10 milionů, jinak konec dohod s EU. Švýcarsko čeká v létě bizarní hlasování

Švýcarsko bude v létě rozhodovat o návrhu krajně pravicové Švýcarské lidové strany (SVP), která požaduje omezení počtu obyvatel země na deset milionů. Tento krok by mohl vážně ohrozit klíčové dohody s Evropskou unií a podle odpůrců z řad podnikatelů i ochromit národní hospodářství. Vláda ve středu oznámila, že referendum o iniciativě s názvem „Ne desetimilionovému Švýcarsku“ se uskuteční 10. června.
Iniciativa, proti které se staví obě komory parlamentu i finanční sektor, by vládu zavázala k přísným opatřením v momentě, kdy populace překročí hranici 9,5 milionu lidí. Současný počet obyvatel s trvalým pobytem přitom dosahuje 9,1 milionu. V takovém případě by stát musel začít odmítat nově příchozí, včetně žadatelů o azyl nebo rodinných příslušníků cizinců, kteří již v zemi žijí.
Pokud by počet obyvatel dosáhl hranice deseti milionů, vstoupila by v platnost další omezení. V situaci, kdy by se ani poté nepodařilo růst zastavit, by Švýcarsko muselo vypovědět dohodu o volném pohybu osob s Evropskou unií. Právě trh EU je přitom pro zemi zdaleka nejdůležitějším odbytištěm pro její export.
V posledním desetiletí rostla švýcarská populace přibližně pětkrát rychleji než průměr v sousedních členských státech Unie. Za tímto trendem stojí ekonomický úspěch země, který přitahuje jak nízko kvalifikované pracovníky, tak i vysoce placené experty ze zahraničí. Podle vládních údajů tvoří v současnosti lidé bez švýcarského občanství přibližně 27 % rezidentů.
Strana SVP, která je od roku 1999 nejsilnějším politickým subjektem v zemi, tvrdí, že populační exploze neúměrně zvyšuje nájemné. Kromě toho podle lidovců dochází k přetěžování veřejné infrastruktury a služeb, které jsou prý na pokraji kolapsu. Strana dlouhodobě vede kampaň proti imigraci, v níž často využívá kontroverzní a útočnou symboliku.
Přestože SVP v politice dominuje, její radikální nacionalistické návrhy v minulosti u voličů často neuspěly. Příkladem je snaha o automatickou deportaci cizinců za drobné delikty z roku 2016 nebo pokus o ukončení volného pohybu osob z roku 2020. Švýcarský systém přímé demokracie sice umožňuje vypsat lidové hlasování při nasbírání 100 tisíc podpisů, ale úspěšnost takových iniciativ je historicky nízká.
Prosincový průzkum veřejného mínění však ukázal, že aktuální návrh má podporu 48 % voličů, což značí hluboké rozdělení společnosti. Odpůrci z řad nadnárodních korporací jako Roche, UBS nebo Nestlé varují, že schválení iniciativy zničí bilaterální vztahy s Bruselem. Na těchto dohodách přitom závisí velká část prosperity, kterou Švýcarsko v posledních letech vybudovalo.
Podnikatelský svaz Economiesuisse označil návrh za „iniciativu chaosu“ a varoval před odchodem firem do zahraničí kvůli nedostatku evropských pracovníků. To by vedlo k propadu daňových příjmů a zhoršení úrovně služeb. Zaměstnavatelské asociace navíc dodávají, že k nárůstu obyvatelstva přispívá především přirozený vývoj a zvyšující se naděje na dožití.
Související
Novinky v případu tragického požáru v Crans-Montaně. Jeden člověk je ve vazbě
Při tragickém požáru ve švýcarském baru se zranil Čech, potvrdilo ministerstvo
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Hluboká krize důvěry. Lidé už ve spojenectví s USA nevěří, co bude po odchodu Trumpa nikdo netuší
před 50 minutami
10 milionů, jinak konec dohod s EU. Švýcarsko čeká v létě bizarní hlasování
před 1 hodinou
Republikáni se postavili Bílému domu, blokují cla proti Kanadě. Čekají vás problémy, vzkázal jim Trump
před 2 hodinami
Počasí se citelně ochladí. O víkendu se vrátí silné mrazy
včera
Zelenskyj popřel spekulace, že chce vyhlásit termín voleb nebo referendum o mírové dohodě
včera
Vonnová má za sebou tři operace. Její otec má o její budoucnosti jasno
včera
Bílý dům smazal Vanceův příspěvek na sociálních sítích
včera
Netanjahu opět míří za Trumpem. Už se s ním setkal vícekrát než jakýkoliv jiný lídr
včera
Ideologie ustupuje, prim hrají peníze. Ukrajinci, kteří zrazují svou vlast, končí na dlouhé roky ve vězení
včera
Olympijský debut na jedničku. Vinklárková nejlepší Češkou ve vytrvalostním závodě, vyhrála Simonová
Aktualizováno včera
Tragická střelba v Kanadě. Terčem se stala škola, devět mrtvých
včera
Epidemické šíření chřipky v Česku. Odborníci vyhlížejí snižování aktivity
včera
Babiš v Rakousku a na Slovensku. S Ficem a Stockerem řešil evropské priority
včera
Extrémní počasí ve Španělsku. Padají rekordy, zemi trápí povodně
včera
Dobrá zpráva z Milána. Sáblíková se rozhodla nastoupit do příštího závodu
včera
Zapsaly se do historie. Ženy, které obětovaly život pro vědu
včera
Fiala prozradil, jak bude pokračovat jeho politická kariéra
včera
Klempíř se s umělci na ničem neshodl. Cibulka a Jagelka s ním uzavřeli sázku
včera
Pavel odhalil svůj program na Mnichovské konferenci. Jede tam i Macinka
včera
Napadení v Chrudimi. Osoby se znaly, kriminalisté vyšetřují případ jako vraždu
Kriminalisté kvalifikovali úterní napadení v Chrudimi jako vraždu. Jeden z účastníků incidentu totiž v nemocnici podlehl svým zraněním, druhá osoba skončila v poutech. Policie odhalila, že jedním z aktérů je nezletilá osoba.
Zdroj: Jan Hrabě