Nikdy to nevedlo k dobrým výsledkům, řekl Fiala po projevu premiéra Babiše

1. ledna 2026

Petr Fiala
Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) sice odpočítává i poslední dny ve funkci předsedy občanských demokratů, přesto si neodpustil kritiku novoročního projevu svého nástupce Andreje Babiše (ANO). Fiala varoval předsedu vlády před podněcováním nacionalismu. 

Fiala po Babišově vystoupení konstatoval, že sjednocování společnosti vypadá jinak. "Je mi trochu líto, že pan premiér sice hovoří o spojování společnosti, ale ve svém projevu fakticky promlouvá jen k voličům stran vládní koalice a ostentativně ignoruje voliče opozičních stran," napsal předchozí předseda vlády na facebooku.

"Pevně věřím, že tou hlavní odpovědí na problémy, jimž bude Česká republika čelit v roce 2026, nebude pouze sundávání a vztyčování vlajek a cílené podněcování českého nacionalismu. To v naší zemi nikdy nevedlo k dobrým výsledkům," podotkl nynější poslanec.

Podle Fialy by se vládní politici měli soustředit především na umění diplomacie. "Bude to mít daleko lepší výsledky pro budoucnost země i jejích občanů," dodal. 

Babiš na úvod projevu, který pouze vyvěsil na sociální sítě, poděkoval občanům za důvěru, kterou v říjnových sněmovních volbách vložili do hnutí ANO, respektive do jeho koaličních partnerů, tedy SPD a Motoristů. "Vyslali jste jasný vzkaz, že chcete změnu, že chcete vládu, která bude mít Českou republiku a občany České republiky na prvním místě," podotkl. 

Předseda vlády odmítl, že by mu šlo o odplatu či vyřizování účtů. "Chceme řešit problémy, které lidí trápí dnes a připravit lepší budoucnost pro naše děti," zmínil. Jako cíl si vytyčil sebevědomou, prosperující a úspěšnou Českou republiku, kde se lidem bude dobře žít. 

Podle Babiše je před jeho vládou rok tvrdé práce. "Budeme spěchat hlavně na nejdůležitější zákon roku, státní rozpočet, který bude transparentní a pravdivý. Znovu začneme bojovat proti šedé ekonomice, šetřit na provozu státu. Zároveň chceme, aby lidem rostly reálné mzdy, důchody, aby zdravotnictví fungovalo lépe a bylo dostupné pro všechny, aby školství připravovalo děti na život," vyjmenoval priority kabinetu. 

Češi by podle premiéra měli být letos hrdí na svou zemi. Sám navrhne, aby se 30. den stal Dnem české vlajky a významným dnem. Šéf hnutí ANO si také přeje, aby rok 2026 byl rokem míru.

 "Slyšíme stále častěji řeči o tom, že válka je nevyhnutelná, že přijde za dva nebo tři roky, to není odpověď na politika. Politici nemají strašit válkou, jejich odpovědností je, aby války skončily," konstatoval. "Odmítám tezi, že mír je slabost, spravedlivý a udržitelný mír je povinnost vůči našim dětem a jejich budoucnosti," dodal. 

Pavel popřál Babišově vládě úspěch, ale také ji varoval

