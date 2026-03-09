Experti: Svět stojí na prahu největšího ropného šoku v historii. Světová ekonomika čelí masové energetické krizi

Libor Novák

9. března 2026 16:46

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie Foto: Wikimedia Commons

Světová ekonomika čelí hrozbě, která by svým rozsahem mohla překonat všechny dosavadní energetické krize v historii, varuje BBC. Ceny ropy se v pondělí ráno utrhly ze řetězů a bleskově překonaly hranici 100 dolarů za barel, přičemž v jednu chvíli atakovaly i úroveň 115 dolarů. Tento dramatický nárůst je přímým důsledkem eskalujícího konfliktu v Perském zálivu, který fakticky zastavil export klíčové suroviny z jednoho z nejdůležitějších regionů světa.

Hlavní příčinou současného šoku je naprosté ochromení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, což je jediná námořní cesta pro tankery vyvážející ropu a plyn z Perského zálivu. Veřejně dostupná data ze systému MarineTraffic ukazují děsivý obrázek – za posledních 24 hodin proplulo průlivem směrem do Indického oceánu pouze jediné plavidlo plující pod vlajkou Belize. Ostatní lodě v oblasti buď stojí na kotvách, nebo se snaží zůstat neviditelné.

Podle analytiků z webu TankerTrackers.com v regionu aktuálně operuje nejméně 57 plavidel v takzvaném „temném režimu“. To znamená, že záměrně vypnula své sledovací systémy AIS, aby nebylo možné určit jejich přesnou polohu. Námořníci se tak snaží vyhnout hrozbám Íránu, který v rámci válečné rétoriky pohrozil, že plavidla využívající tuto trasu „zachvátí plameny“.

Bezpečnostní rizika potvrzuje i fakt, že bylo identifikováno již 11 hlášených incidentů, při kterých došlo k poškození komerčních lodí. I když se Spojené státy snaží situaci uklidnit nabídkou vládních záruk za pojištění lodí, mnohé posádky a majitelé plavidel zůstávají kvůli bezprostřednímu ohrožení raději v bezpečí kotevních stanovišť. Tato paralýza dopravy znamená, že miliony barelů ropy zůstávají uvězněny v zálivu, zatímco těžební země hlásí omezování produkce.

V reakci na tento kritický vývoj se narychlo sešli ministři financí zemí G7. Hlavním tématem jejich nouzového jednání je koordinované uvolnění strategických zásob ropy pod záštitou Mezinárodní energetické agentury (IEA). Diskutuje se o masivním zásahu v podobě uvolnění 300 milionů barelů ze státních rezerv, což by byl historický rekord.

Pro srovnání, navrhované uvolnění zásob by bylo více než dvojnásobné oproti dosud největší intervenci z dubna 2022, ke které došlo po ruské invazi na Ukrajinu. Takto hluboko sáhly státy do svých strategických rezerv pouze pětkrát v historii. Pokud bude tento plán schválen, znamenalo by to odčerpání celých 25 % všech světových nouzových zásob ropy.

Navzdory ohromujícímu číslu 300 milionů barelů však ekonomové varují, že ani takový krok nemusí stačit k dlouhodobé stabilizaci trhu. Celosvětová spotřeba ropy totiž dosahuje přibližně 104 milionů barelů denně. Navrhovaná pomoc by tedy pokryla necelé tři dny globální spotřeby, což odpovídá zhruba čtrnáctidennímu objemu běžného provozu v nyní uzavřeném Hormuzském průlivu.

Obavy z nekontrolovaného růstu cen energií se okamžitě přelily i na finanční trhy. Po evropských a asijských burzách zahájily pondělní obchodování v hlubokém minusu i Spojené státy. Index Dow Jones se během několika minut po otevření propadl o více než 550 bodů, tedy o 1,1 %. Podobné ztráty v řádu jednoho procenta zaznamenaly i indexy S&P 500 a technologický Nasdaq.

