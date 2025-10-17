Zima v Evropě se blíží. Meteorologové naznačili, co přinese

Jan Hrabě

Jan Hrabě

17. října 2025 17:45

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Každým dnem se krátí podzim, blíží se zima a jasnější jsou i výhledy meteorologů na další roční období. Ani letos to v Česku podle nich nevypadá na kruté mrazy a vydatnou sněhovou nadílku. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. 

Experti se rozhodli reagovat na výkřiky ohledně toho, jaká bude nadcházející zima. Zmínili, že se často zmiňuje La Niña, a potvrdili, že jev opravdu bude mít v globálním měřítku patrně přechodný mírně ochlazující vliv na počasí. 

La Niña je opakem El Niña a označuje velkoplošné ochlazování povrchových vrstev oceánu v centrálních a východních částech Pacifiku, tedy jev s přímým vlivem na větrné a tlakové pole a distribuci srážek, a to především v oblasti severní a jižní Ameriky. Projevit se může například chladnějším počasím a větší sněhovou nadílkou v Kanadě a na západním pobřeží USA. Oba jevy nicméně probíhají na pozadí klimatické změny způsobené člověkem.

Meteorologové zdůraznili, že vliv jevů na Evropu není přímý a tak výrazný. "Ve studiích, které se statisticky zaměřovaly na případný vliv tohoto jevu v Evropě, jsou sice nalezeny určité signály, ale rozhodně ne tak výrazné. Rozhodně nelze tvrdit, že přítomnost tohoto jevu automaticky znamená chladnou zimu u nás," uvedli na síti X. 

Čeští odborníci zároveň pracují s výstupy některých modelů, podle nichž by zima v Evropě měla být spíše teplotně mírně nadprůměrná či průměrná. 

"Co se týče případné sněhové nadílky, tam je pro milovníky sněhu situace ještě pesimističtější, protože modely naznačují podnormální množství sněhu po oblast centrální Evropy. Jinak tomu může být zejména ve Skandinávii, kde jsou naopak poměrně robustní signály pro větší množství sněhu," sdělili meteorologové.

Podle jejich vyjádření ale nejsou vyloučeny další jevy, které mohou způsobit krátkodobá výraznější ochlazení. Řeč je například o zeslabením či úplném rozpadu polárního víru ve stratosféře, čímž by se zvýšila pravděpodobnost průniku chladného arktického vzduchu do Česka. 

Jaká tedy bude zima? "Mnohem pravděpodobnější je další spíše nadprůměrně teplá, maximálně průměrná zima a srážkově bohužel opět nevýrazná. Jakékoli zprávy o výrazné zimě a sněhové nadílce jsou tak spíše z říše přání než na faktech založených výhledech," dodal hydrometeorologický ústav. 

27. září 2025 15:13

Do Evropy dorazil pozůstatek hurikánu. Počasí bude místy hodně nebezpečné

Související

Více souvisejících

Počasí Zima sníh ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 31 minutami

Miloš Zeman

Zemana operovali v pražské nemocnici. Kvůli problému se zády

Bývalý prezident Miloš Zeman se opět potýká s poměrně vážnými zdravotními problémy. Podle dostupných informací podstoupil operaci v blíže nespecifikované pražské nemocnici. Zeman se v uplynulých týdnech zúčastnil předvolebních akcí hnutí Stačilo. 

před 1 hodinou

Počasí

Zima v Evropě se blíží. Meteorologové naznačili, co přinese

Každým dnem se krátí podzim, blíží se zima a jasnější jsou i výhledy meteorologů na další roční období. Ani letos to v Česku podle nich nevypadá na kruté mrazy a vydatnou sněhovou nadílku. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Maďarsko

Může se člen Evropské unie stát jejím nepřítelem? Maďaři testují hranice a přibližují se k bodu, odkud není návratu

Evropou otřásají obvinění, že maďarská rozvědka měla už před lety špehovat Evropskou komisi a pokoušet se získávat její úředníky. Zároveň přibývají incidenty, které napínají vztahy mezi Budapeští a Kyjevem – od podezřelých dronů nad ukrajinským územím po vzájemné zákazy vstupu armádních představitelů. Zatímco většina států Evropské unie stojí pevně proti Rusku, Maďarsko se vydává opačným směrem. Hrozí, že jeho izolace v rámci Unie bude už brzy nevratná.

před 3 hodinami

Indie, ilustrační foto

Dokáže se Indie obejít bez ruské ropy?

