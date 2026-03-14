ANALÝZA | Útok na Charg je zlomovým bodem války. Američané se jej mohou pokusit obsadit

Ostrov Charg, malý korálový výběžek v Perském zálivu, se v sobotu stal středobodem globální pozornosti. Přestože svou rozlohou nedosahuje ani třetiny plochy Manhattanu, pro Írán představuje nepostradatelnou ekonomickou tepnu. Skrze jeho terminály totiž proudí zhruba 90 % veškerého íránského vývozu ropy, což z něj činí strategický cíl nejvyšší priority.
V noci na sobotu provedly Spojené státy na tento ostrov masivní nálet, který prezident Donald Trump označil za jednu z nejničivějších bombardovacích operací v dějinách Blízkého východu. Útok byl veden s chirurgickou přesností tak, aby „zcela vyhladil“ vojenské kapacity Íránu na ostrově, ale zároveň ponechal nedotčenou klíčovou ropnou infrastrukturu.
Americké velení CENTCOM upřesnilo, že cílem více než 90 zásahů byly sklady námořních min, bunkry s raketami, letištní zařízení a systémy protivzdušné obrany. Videozáznamy geolokované stanicí CNN potvrdily zničení ranveje a kontrolní věže místního letiště. Íránská státní média sice potvrdila sérii explozí, ale zároveň zdůraznila, že exportní kapacity zůstávají v provozu.
Prezident Trump tento selektivní přístup označil za akt určité „zdrženlivosti“. Jasně však varoval, že pokud Írán nepřestane blokovat Hormuzský průliv a ohrožovat volnou plavbu lodí, rozhodnutí ušetřit ropné věže okamžitě přehodnotí. Ostrov Charg tak momentálně slouží jako jakési rukojmí, kterým Washington tlačí na Teherán.
Důležitost ostrova pro íránský režim nelze podcenit. Ropa z velkých polí jako Ahváz či Marun proudí potrubím právě sem, kde hluboké vody umožňují kotvení obřím supertankerům. Podle analytiků z JP Morgan Írán v týdnech před útokem zvýšil export na rekordní úroveň, aby se předzásobil financemi, přičemž největším odběratelem zůstává Čína.
Skladovací kapacita ostrova se odhaduje na 30 milionů barelů, z nichž je aktuálně podle dat Kpler naplněno asi 18 milionů. Jakýkoliv přímý zásah do těchto zásobníků by pro Írán znamenal ekonomickou katastrofu. Opoziční lídr Jair Lapid dokonce prohlásil, že zničení tohoto terminálu by mohlo položit íránský režim na kolena.
Írán na útoky reagoval okamžitou hrozbou. Teheránské vojenské velení varovalo, že pokud dojde k poškození energetických staveb na Chargu, Írán v odvetě promění v „hromadu popela“ ropná zařízení v celém regionu, která patří spojencům USA. To vyvolává obavy z totální destabilizace Perského zálivu a nekontrolovaného růstu cen paliv.
Vojenští experti, jako například bývalý brigádní generál Mark Kimmitt, poukazují na to, že USA se nyní snaží zasáhnout samotné „srdce ekonomiky“ Íránu. Pokud by k úplnému zničení terminálu došlo, obnova by Íránu mohla trvat měsíce, ne-li roky, a to i kvůli přetrvávajícím západním sankcím, které ztěžují přístup k moderním technologiím.
Atmosféru dále vyostřuje zpráva o vyslání námořní jednotky rychlé reakce čítající asi 2 500 mariňáků a námořníků do oblasti. Mezi analytiky se začíná spekulovat o možnosti, že by USA mohly ostrov Charg přímo obsadit. Taková operace by vyžadovala významné pozemní síly, k jejichž nasazení se Trumpova administrativa zatím stavěla zdrženlivě.
Obsazení ostrova by však Íránu uštědřilo zdrcující ránu. Nejenže by se zastavil přísun financí pro Revoluční gardy, ale USA by získaly strategickou platformu jen 25 kilometrů od íránského pobřeží. Pentagon se k těmto spekulacím odmítá vyjádřit, ale historicky jsou tyto jednotky využívány právě pro obojživelné operace a bleskové nájezdy.