Celá situace naznačuje, že svět stojí na prahu největšího ropného šoku, jaký kdy moderní ekonomika zažila. Pokud se nepodaří v dohledné době obnovit bezpečnou plavbu v Perském zálivu, ani historicky unikátní uvolnění strategických rezerv zřejmě nezabrání drastickým dopadům na ceny pohonných hmot a následně i na ceny veškerého zboží a služeb po celém světě.

před 8 hodinami

Cena ropy překonala hranici 100 dolarů za barel. Čeká se prudké zdražení paliv, zasedne G7

Související

Kyjev

Situace se zhoršuje. Proud vypadává na většině Ukrajiny, s kritickou situací se potýkají firmy i domácnosti

Energetická situace na Ukrajině se v posledních hodinách dramaticky zhoršila. Státní operátor Ukrenergo varoval, že po vlně ruských náletů z noci na dnešek muselo několik klíčových elektráren přejít do režimu havarijních oprav. Většina regionů země se nyní potýká s nucenými výpadky proudu, které nahradily dříve plánované harmonogramy, což kriticky dopadá na fungování domácností i průmyslu.
Nová Babišova vláda na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Babišova vláda nastupuje. Slibuje levnější energie, nižší daně, stopku migračnímu paktu a emisním povolenekám

Česká republika má novou vládu. Prezident Petr Pavel v pondělí jmenoval kabinet Andreje Babiše (ANO), který se opírá o koaliční spolupráci hnutí ANO, Motoristů a SPD. Nový premiér i jeho ministři ihned po jmenování avizovali smršť opatření, která mají domácnostem i firmám ulevit od vysokých nákladů a zvrátit některé kroky předchozího kabinetu. A jednat se o nich začne už dnes.

Více souvisejících

Energetika ropa

Aktuálně se děje

před 44 minutami

Ilustrační fotografie

Experti: Svět stojí na prahu největšího ropného šoku v historii. Světová ekonomika čelí masové energetické krizi

Světová ekonomika čelí hrozbě, která by svým rozsahem mohla překonat všechny dosavadní energetické krize v historii, varuje BBC. Ceny ropy se v pondělí ráno utrhly ze řetězů a bleskově překonaly hranici 100 dolarů za barel, přičemž v jednu chvíli atakovaly i úroveň 115 dolarů. Tento dramatický nárůst je přímým důsledkem eskalujícího konfliktu v Perském zálivu, který fakticky zastavil export klíčové suroviny z jednoho z nejdůležitějších regionů světa.

před 1 hodinou

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Ukrajina na žádost USA vyslala na Blízký východ experty, budou chránit americké vojenské základny

Ukrajina vyslala do Jordánska své experty a flotilu speciálních záchytných dronů, aby pomohla Spojeným státům s ochranou jejich vojenských základen. Prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro deník New York Times, zveřejněném 9. března, uvedl, že k tomuto kroku došlo po přímé žádosti z Washingtonu. Spojené státy o pomoc požádaly 5. března v reakci na prudkou eskalaci napětí na Blízkém východě, která následovala po úderech na Írán.

před 2 hodinami

Modžtaba Chámeneí

Z bláta do louže. Modžtaba je krutější než Alí Chameneí, Trump o jeho jmenování věděl, tvrdí Íránci

Jmenování Modžtaby Chameneího novým nejvyšším vůdcem Íránu vyvolalo v zemi hluboké emoce, které se pohybují na škále od organizovaného nadšení v ulicích až po mrazivý odpor v soukromí íránských domovů. Zatímco režimní příznivci oslavují zachování kontinuity, pro velkou část populace představuje tento krok začátek éry, která může být ještě temnější než ta předchozí.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

raketový systém Patriot

NATO sestřelilo další íránskou raketu mířící do Turecka

Válka mezi Spojenými státy a Íránem se začíná nebezpečně dotýkat i hranic Severoatlantické aliance. Turecké ministerstvo obrany oznámilo, že v pondělí krátce po 13. hodině zlikvidovaly systémy protivzdušné obrany NATO íránskou balistickou raketu, která pronikla do tureckého vzdušného prostoru. Trosky munice dopadly na neobydlené území u jihozápadního města Gaziantep. Podle oficiálních zpráv nedošlo k žádným zraněním ani obětem na životech.

před 4 hodinami

Vladimír Putin na summitu Rusko Afrika 2023

Spojenectví s Putinem shořelo spolu s íránskými rafinériemi. Za sliby o neochvějné podpoře se skrývá parazitování

Vztahy mezi Moskvou a Teheránem se v posledních letech zdály být nerozbitné. Společné vojenské zájmy, dodávky íránských dronů pro ruskou agresi na Ukrajině a odpor k západní hegemonii vytvořily iluzi hlubokého spojenectví. Nicméně brutální realita devátého dne války v Íránu odhalila tuto vazbu v její skutečné podobě: jako čistě pragmatické partnerství, kde slova o podpoře končí tam, kde začínají létat rakety.

