Fiala prozradil, jak bude pokračovat jeho politická kariéra

Expremiér Petr Fiala (ODS) ve středu reagoval na spekulace o možné kandidatuře ve volbách do Senátu či prezidentských volbách. Fiala oznámil, že bude pokračovat jako politik v Poslanecké sněmovně.
Fiala zmínil, že v říjnových sněmovních volbách byl se silným mandátem zvolen poslancem, takže chce v dolní komoře parlamentu strávit celé čtyři roky. "Velmi si vážím důvěry a podpory svých voličů, a proto budu svůj poslanecký mandát nadále vykonávat," napsal na sociální síti X.
Bývalý premiér zároveň poděkoval za výzvy ke kandidatuře v senátních či dokonce prezidentských volbách, které se uskuteční na začátku roku 2028. "Nejsem ale zvyklý se vzdávat a odcházet od rozdělané práce. Nebudu kandidovat do Senátu ani usilovat o kandidaturu v prezidentských volbách," oznámil.
"Několikrát jsem řekl, že prezident Pavel dělá svou práci dobře, a na těchto slovech nemám co měnit. Má případná kandidatura by pouze tříštila hlasy prozápadních a prodemokratických voličů a napomáhala silám, které se snaží oslabit demokracii, svobodu a nezávislost naší země," sdělil někdejší předseda občanských demokratů.
Fiala podotkl, že k aktivitě v politice a veřejném životě nejsou nutné funkce. "Společně se svými spolupracovníky jsem se rozhodl založit Politické fórum z. ú. – think-tank, který nemá ambici konkurovat politickým stranám. Cílem je vytvářet otevřený prostor pro všechny, kterým záleží na demokratické, svobodné a prosperující České republice," uvedl.
"Naší ambicí je systematicky rozvíjet, kultivovat a popularizovat myšlenky svobody a demokracie, zejména mezi mladými lidmi," dodal expremiér.
