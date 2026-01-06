Představitelé hnutí SPD v čele s Tomiem Okamurou v uplynulých dnech ostře vystoupili proti dalšímu financování ukrajinského režimu. Jako hlavní důvod uvádějí rozsáhlé korupční skandály, které na přelomu let 2025 a 2026 zasáhly nejbližší okolí prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle Okamury je nepřípustné, aby čeští občané dopláceli na systém, kde se miliardy z mezinárodní pomoci ztrácejí v kapsách „kamarádů ze showbyznysu“.
„Odmítáme financovat zkorumpovaný kyjevský režim! Závislost ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na kamarádech z dob působení v showbyznysu je nebezpečná a ohrožuje nejen samotnou hlavu státu, ale především budoucnost Ukrajiny a její snahu ubránit se Rusku,“ píše na facebooku v dnešním příspěvku Okamura.
Kritika se opírá o zjištění prestižních listů jako The Times nebo Kyiv Post, které detailně zmapovaly takzvanou Operaci Midas. Tento skandál otřásl státní jadernou společností Energoatom, ze které mělo být zpronevěřeno přibližně 100 milionů dolarů. Vyšetřování ukázalo na propracovaný systém provizí ve výši 10–15 % z vládních kontraktů, a to v době, kdy ukrajinští občané čelili kritické energetické krizi.
Nejvýraznějším důsledkem těchto odhalení byla rezignace šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka na konci listopadu 2025. Jermak, který byl považován za druhého nejmocnějšího muže v zemi a klíčového vyjednavače s USA, odstoupil poté, co protikorupční úřad NABU prohledal jeho byt a kanceláře. Ačkoliv oficiálně nebyl obviněn, politický tlak a potřeba „nerozptylovat pozornost od obrany země“ vedly k jeho vynucenému odchodu.
V centru vyšetřování figuruje také podnikatel Timur Mindič, dlouholetý přítel Zelenského a spolumajitel studia Kvartal 95. Právě u něj vyšetřovatelé narazili na symboly okázalého luxusu, jako jsou pověstné zlaté toalety, zatímco on sám stihl krátce před razií uprchnout ze země. Mindičova role v energetických podvodech a jeho vazby na uvězněného oligarchu Ihora Kolomojského vrhají stín na sliby o vymýcení klientelismu, se kterými Zelenskyj v roce 2019 vyhrál volby.
SPD v této souvislosti upozorňuje na zákon podepsaný Zelenským v červenci 2025, který podle kritiků fakticky omezil nezávislost protikorupčních úřadů. Tento krok umožnil generálnímu prokurátorovi odebírat citlivé případy úřadu NABU, což Okamura interpretuje jako snahu o ochranu „prezidentských přátel“ před spravedlností. Podle něj je tento vývoj důkazem, že Ukrajina pod současným vedením směřuje k faktickému ovládnutí státu úzkou skupinou lidí.
Už Okamurův novoroční projev vyvolal na české politické scéně bouři, která může skončit jeho odvoláním z funkce. Opoziční strany napříč spektrem ostře odsoudily jeho slova o nutnosti „vyskočit z bruselského vlaku“ a urážky směřované k předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen. Podle opozice jsou tyto výroky nepřípustnou lživou manipulací, která zásadním způsobem poškozuje zájmy České republiky v zahraničí.
Vedení ODS vyzvalo vládu Andreje Babiše, kterou tvoří koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů, aby se od promluvy svého koaličního partnera jasně distancovala. Předseda občanských demokratů Petr Fiala poznamenal, že projev působil, jako by byl připraven přímo v Kremlu.
Senátorka Miroslava Němcová pak ve svém kritickém vyjádření označila Okamuru za proruského kolaboranta. Občanští demokraté proto hodlají iniciovat jednání o těchto výrocích na půdě sněmovny a podpoří i návrh na Okamurovo sesazení.
K výzvě se okamžitě připojili i další opoziční lídři. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan uvedl, že Okamura je ostudou celého Česka a za jeho instalaci do čela komory nese plnou odpovědnost premiér Babiš.