před 5 hodinami

Ursula von der Layenová na Summitu skupiny G7 v Hirošimě, Japonsku, 19.–21. května 2023

Svět se změnil a kompromisy škodí. Von der Leyenová chce radikální změnu Evropské unie

Evropská unie se nachází v bodě, kdy musí „urychleně a radikálně“ přehodnotit svůj přístup k zahraniční politice. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová to prohlásila v pondělí během setkání s unijními velvyslanci v Bruselu. Podle ní je současné geopolitické klima natolik nestabilní, že dosavadní spoléhání na konsenzus a kompromis může být pro akceschopnost bloku spíše přítěží než pomocí.

před 6 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump poprvé nastínil, kdy ukončí válku proti Íránu

Americký prezident Donald Trump v telefonickém rozhovoru pro The Times of Israel objasnil svou vizi ukončení současného válečného konfliktu. Podle jeho slov bude rozhodnutí o tom, kdy operace proti Íránu skončí, „vzájemnou“ záležitostí, kterou učiní společně s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Prezident však zároveň naznačil, že konečné slovo bude mít on sám, až nastane ten správný čas.

před 7 hodinami

Pete Hegseth

Tvář útoku na Írán. Hegseth se nedokázal vymanit z původního povolání, napříč světem vyvolává zděšení i kritiku

Nástup Peta Hegsetha do čela amerického Pentagonu vyvolává vlnu zděšení a ostré kritiky. Bývalý moderátor stanice Fox News, kterého Donald Trump jmenoval ministrem obrany – a příznačně jej přejmenoval na „ministra války“ – se stal tváří probíhajícího konfliktu s Íránem. Místo rozvážného státnického přístupu však Hegseth volí rétoriku, kterou kritici přirovnávají k chování „kresleného rváče“.

před 8 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump rozpoutáním války v Íránu uvrhnul svět do chaotického víru destrukční politiky

Válka v Íránu, kterou rozpoutala administrativa Donalda Trumpa společně s Izraelem, vtahuje podle analýzy CNN zbytek světa do chaotického víru politiky postavené na boření zavedených pořádků. Přístup Spojených států ke svým spojencům v předvečer konfliktu připomínal nápis na slavné bundě Melanie Trumpové: „Mně je to jedno. A vám?“ Washington totiž nejenže nehledal diplomatickou legitimitu, ale své nejbližší partnery o zahájení ofenzivy často ani neinformoval.

před 8 hodinami

před 10 hodinami

včera

včera

Princ Andrew

Britská monarchie ukončí pronájem domu pro Andrewa. Rozhodl on sám

Bývalý princ Andrew se vzdává další nemovitosti, kterou měl v pronájmu od královské rodiny. Upozornila na to BBC. Jde o budovu nacházející se v blízkosti jeho někdejšího sídla, které syn zesnulé královny Alžběty II. kontroverzně prodal již před více než dvaceti lety. 

včera

včera

včera

Martina Sáblíková

Sáblíková se loučila s kariérou stylově v Heerenveenu. Aplaudovala jí zaplněná hala

Na nedávných zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo se rozloučila se svou olympijskou kariérou. Nyní se v nizozemském Heerenvenu na vícebojařském mistrovství světa definitivně rozloučila Martina Sáblíková s celou kariérou. Konkrétně se tak stalo na její oblíbené tříkilometrové trati, na níž se během bohaté a úspěšné kariéry stala trojnásobnou olympijskou šampionkou. Její poslední jízda na této distanci však nebyla o výsledku a času. Bylo to zkrátka jedno velké loučení rychlobruslařské legendy, které během jejího posledního kola aplaudovala zaplněná hala.

včera

včera

Martin Kupka

Politici reagují na Moravcův konec. Opozice bude bojovat za nezávislou ČT

Na dnes oznámený konec moderátora Václava Moravce v České televizi reagují i politici. Šéf občanských demokratů Martin Kupka slíbil, že jeho strana bude pečlivě hlídat dění kolem veřejnoprávní televize. Piráti nechtějí dovolit, aby ČT potkal osud, jaký je znám například ze sousedního Slovenska. 

včera

Fico opět útočí na Zelenského kvůli zastaveným dodávkám ropy

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) bude v příštím týdnu jednat se zástupci Evropské unie o obnovení dodávek ropy, které podle Bratislavy zastavil Kyjev. Fico dokonce prohlásil, že pokud ropovod Družba není poškozený, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je prý schopný ho poškodit. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy