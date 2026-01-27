Macinka musí ve vládě skončit, zní jednohlasně z opozičních lavic

Výzvy k odvolání Petra Macinky (Motoristé) z postů vicepremiéra a ministra zahraničí dominují reakcím opozičních politiků, kteří podpořili prezidenta Petra Pavla poté, co Macinku obvinil z vydírání a zveřejnil esemesky. Macinka se má podle informací webu EuroZprávy.cz k záležitosti vyjádřit na odpolední tiskové konferenci.
Za nepřijatelné označil Macinkovo jednání předseda Pirátů Zdeněk Hřib. "Premiér Babiš by měl okamžitě konat a navrhnout jeho odvolání. Tohle je bezprecedentní útok na bezpečnost naší země a občanů, o politické kultuře ani nemluvě," napsal na síti X. "Každý, kdo si přečte ty sms, musí stát za prezidentem," doplnila ho stranická kolegyně Olga Richterová.
Na obvinění reagoval i lídr Starostů a nezávislých Vít Rakušan. "Gangsterské metody nepatří do politiky a gangsteři nepatří do vlády. Budeme požadovat odvolání Petra Macinky," uvedl bývalý ministr vnitra.
"Macinka ven," připojil se poslanec Jan Lipavský (za ODS), Macinkův předchůdce v čele ministerstva zahraničních věcí, k výzvám k odvolání předsedy Motoristů z vlády. "Prezidenta ubráníme," napsal v dalším příspěvku.
"Pokud Petr Macinka jakkoli vydíral prezidenta republiky, měl by vyvodit politickou odpovědnost a rezignovat na pozici člena vlády. Budeme za KDU-ČSL žádat vysvětlení ministra Macinky i odpovědného premiéra Babiše na schůzi Sněmovny ihned dnes po jejím zahájení," sdělil předseda lidovců Marek Výborný.
Za zcela nepřijatelné označil textové zprávy expremiér Petr Fiala (ODS). "Vydírání a vyhrožování člena vlády prezidentovi je úplnou destrukcí politické kultury," konstatoval na síti X a zmínil, že ministr by měl ve vládě okamžitě skončit.
"SMS ministra Macinky jsou nejen nehorázné, ale také směšně nabubřelé. Přemýšlím, co je horší. V každém případě je jasné, že takový člověk nemůže zastávat žádnou vládní funkci. A to platí i v případě, že ho Andrej Babiš a spol. nyní podrží," dodal.
EuroZprávy.cz požádaly o reakci i předsedu vlády Andreje Babiše, ten však zatím neodpověděl.
Související
Diskreditace před zahraničními partnery i světovými médii. Jak Macinka ve zprávách vyhrožoval Pavlovi?
Mimořádná zpráva Pavel obvinil ministra zahraničí Macinku z vydírání
Petr Macinka , Vláda ČR , Zdeněk Hřib , Vít Rakušan (STAN) , Petr Fiala (ODS) , Marek Výborný (KDU-ČSL) , Jan Lipavský , Olga Richterová (Piráti)
Aktuálně se děje
Aktualizováno před 24 minutami
Macinka musí ve vládě skončit, zní jednohlasně z opozičních lavic
před 28 minutami
Diskreditace před zahraničními partnery i světovými médii. Jak Macinka ve zprávách vyhrožoval Pavlovi?
Aktualizováno před 37 minutami
Mimořádná zpráva Pavel obvinil ministra zahraničí Macinku z vydírání
před 54 minutami
Mimořádná zpráva Vůbec nešlo o armádu. Macinka nechtěl dát letouny Ukrajině kvůli Pavlovi, odhalují SMS zprávy
před 1 hodinou
DOKUMENT: Plné znění SMS konverzace Petra Macinky s Petrem Kolářem
před 1 hodinou
CNN: CIA potají spřádá plány na vytvoření trvalé základny ve Venezuele
před 2 hodinami
Zrádné počasí trvá. Meteorologové varují před ledovkou
před 2 hodinami
Co lidé čekají od Babišovy vlády? Nic se nezmění, myslí si polovina z nich. Další se bojí zdražování
před 3 hodinami
Agenti kontroverzního amerického úřadu ICE budou dohlížet na průběh zimních olympijských her v Itálii
před 4 hodinami
Šéf NATO narazil. S Rutteho odmítnutím evropské soběstačnosti nesouhlasí Francie i odborníci
před 4 hodinami
Virus, který zabije až 75 procent nakažených, se opět šíří. Letiště zavádějí opatření z doby pandemie covidu.
před 5 hodinami
Kolik demonstrantů skutečně zemřelo v Íránu? Lékaři hovoří o desítkách tisíc
před 6 hodinami
Je to jen sen, zapomeňte na to. Rutte vysvětlil, proč se Evropa nedokáže ubránit bez USA
před 7 hodinami
Počasí: V Česku napadne nový sníh, pak se vrátí mrazy
včera
Ani pušky, ani tanky, ani miny. Rozvědka prozradila, která zbraň má na Ukrajině na svědomí nejvíce mrtvých
včera
Ukrajina poděkovala Česku za generátory i za desítky milionů vybrané ve sbírce
včera
Česko pošle Ukrajině generátory. Vláda zastavila jmenování velvyslanců, olympionikům dá za medaile miliony
včera
Počasí v USA zabilo už 17 lidí, bez proudu jsou statisíce lidí. Kanada hlásí nejhorší sněžení za 60 let
včera
Vláda schválila schodek rozpočtu 310 miliard. Schválila růst platů ve veřejném sektoru, na obranu půjdou 2 % HDP
včera
Pavel nečekaně zrušil setkání nejvyšších ústavních činitelů na Hradě
Prezident Petr Pavel nečekaně zrušil plánované setkání nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě. Oficiálním důvodem k tomuto kroku byla neschopnost některých účastníků dodržet stanovený čas zahájení, a to i přes jeho předchozí posunutí. Hlava státu nyní bude pro toto klíčové jednání hledat náhradní termín. Událost podtrhuje rostoucí napětí mezi Hradem a nově zformovanou vládní koalicí, pro které mělo být toto setkání prvním zásadním testem vzájemné koexistence.
Zdroj: Libor Novák