I severočeská buňka hnutí ANO z Litvínova se ostře ohradila proti novoročnímu projevu Okamury. Podle litvínovských zástupců hnutí ANO jsou tato vyjádření naprosto nevhodná a odporná.
Místní organizace ANO v Litvínově, která se ve vedení města drží již třetí volební období, pocítila potřebu se od Okamury distancovat, přestože se běžně soustředí na komunální úroveň. Ve svém vyjádření zdůraznila, že Ukrajina čelí agresi putinovského režimu a má plné právo se bránit. Podle litvínovského ANO je podpora ze strany České republiky správná a nezbytná.
Premiér Andrej Babiš (ANO) na projev svého koaličního partnera reagoval mírněji. Uvedl, že Okamura mluvil především ke svým voličům a k příznivcům uskupení Stačilo!, čímž projev interpretoval spíše jako vnitrostranickou kampaň než státnický akt. Babiš rovněž zdůraznil, že jeho vlastní novoroční projev nebyl na rozdíl od Okamurova konfrontační a nesnažil se společnost rozdělovat.
Související
Odporné, zhodnotilo za potlesku veřejnosti Okamurův projev litvínovské ANO. Babiš jej brání
Pavel reagoval na Okamurův projev. Budí to znepokojení, přiznal prezident
Aktuálně se děje
před 27 minutami
Okamura přitvrzuje. Dál nevybíravě kritizuje Ukrajinu
před 1 hodinou
USA stupňují rétoriku vůči Evropě: Slova o "civilizačním vymazání" jsou posledním varováním před ekonomickou smrtí
před 1 hodinou
Pokus o anexi Grónska by znamenal definitivní rozpad NATO, varuje Evropa Trumpa
před 2 hodinami
Trump pohrozil Venezuele další vojenskou operací
před 3 hodinami
Ve Francii se schází lídři Koalice ochotných. Chystá se zásadní průlom v mírových jednáních na Ukrajině
před 4 hodinami
Svět se změnil. Vlastnit více pasů už není luxus, ale nutnost
před 4 hodinami
Madura zastupuje u soudu špičkový právník. Proslavil se obhajobou Assange
před 5 hodinami
Netopí se, neteče voda. Tisíce domácností v Praze jsou kvůli havárii bez tepla
před 6 hodinami
Kuba čelí kvůli zadržení Madura jednomu z nejobtížnějších období moderní historie
před 7 hodinami
Machadová s Trumpem od pádu Madura nemluvila. Její šance na vedení Venezuely jsou mizivé
před 8 hodinami
Předpověď počasí do konce ledna. Meteorologové očekávají oteplování
včera
Smutná zpráva v úvodu roku. Zemřel kněz Miloslav Fiala
včera
Čeští hokejoví junioři přehráli Kanadu a po třech letech si zahrají na MS o zlato
včera
Útočník z obchodního centra v Hradci Králové míří do vazby
včera
Maduro se cítí nevinen. Jsem venezuelský prezident, hlásal před soudem
včera
Babišova vláda si schválila program. Cílem je prosperující a stabilní Česko
včera
Policie vyšetřuje vraždu na Strakonicku. Část těla hledali potápěči v řece
včera
Mrazy budou i nadále silné. Meteorologové prodloužili varování
včera
Grónský premiér vyzval Trumpa, aby přestal s nátlakem a konečně se vzdal fantazií o anexi
včera
"To, co předvádí SPD, je nechutné." Fiala za výroky o Vrběticích schytává kritiku od ANO i opozice
Spor kolem zapojení Ruska do výbuchů v muničním areálu Vrbětice znovu rozvířil předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. V nedělním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce prohlásil, že ruská účast na tragické události z roku 2014 nebyla jednoznačně prokázána. Tento postoj zopakoval i v pondělí s tím, že nehodlá o svém přesvědčení lhát. Podle něj je úkolem tajných služeb, policie a soudů, aby o vině Ruska přesvědčily jeho i celou veřejnost.
Zdroj: Libor Novák