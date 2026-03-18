Ve švýcarském lyžařském středisku se zřítila kabina lanovky. Děsivý pád zachytila kamera

Libor Novák

18. března 2026 15:56

Zřícená kabina lanovky Foto: reprofoto twitter

Ve švýcarském lyžařském středisku Engelberg v kantonu Obwalden došlo ve středu dopoledne k tragické nehodě lanovky. Jedna z kabinek se uvolnila z nosného lana a zřítila se na zasněžený svah v oblasti Titlis. Podle oficiálních informací kantonální policie v Nidwaldenu při neštěstí zahynula jedna osoba, která v osudnou chvíli cestovala v gondole sama.

Incident se odehrál kolem půl dvanácté dopoledne v největším skiareálu středního Švýcarska. Svědci událost popisují jako šokující moment, kdy po silném poryvu větru následovalo prudké trhnutí a lano se nepřirozeně prohnulo. Kabinka se poté oddělila, zřítila k zemi a po dopadu se podle výpovědí svědků ještě několikrát přetočila na strmém úbočí hory.

Na místo okamžitě vyrazily záchranné složky včetně vrtulníku letecké záchranné služby Rega. Navzdory rychlému zásahu a intenzivním pokusům o oživování, které podle očitých svědků trvaly přibližně 30 minut, se pasažéra nepodařilo zachránit. Policie identitu oběti zatím nezveřejnila, čeká se na potvrzení totožnosti a vyrozumění blízkých.

Pravděpodobnou příčinou neštěstí byl extrémně silný vítr. Federální úřad pro meteorologii a klimatologii (MeteoSwiss) sice vydal varování druhého stupně před „mírným nebezpečím“, ale na horských vrcholech dosahovaly nárazy větru rychlosti až 80 km/h. Přestože mnoho vleků v oblasti zůstalo v tento den preventivně uzavřeno, konkrétní lanovka Titlis Xpress byla v době nehody v provozu.

Zřícená kabina patřila k modernímu systému Titlis Xpress na úseku Trübsee–Stand, který byl uveden do provozu v roce 2015. Tato lanovka s osmimístnými gondolami běžně vyváží lyžaře do nadmořské výšky kolem 2 400 metrů. Celková délka trasy činí necelé dva kilometry a patří k páteřním spojům celého střediska, které disponuje celkem 82 kilometry sjezdovek.

Ihned po pádu kabinky se provoz lanové dráhy zcela zastavil. To znamenalo, že desítky dalších cestujících zůstaly uvězněny v ostatních gondolách visících nad svahem. Záchranáři museli zahájit rozsáhlou evakuační operaci, která trvala několik hodin. Ještě v 15:00 středoevropského času nebyla akce u konce a lidé byli postupně vyprošťováni z nepoškozených kabin.

Zástupci kantonální policie potvrdili, že nyní probíhá intenzivní vyšetřování a výslechy svědků i zaměstnanců provozní společnosti BET. Ta se k tragédii bezprostředně po události nevyjádřila. Odborníci se nyní zaměří na to, jak je možné, že se moderní jistící mechanismus kabiny za daných povětrnostních podmínek uvolnil a zda nedošlo k technickému selhání nebo lidské chybě při rozhodování o bezpečnosti provozu. 

Švýcarsko

Zdroj: Libor Novák

