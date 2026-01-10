Novinky v případu tragického požáru v Crans-Montaně. Jeden člověk je ve vazbě

Jeden z vlastníků baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana, kde došlo k tragickému požáru během silvestrovských oslav, byl zadržen a umístěn do vazby. Informoval o tom web DW. Smutnou událost nepřežily desítky lidí.
Podle webu byl zadržen francouzský občan Jacques M., který předtím strávil přes šest hodin na výslechu. Žalobci se rozhodli jej umístit do vazby na základě jeho vyjádření, předchozí pracovní historie a osobní situace dotyčného ve Švýcarsku i v zahraničí, přičemž vyhodnotili, že by hrozil útěk.
Vyšetřování s francouzským spoluvlastníkem baru a jeho manželkou je vedeno pro podezření ze zabití z nedbalosti a způsobení újmy na zdraví. Manželka nicméně zůstává pro tuto chvíli na svobodě.
K požáru v baru Constellation došlo na Nový rok kolem půl druhé v noci místního času, když byly v plném proudu oslavy začátku nového kalendářního roku. Na místě události zasahovalo deset helikoptér, 40 sanitních vozů a přibližně 150 záchranářů. Tragédii nepřežilo 40 lidí. Dalších 119 osob utrpělo zranění. Kromě Švýcarů jde o francouzské, italské či srbské občany.
Podle dosavadních závěrů vyšetřování zatím všechno nasvědčuje tomu, že požár spustily prskavky na lahvích šampaňského, které se příliš přiblížily stropu. Prokurátorka Beatrice Pilloudová minulý týden řekla, že šetření se dále zaměří na použité materiály, požární opatření baru, jeho kapacitu a počet jeho návštěvníků během osudové noci.
Crans-Montana je známé švýcarské zimní středisko v srdci tamních Alp, které se nachází přibližně dvě hodiny od hlavního města Bernu. Lyžařům nabízí přes 80 kilometrů sjezdovek. Je také pravidelným dějištěm závodů Světového poháru v alpském lyžování.
Související
Při tragickém požáru ve švýcarském baru se zranil Čech, potvrdilo ministerstvo
Tragédie při oslavách ve Švýcarsku. Desítky lidí nepřežily požár v baru
Požáry , Policie Švýcarsko , Švýcarsko
Aktuálně se děje
před 36 minutami
Na Ústecku se dostaly do oběhu falešné bankovky. Muži hrozí až osm let
před 1 hodinou
Pátrání po pohřešované dívce z jižní Moravy bylo úspěšné. Našla se v zahraničí
před 2 hodinami
Novinky v případu tragického požáru v Crans-Montaně. Jeden člověk je ve vazbě
před 2 hodinami
Trump opět promluvil o "americkém" Grónsku. Nechce Rusko a Čínu za sousedy
před 4 hodinami
Počasí o víkendu: Do Česka se po lehkém oteplení vrátí silné mrazy
včera
Je na čase, aby Evropa začala jednat o Ukrajině i s Ruskem, prohlásila Meloniová
včera
Turek podá na prezidenta Pavla žalobu
včera
Kličko vyzval obyvatele Kyjeva, aby město dočasně opustili
včera
OBRAZEM: Sníh zasypal Česko. Počasí komplikovalo dopravu v polovině země
včera
Chameneí hodlá proti sílícím protestům zakročit s ještě větší brutalitou
včera
Ochota USA vyvolávat vyhrocené situace znepokojující, zní z Ruska
včera
Proč Rusko použilo na Ukrajině Orešnik? Pomstilo se za útok, který si podle všeho samo vymyslelo
včera
Domov jako svatyně: Jak různé kultury chápou útulnost?
včera
Útoky na Ukrajinu jsou šílené, řekl Macinka. Překroutil otázku novinářky, příznivce Ruska označil za pošuky
včera
Školy zavřely, lidé nemají vycházet. Bouře Goretti bičuje Evropu, počasí zastavilo dopravu i zabíjelo
včera
Pavel v dopise vysvětlil Babišovi, proč nejmenuje Turka ministrem
včera
Macinka s Turkem přijeli na Ukrajinu v době masivních ruských útoků
včera
Íránem otřásají mohutné protesty. Po celé zemi nefunguje internet
včera
Agenti ICE opět stříleli, dva lidé jsou zraněni. Oficiálním verzím vlády už nelze věřit, varoval starosta Portlandu
včera
Rusko použilo na Ukrajině hypersonickou raketu Orešnik
Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou střelou Orešnik. Jde o vzácné nasazení jedné z jeho nejmodernějších zbraní během probíhajících mrazů. Moskva tuto zbraň, která může nést více konvenčních i jaderných hlavic, použila po více než roce. Ruské ministerstvo obrany v pátečním prohlášení potvrdilo, že šlo o masivní úder vysoce přesnými zbraněmi dlouhého dosahu odpálenými ze země i z moře.
Zdroj: Libor Novák