Energetická politika Indie se stala delikátním balancováním mezi starým spojencem v Moskvě a rostoucím tlakem z Washingtonu. Nejprve přišla v srpnu 50% cla na indické zboží, prezentovaná jako trest za nákup ruské ropy. Následovalo středeční tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že indický premiér Naréndra Módí soukromě souhlasil s ukončením těchto nákupů „během krátké doby“. 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025)

Trump i Putin ztrácejí jakékoli zábrany. Dějiny ale připomínají, že i nejmocnější mohou být oběťmi vlastního sebevědomí

Svět se znovu přibližuje hraně, tentokrát nikoli z nepozornosti, ale z arogance svých vůdců. Donald Trump a Vladimir Putin jednají, jako by pravidla studené války přestala platit a jako by respekt k hranicím, obava z omylu a strach z vlastních zbraní byly známkou slabosti. Spojené státy se stále hlouběji zapojují do války na Ukrajině, zatímco Rusko zkouší, kam až může zajít, než Západ zareaguje. Vzniká tak svět, v němž se mocní znovu učí žít s myšlenkou války mezi jadernými státy, jen bez té zdrženlivosti, která ji kdysi držela na uzdě. A právě v tom tkví největší nebezpečí. Že tentokrát se hranice nepřekročí úmyslně, ale prostě proto, že už ji nikdo nevidí.

před 7 hodinami

před 7 hodinami

Viktor Orbán a Vladimir Putin

Orbán bude mluvit s Putinem, Maďarsko se začíná chystat na jeho setkání s Trumpem

Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek oznámil, že bude ještě tentýž den hovořit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Stane se tak v době, kdy se Budapešť připravuje na hostitelství summitu mezi Putinem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Trump již dříve v tomto týdnu ohlásil, že se s Putinem setká v maďarské metropoli, aby projednali ukončení války na Ukrajině.

před 8 hodinami

Prezident Trump

Trump po hovoru s Putinem otáčí. Tomahawky Ukrajině dát nechce

Prezident USA Donald Trump se chystá v pátek hostit ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bílém domě. Americký lídr však signalizuje, že ještě není připraven souhlasit s prodejem Kyjevu systému střel s dlouhým doletem, které Ukrajinci zoufale potřebují. Zelenskyj se s Trumpem setká tváří v tvář den poté, co americký prezident a ruský prezident Vladimir Putin vedli dlouhý telefonický rozhovor o konfliktu.

před 9 hodinami

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025)

CNN: Kreml dokonale načasoval zdlouhavý telefonát s Trumpem

Časování má v diplomacii klíčový význam a Kreml zřejmě načasoval svůj poslední, zdlouhavý telefonát s Bílým domem – v pořadí osmý za posledních osm měsíců – podle CNN naprosto dokonale. Ruské oficiální místnosti popsaly hovor, který samy iniciovaly, jako „pozitivní a produktivní“ a „vedený v atmosféře důvěry“. Stalo se tak v momentě, kdy se americký prezident Donald Trump chystal na setkání s ukrajinským vůdcem Volodymyrem Zelenským ve Washingtonu a veřejně zvažoval rizika dodávek řízených střel Tomahawk s dlouhým doletem Kyjevu. 

před 10 hodinami

před 11 hodinami

včera

Ilustrační foto

Města bez SIM karet: Ruský plán na ochranu před útoky dronů odřízl turisty i obyvatele od mobilů

Ruské telekomunikační společnosti zavedly „ochrannou lhůtu“ pro všechny zahraniční SIM karty. Jde o 24hodinový výpadek mobilního internetu, jehož cílem je omezit aktivitu dronů v blízkosti hranic země. Systém se však po zavedení na začátku října zhroutil a omezení nepostihla jen mobilní data, ale i textové zprávy. Ruské úřady tak ve jménu bezpečnosti účinně odřízly zahraniční turisty od mobilního internetu a ztížily život i některým vlastním občanům, uvedl server Meduza.

včera

Gaza

Svět upírá zrak na Gazu. Na Západním břehu se mezi tím situace zhoršuje

Zatímco Izrael a Hamás udržují příměří, světem obchází naděje na trvalý mír. Naopak na okupovaném Západním břehu Jordánu se nadále ozývá násilí ze strany izraelských osadníků. Ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgieva ve čtvrtek ve Washingtonu naléhala na všechny strany, aby se nadále snažily o udržitelný a trvalý mír. Podle ní by to přineslo prospěch celému regionu.

včera

včera

Večer pro náročné muže v Praze

Organizace mužské oslavy v Praze stojí na třech pilířích: prostor s charakterem, profesionální služby a eliminace nejistoty. Goldfingers na Václavském náměstí těží z třicetiletého provozu, který vybudoval systém odpovídající těmto požadavkům.

Zdroj: Komerční článek

Další zprávy