera
Města bez SIM karet: Ruský plán na ochranu před útoky dronů odřízl turisty i obyvatele od mobilů
včera
Svět upírá zrak na Gazu. Na Západním břehu se mezi tím situace zhoršuje
včera
Nejhorší novodobá politická krize pokračuje: Lecornu čelil v jediný den dvěma hlasováním o nedůvěře
včera
Večer pro náročné muže v Praze
Organizace mužské oslavy v Praze stojí na třech pilířích: prostor s charakterem, profesionální služby a eliminace nejistoty. Goldfingers na Václavském náměstí těží z třicetiletého provozu, který vybudoval systém odpovídající těmto požadavkům.
Zdroj: Komerční článek