Írán již dříve ukázal, že je schopen zasáhnout energetické cíle v okolních zemích, jako jsou Omán či Bahrajn. Válka se tak přelévá do fáze, kdy v sázce není jen vojenská dominance, ale i dostupnost pitné vody pro miliony lidí v regionu, pokud by Írán začal útočit na odsolovací stanice svých sousedů.
Justin Crump, bezpečnostní analytik, se domnívá, že Trump se snaží Írán odstrašit tím, že mu ukazuje, co všechno by mohl ztratit. Na druhou stranu, úplné zničení ekonomické budoucnosti íránského lidu by mohlo mít kontraproduktivní účinek na snahy o vnitřní svržení tamního režimu, o kterém prezident dříve mluvil.
USA zasáhly korunní klenot Íránu. Podnikly masivní nálety na ostrov Charg
Teherán označil Ukrajinu za „legitimní válečný cíl“ pro íránské síly
před 8 minutami
Útok na Charg je zlomovým bodem války. Američané se jej mohou pokusit obsadit
před 1 hodinou
USA zasáhly korunní klenot Íránu. Podnikly masivní nálety na ostrov Charg
před 1 hodinou
Trump rozpoutal další diplomatickou roztržku. Zmírněním sankcí na ruskou ropu pobouřil Evropu i Kanadu
před 3 hodinami
Teherán označil Ukrajinu za „legitimní válečný cíl“ pro íránské síly
před 4 hodinami
Írán umožnil indickým lodím přeplout přes Hormuzský průliv
před 5 hodinami
Ukrajinu nepotřebujeme, USA vědí o dronech více než kdo jiný, jsme nejlepší na světě, prohlásil Trump
před 7 hodinami
Tři fáze útoku na Írán. První se spojencům nepodařila, USA a Izrael jsou na prahu třetí
před 8 hodinami
Trump zjišťuje, že z Íránu už nelze vycouvat. Válku skončím, až to ucítím v kostech, prohlašuje nově
před 9 hodinami
Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie a Katar opět sestřelovaly íránské rakety a drony
před 10 hodinami
Počasí o víkendu rozdělí Českou republiku napůl
včera
Hrdinky z paralympiády. Edlingerová se postarala o první zlato pro Česko po 24 letech, Bubeníčková po dvou stříbrech bere i bronz
včera
Příprava invaze na Tchaj-Wan? Podivné formace čínských rybářských člunů nedokáží vysvětlit ani experti
včera
USA pošlou na Blízký východ 2500 mariňáků námořní pěchoty
včera
O nic se nepokoušejte, koupili jsme od Ruska Orešniky, vzkázal Západu Lukašenko
včera
Válku proti Íránu vedou nejbohatší státy. Největší cenu za ni ale platí nejchudší země
včera
„Atomová bomba tržního hospodářství.“ Vláda řeší, co s rostoucími cenami paliv
včera
Francouzský jaderný deštník u expertů narazil. Sloužit má jako pojistka, pokud selže jednotné evropské odstrašení
včera
Macron chce nad Evropou vybudovat jaderný deštník. S Českem se nepočítá
včera
Počet obětí války v Íránu roste. USA ztratily tankovací letoun, zemřeli čtyři vojáci
včera
Na nové ceny si zvykejme, pohonné hmoty jen tak nezlevní, varují analytici
Ačkoliv se administrativa prezidenta Donalda Trumpa snaží veřejnost uklidnit sliby o brzkém konci války s Íránem, odborníci varují, že energetický trh se z tohoto šoku jen tak nevzpamatuje. Zatímco Bílý dům označuje současné skokové zdražování paliv za dočasnou záležitost, která potrvá spíše týdny než měsíce, analytici podle webu Politico identifikovali pět klíčových důvodů, proč zůstanou ceny benzínu vysoké po velmi dlouhou dobu.
