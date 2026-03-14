Začalo předávání filmových cen Český lev

V pražském Kongresovém centru se právě rozbíhá slavnostní večer, během kterého se budou rozdávat prestižní sošky Českých lvů za nejlepší filmové a televizní projekty uplynulého roku. Celým ceremoniálem diváky u televizních obrazovek provází Bianca Cristovao. Tato známá stand-up komička se role moderátorky přímého přenosu České televize ujala úplně poprvé.
Největším favoritem letošního ročníku je životopisný snímek Franz, který mapuje osudy spisovatele Franze Kafky pod režijním vedením Agnieszky Holland. Film získal celkem patnáct nominací, a to včetně těch nejdůležitějších za nejlepší film, scénář a režii. Velké naděje se vkládají také do filmu Sbormistr režiséra Ondřeje Provazníka, který s třinácti nominacemi otevírá kontroverzní téma zneužívání v pěveckém sboru.
Dalším výrazným titulem je road movie Karavan od režisérky Zuzany Kirchnerové, která si od akademiků vysloužila jedenáct nominací za své poetické zpracování tématu svobody. Osm nominací pak obdržel celovečerní debut Dužana Duonga s názvem Letní škola, 2001. Tento snímek přináší divákům autentický pohled na život vietnamské komunity v České republice.
V kategorii nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli se o cenu ucházejí Aňa Geislerová, Elizaveta Maximová, Kateřina Falbrová, Lucie Fingerhutová a Quỳnh Lan Lê. Mezi muži pak akademie nominovala Idana Weisse, Davida Vodstrčila, Juraje Loje, Hynka Čermáka a Michala Záchenského. Boj o sošku se očekává i v televizní tvorbě, kde o titul nejlepšího seriálu či minisérie soupeří například projekty Studna nebo Moloch.
V loňském roce ceremoniálu naprosto dominoval snímek Vlny režiséra Jiřího Mádla, který ovládl hlavní kategorie včetně režie a scénáře. Tehdy uspěli i představitelé hlavních rolí Tatiana Pauhofová a Stanislav Majer. Ceny si odnesli také Pavla Beretová za drama Rok vdovy a Oldřich Kaiser za výkon ve filmu Zahradníkův rok.
Minulý ročník přinesl úspěch i animovanému filmu Život k sežrání režisérky Kristiny Dufkové. Velmi emotivním momentem pak bylo předání ceny za mimořádný přínos české kinematografii, kterou získal režisér Karel Smyczek. Ten i přes nedávné zdravotní potíže dorazil na pódium a sošku si převzal osobně.
V hlavní kategorii o titul nejlepšího celovečerního hraného filmu soupeří pětice děl. Mezi nimi nechybí favorizovaný snímek Franz, road movie Karavan nebo autentická Letní škola, 2001. Pětici doplňuje drama Nahoře nebe, v dolině já a psychologicky laděný Sbormistr.
Režisérská kategorie kopíruje úspěch těchto titulů a proti sobě staví zkušenou Agnieszku Hollandovou a Ondřeje Provazníka. Nominaci za režii získali také Zuzana Kirchnerová, Dužan Duong a Katarína Gramatová. V oblasti dokumentární tvorby o sošku usilují snímky jako Co s Péťou?, Raději zešílet v divočině nebo časosběrný projekt Ta druhá.
Herecké kategorie v hlavní roli letos nabízejí pestrou paletu výkonů. Mezi ženami se o cenu uchází Anna Geislerová, Quỳnh Lan Lê či Kateřina Falbrová. Mužskou hlavní roli zastupují Idan Weiss, David Vodstrčil, Michal Záchenský, Hynek Čermák a Juraj Loj. V kategorii vedlejších rolí pak zaujala rodinná konkurence ve filmu Franz, kde jsou nominováni Ivan Trojan i Josef Trojan.
Výraznou stopu v nominacích zanechala také televizní produkce. V kategorii seriálů a minisérií bojují o vítězství kriminální OKTOPUS II, historický Král Šumavy 2 - Agent chodec nebo atmosférická Studna. Herecké výkony v seriálové tvorbě vyzdvihly například Judit Pecháček, Annu Geislerovou, Oskara Hese či Davida Švehlíka.
Vedlejší seriálové role přinesly nominace pro Kristýnu Ryšku, Tatianu Dykovou Vilhelmovou nebo Miroslava Donutila. Mezi nominovanými herečkami ve vedlejší filmové roli se objevila jména Jenovéfy Bokové, Jany Plodkové či mladé Mayi Kintery. V mužské vedlejší roli si druhou nominaci za film Neporazitelní připsal Ivan Trojan.
V kategorii animované tvorby se o Českého lva uchází pětice různorodých projektů. Nominován byl snímek I Died in Irpin, Kámen Osudu nebo Vlček. Výčet doplňují Pohádky po babičce a Malý film o znásilnění. Každý z těchto počinů reprezentuje jiný výtvarný styl i tematické zaměření současné české animace.
Související
Aktuálně se děje
Francouzský prezident Emmanuel Macron ohlásil zásadní obrat v jaderné politice země. V ostře sledovaném projevu na námořní základně Île Longue u Brestu oznámil, že Francie navýší svůj jaderný arzenál a rozšíří svou odstrašující strategii tak, aby kryla i další evropské spojence. Tento krok je přímou reakcí na rostoucí nestabilitu ve světě a hrozby plynoucí především z agresivní politiky Ruska.
