Trump telefonoval s Putinem. Řešili Ukrajinu i válku v Íránu

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin spolu v pondělí poprvé v tomto roce telefonicky hovořili o dramatickém vývoji války v Íránu a možnostech mírového urovnání na Ukrajině. Tento klíčový hovor se uskutečnil jen několik hodin poté, co šéf Kremlu varoval, že současná energetická krize vyvolaná konfliktem na Blízkém východě přímo ohrožuje stabilitu světového hospodářství.
Útoky Spojených států a Izraele na Írán způsobily největší otřes na trhu s ropou od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Uzavření Hormuzského průlivu a následné omezení produkce ze strany těžařů v Perském zálivu vyvolalo prudký nárůst cen. Putin v této souvislosti upozornil, že doprava surovin skrze tento strategický uzel by se mohla brzy zcela zastavit, což by prohloubilo globální energetický nedostatek.
Donald Trump po rozhovoru uvedl, že Putin projevil ochotu pomoci s řešením situace v Íránu. Americký prezident však ruskému lídrovi kontroval tím, že mnohem užitečnějším krokem by bylo ukončení rusko-ukrajinské války. Podle Kremlu Trump věří, že rychlé uzavření příměří na Ukrajině a dosažení dlouhodobé dohody je v přímém zájmu Spojených států.
V reakci na otřesy na trzích začala Trumpova administrativa zvažovat zmírnění ropných sankcí vůči Rusku. Tento krok by měl posílit celosvětové dodávky ropy a kompenzovat výpadky z Blízkého východu. Washington se tak ocitá v paradoxní situaci, kdy se snaží snížit ceny energií pro své občany a partnery, ale zároveň riskuje, že Rusku uvolní příjmy, které Moskva využívá k financování své vojenské kampaně.
Plánované uvolnění sankcí by mohlo zahrnovat plošná opatření i cílené výjimky pro konkrétní země. Například Indie již minulý týden obdržela dočasné povolení k nákupu ruské ropy, která se již nacházela na tankerech na moři. Trump potvrdil, že určité sankce budou pozastaveny, dokud se situace s dodávkami „neurovná“, přičemž doufá, že budoucí mír by mohl vést k trvalému zrušení těchto omezení.
Vladimir Putin zároveň vyslal signál směrem k Evropě. Prohlásil, že Rusko, jakožto druhý největší exportér ropy na světě, je připraveno obnovit dlouhodobou spolupráci s evropskými zákazníky, pokud o to projeví zájem. Tato nabídka přichází v době, kdy se ceny energií stávají pro mnohé ekonomiky neúnosnými a hledají se jakékoli cesty k jejich stabilizaci.
Zatímco probíhají diplomatická jednání, americké námořnictvo zůstává v pohotovosti. Trump zdůraznil, že pokud to bude nutné, USA a jejich partneři zajistí doprovod tankerů skrze Hormuzský průliv silou.
