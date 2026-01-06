Okamura přitvrzuje. Dál nevybíravě kritizuje Ukrajinu

Libor Novák

6. ledna 2026 15:25

Tomio Okamura
Tomio Okamura Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Představitelé hnutí SPD v čele s Tomiem Okamurou v uplynulých dnech ostře vystoupili proti dalšímu financování ukrajinského režimu. Jako hlavní důvod uvádějí rozsáhlé korupční skandály, které na přelomu let 2025 a 2026 zasáhly nejbližší okolí prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle Okamury je nepřípustné, aby čeští občané dopláceli na systém, kde se miliardy z mezinárodní pomoci ztrácejí v kapsách „kamarádů ze showbyznysu“.

„Odmítáme financovat zkorumpovaný kyjevský režim! Závislost ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na kamarádech z dob působení v showbyznysu je nebezpečná a ohrožuje nejen samotnou hlavu státu, ale především budoucnost Ukrajiny a její snahu ubránit se Rusku,“ píše na facebooku v dnešním příspěvku Okamura.

Kritika se opírá o zjištění prestižních listů jako The Times nebo Kyiv Post, které detailně zmapovaly takzvanou Operaci Midas. Tento skandál otřásl státní jadernou společností Energoatom, ze které mělo být zpronevěřeno přibližně 100 milionů dolarů. Vyšetřování ukázalo na propracovaný systém provizí ve výši 10–15 % z vládních kontraktů, a to v době, kdy ukrajinští občané čelili kritické energetické krizi.

Nejvýraznějším důsledkem těchto odhalení byla rezignace šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka na konci listopadu 2025. Jermak, který byl považován za druhého nejmocnějšího muže v zemi a klíčového vyjednavače s USA, odstoupil poté, co protikorupční úřad NABU prohledal jeho byt a kanceláře. Ačkoliv oficiálně nebyl obviněn, politický tlak a potřeba „nerozptylovat pozornost od obrany země“ vedly k jeho vynucenému odchodu.

V centru vyšetřování figuruje také podnikatel Timur Mindič, dlouholetý přítel Zelenského a spolumajitel studia Kvartal 95. Právě u něj vyšetřovatelé narazili na symboly okázalého luxusu, jako jsou pověstné zlaté toalety, zatímco on sám stihl krátce před razií uprchnout ze země. Mindičova role v energetických podvodech a jeho vazby na uvězněného oligarchu Ihora Kolomojského vrhají stín na sliby o vymýcení klientelismu, se kterými Zelenskyj v roce 2019 vyhrál volby.

SPD v této souvislosti upozorňuje na zákon podepsaný Zelenským v červenci 2025, který podle kritiků fakticky omezil nezávislost protikorupčních úřadů. Tento krok umožnil generálnímu prokurátorovi odebírat citlivé případy úřadu NABU, což Okamura interpretuje jako snahu o ochranu „prezidentských přátel“ před spravedlností. Podle něj je tento vývoj důkazem, že Ukrajina pod současným vedením směřuje k faktickému ovládnutí státu úzkou skupinou lidí.

Už Okamurův novoroční projev vyvolal na české politické scéně bouři, která může skončit jeho odvoláním z funkce. Opoziční strany napříč spektrem ostře odsoudily jeho slova o nutnosti „vyskočit z bruselského vlaku“ a urážky směřované k předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen. Podle opozice jsou tyto výroky nepřípustnou lživou manipulací, která zásadním způsobem poškozuje zájmy České republiky v zahraničí.

Vedení ODS vyzvalo vládu Andreje Babiše, kterou tvoří koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů, aby se od promluvy svého koaličního partnera jasně distancovala. Předseda občanských demokratů Petr Fiala poznamenal, že projev působil, jako by byl připraven přímo v Kremlu.

Senátorka Miroslava Němcová pak ve svém kritickém vyjádření označila Okamuru za proruského kolaboranta. Občanští demokraté proto hodlají iniciovat jednání o těchto výrocích na půdě sněmovny a podpoří i návrh na Okamurovo sesazení.

K výzvě se okamžitě připojili i další opoziční lídři. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan uvedl, že Okamura je ostudou celého Česka a za jeho instalaci do čela komory nese plnou odpovědnost premiér Babiš.

I severočeská buňka hnutí ANO z Litvínova se ostře ohradila proti novoročnímu projevu Okamury. Podle litvínovských zástupců hnutí ANO jsou tato vyjádření naprosto nevhodná a odporná.

Místní organizace ANO v Litvínově, která se ve vedení města drží již třetí volební období, pocítila potřebu se od Okamury distancovat, přestože se běžně soustředí na komunální úroveň. Ve svém vyjádření zdůraznila, že Ukrajina čelí agresi putinovského režimu a má plné právo se bránit. Podle litvínovského ANO je podpora ze strany České republiky správná a nezbytná.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na projev svého koaličního partnera reagoval mírněji. Uvedl, že Okamura mluvil především ke svým voličům a k příznivcům uskupení Stačilo!, čímž projev interpretoval spíše jako vnitrostranickou kampaň než státnický akt. Babiš rovněž zdůraznil, že jeho vlastní novoroční projev nebyl na rozdíl od Okamurova konfrontační a nesnažil se společnost rozdělovat.

včera

Babišova vláda si schválila program. Cílem je prosperující a stabilní Česko

Tomio Okamura Ukrajina

Zdroj: Libor Novák

