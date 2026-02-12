10 milionů, jinak konec dohod s EU. Švýcarsko čeká v létě bizarní hlasování

12. února 2026 8:56

Bern, Švýcarsko
Švýcarsko bude v létě rozhodovat o návrhu krajně pravicové Švýcarské lidové strany (SVP), která požaduje omezení počtu obyvatel země na deset milionů. Tento krok by mohl vážně ohrozit klíčové dohody s Evropskou unií a podle odpůrců z řad podnikatelů i ochromit národní hospodářství. Vláda ve středu oznámila, že referendum o iniciativě s názvem „Ne desetimilionovému Švýcarsku“ se uskuteční 10. června.

Iniciativa, proti které se staví obě komory parlamentu i finanční sektor, by vládu zavázala k přísným opatřením v momentě, kdy populace překročí hranici 9,5 milionu lidí. Současný počet obyvatel s trvalým pobytem přitom dosahuje 9,1 milionu. V takovém případě by stát musel začít odmítat nově příchozí, včetně žadatelů o azyl nebo rodinných příslušníků cizinců, kteří již v zemi žijí.

Pokud by počet obyvatel dosáhl hranice deseti milionů, vstoupila by v platnost další omezení. V situaci, kdy by se ani poté nepodařilo růst zastavit, by Švýcarsko muselo vypovědět dohodu o volném pohybu osob s Evropskou unií. Právě trh EU je přitom pro zemi zdaleka nejdůležitějším odbytištěm pro její export.

V posledním desetiletí rostla švýcarská populace přibližně pětkrát rychleji než průměr v sousedních členských státech Unie. Za tímto trendem stojí ekonomický úspěch země, který přitahuje jak nízko kvalifikované pracovníky, tak i vysoce placené experty ze zahraničí. Podle vládních údajů tvoří v současnosti lidé bez švýcarského občanství přibližně 27 % rezidentů.

Strana SVP, která je od roku 1999 nejsilnějším politickým subjektem v zemi, tvrdí, že populační exploze neúměrně zvyšuje nájemné. Kromě toho podle lidovců dochází k přetěžování veřejné infrastruktury a služeb, které jsou prý na pokraji kolapsu. Strana dlouhodobě vede kampaň proti imigraci, v níž často využívá kontroverzní a útočnou symboliku.

Přestože SVP v politice dominuje, její radikální nacionalistické návrhy v minulosti u voličů často neuspěly. Příkladem je snaha o automatickou deportaci cizinců za drobné delikty z roku 2016 nebo pokus o ukončení volného pohybu osob z roku 2020. Švýcarský systém přímé demokracie sice umožňuje vypsat lidové hlasování při nasbírání 100 tisíc podpisů, ale úspěšnost takových iniciativ je historicky nízká.

Prosincový průzkum veřejného mínění však ukázal, že aktuální návrh má podporu 48 % voličů, což značí hluboké rozdělení společnosti. Odpůrci z řad nadnárodních korporací jako Roche, UBS nebo Nestlé varují, že schválení iniciativy zničí bilaterální vztahy s Bruselem. Na těchto dohodách přitom závisí velká část prosperity, kterou Švýcarsko v posledních letech vybudovalo.

Podnikatelský svaz Economiesuisse označil návrh za „iniciativu chaosu“ a varoval před odchodem firem do zahraničí kvůli nedostatku evropských pracovníků. To by vedlo k propadu daňových příjmů a zhoršení úrovně služeb. Zaměstnavatelské asociace navíc dodávají, že k nárůstu obyvatelstva přispívá především přirozený vývoj a zvyšující se naděje na dožití.

Zdroj: Jan Hrabě

