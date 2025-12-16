Babišova vláda nastupuje. Slibuje levnější energie, nižší daně, stopku migračnímu paktu a emisním povolenekám

Česká republika má novou vládu. Prezident Petr Pavel v pondělí jmenoval kabinet Andreje Babiše (ANO), který se opírá o koaliční spolupráci hnutí ANO, Motoristů a SPD. Nový premiér i jeho ministři ihned po jmenování avizovali smršť opatření, která mají domácnostem i firmám ulevit od vysokých nákladů a zvrátit některé kroky předchozího kabinetu. A jednat se o nich začne už dnes.
Jedním z prvních kroků, které vláda na svém zasedání projedná, je plošné snížení cen elektřiny. Ministryně financí Alena Schillerová potvrdila, že stát převezme platby za obnovitelné zdroje na sebe, což by mělo domácnostem zlevnit elektřinu v průměru o 10 % a firmám ještě výrazněji. Rozpočet to sice vyjde na 17 miliard korun ročně, lidé by však změnu měli pocítit ve svých peněženkách již během několika týdnů.
Koalice se rovněž zaměřila na živnostníky. Chce zastavit plánovaný růst sociálních odvodů pro OSVČ a ponechat nejnižší vyměřovací základ na letošní úrovni. Kromě toho vláda plánuje návrat řady daňových slev, jako je školkovné, sleva pro pracující studenty nebo rozšíření slevy na nepracující manželku či manžela bez ohledu na věk dítěte.
V oblasti zahraniční politiky a ekologie volí Babišův kabinet konfrontační kurz vůči Evropské unii. Vláda se rozhodla odmítnout systém emisních povolenek ETS 2, který by zdražil teplo a pohonné hmoty pro domácnosti.
Ministr průmyslu Karel Havlíček označil povolenky za „zhoubný nástroj“ a uvedl, že případné pokuty od EU budou pro Česko levnější než zavedení samotného systému. Stejně nekompromisní postoj zaujala vláda i k evropskému migračnímu paktu.
Vzhledem k tomu, že nová sněmovní většina vrátila předchozí návrh rozpočtu k přepracování, vstoupí Česko do nového roku v rozpočtovém provizoriu. Alena Schillerová chce nový rozpočet předložit do poloviny ledna. Schodek mají pomoci krýt státní dluhopisy pro občany a plánované znovuzavedení EET od roku 2027.
Velkým tématem je také financování veřejnoprávních médií. Vláda zvažuje, že od roku 2027 zruší televizní a rozhlasové poplatky a provoz České televize a Českého rozhlasu bude hradit přímo ze státního rozpočtu. Zatímco ANO a SPD tento krok podporují, Motoristé jsou v této otázce zdrženlivější a chtějí o zachování poplatků ještě jednat.
V oblasti sociální politiky plánuje kabinet revizi důchodové reformy. Hlavním cílem je vrátit hranici pro odchod do penze na 65 let (ze současných 67 let) a upravit mechanismus řádných valorizací tak, aby byl pro seniory příznivější. Mezi další sliby patří zvýšení slev na jízdné pro studenty a seniory, což má podpořit mobilitu těchto skupin obyvatel.
