Babiš odhalil plány na příští týden. Pojede i na jednání koalice ochotných

Premiér Andrej Babiš (ANO) odhalil plány pro první ryze lednový týden. Kromě zasedání vlády či bezpečnostní rady státu ho čeká i jednání s dalšími představiteli takzvané koalice ochotných, která se snaží pomáhat Ukrajině. Babiš se také zúčastní obědu s prezidentem Petrem Pavlem.
"Hned v pondělí máme koaliční radu, máme vládu, schválíme programové prohlášení," uvedl Babiš na videu, které v sobotu zveřejnil na sociální síti. Zmínil také, že se v příštím týdnu uskuteční zasedání bezpečnostní rady státu. Premiér zároveň ve čtvrtek odcestuje na oficiální návštěvu Slovenska.
Šéf hnutí ANO se vydá za hranice i na jednání, které se bude týkat války na Ukrajině, respektive podpory Kyjeva proti ruské agresi. "V úterý letím do Paříže na zasedání koalice ochotných. Jsem sám zvědav, co se tam dozvím," podotkl.
"Budu navštěvovat státní firmy, abychom se dozvěděli, jaké mají plány, jaké mají programy a jaké mají požadavky na rozpočet," sdělil dále Babiš. Zavítá například na Ředitelství silnic a dálnic. "Abychom zjistili, kolik minimálně potřebujeme peněz na další stavbu dálnic, na nové projekty," dodal.
Premiér nezmínil, že ho také čeká tradiční novoroční oběd s prezidentem Pavlem na Pražském hradě. Hlava státu již naznačila, že chce s předsedou vlády řešit výroky předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD).
"Vyjádření předsedy poslanecké sněmovny, třetího nejvyššího ústavního činitele, budí znepokojení nejen u našich občanů, ale i v zahraničí, u našich spojenců a partnerů," napsal Pavel na sociální síti X. "Budu o tom jednat na nejbližším jednání s předsedou koaliční vlády a na setkání ústavních činitelů. Koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky je základem naší důvěryhodnosti jako partnera," dodal.
