Evropská unie dospěla v sobotu k dohodě o prodloužení sankčního rámce namířeného proti ruským podnikům a oligarchům. Tento krok byl nezbytný k tomu, aby platnost omezení nevypršela během nadcházejícího víkendu. Pokud by k dohodě nedošlo, hrozilo by náhlé uvolnění restrikcí u tisíců firem a jednotlivců, kteří jsou na unijním seznamu vedeni.
Podle diplomatických zdrojů bylo prodloužení schváleno jednomyslně poté, co došlo k vyřazení dvou konkrétních jmen ze seznamu sankcionovaných osob. Evropská rada následně v oficiálním prohlášení potvrdila, že kromě těchto dvou osob bylo ze seznamu odstraněno také pět zemřelých lidí. Celý proces revize vyžaduje souhlas všech sedmadvaceti členských států EU.
Aktuální sankční seznam zahrnuje více než 2 600 subjektů a jednotlivců a jeho platnost musí být obnovována dvakrát ročně. Ačkoliv jména odstraněných osob nebyla oficiálně zveřejněna, diplomaté uvedli, že mezi nimi nejsou magnáti Ališer Usmanov ani Michail Fridman. O jejich vyřazení dříve neúspěšně usilovalo Slovensko.
Cesta k sobotní dohodě nebyla snadná, protože vyjednavači nedokázali najít shodu během celodenních pátečních rozhovorů v Bruselu. K definitivnímu stvrzení podmínek prodloužení tak musela být v sobotu využita písemná procedura. Tím se podařilo zabránit právnímu vakuu, které by po vypršení dosavadních opatření nastalo.
Evropské metropole nyní upírají svou pozornost k nadcházejícímu summitu lídrů EU, který se uskuteční tento čtvrtek v Bruselu. Očekává se, že by zde mohlo dojít k průlomu v jednání o v pořadí již dvacátém balíku nových sankcí proti Moskvě. Ten má být další reakcí na pokračující invazi na Ukrajinu v plném rozsahu.
Hlavní překážkou v dalším postupu zůstává postoj Maďarska, které dosud odmítá schválit nejnovější kolo dodatečných omezení. Budapešť navíc blokuje vyplacení půjčky ve výši 90 miliard eur. Tyto finanční prostředky jsou přitom klíčové pro to, aby Ukrajina mohla nadále financovat svou obranu a zajišťovat základní veřejné služby.
Jednání o sankcích probíhají v době zvýšeného napětí, kdy evropský tisk reflektuje i širší geopolitické souvislosti. Časopisy a zpravodajské servery si všímají například diskusí o možném vyloučení amerických představitelů z olympijských her nebo kritiky uvolňování sankcí na ruskou ropu ze strany USA. Celková shoda na pokračování stávajícího sankčního režimu je však vnímána jako důležitý signál jednoty unijního bloku.
V březnu 2026 stanul francouzský prezident Emmanuel Macron na pobřeží Bretaně před jadernou ponorkou, aby pronesl projev, který se zapíše do dějin jako konec jedné éry strategické nejednoznačnosti. Macron oznámil, že Francie hodlá přetvořit svůj jaderný arzenál v ústřední pilíř evropské bezpečnosti. Toto rozhodnutí reaguje na posun americké pozornosti směrem k Asii a na masivní rozšiřování jaderných kapacit Ruska a Číny.
Zdroj: Libor Novák