Českého lva letos doprovodí hudba skladatele Adriána Čermáka

25. února 2026 17:55

Český lev
Český lev

Hudební rámec pro letošní slavnostní předávání cen Český lev, které 14. března nabídne v přímém přenosu z Kongresového centra Praha Česká televize na ČT1, vytvoří slovenský skladatel nejen filmové hudby Adrián Čermák. Diváci se mohou těšit na hudební doprovod vycházející z Čermákových zkušeností s filmovou a scénickou hudbou, který pracuje s atmosférou, emocemi a rytmem slavnostního večera a propojí elektronické prvky s živou interpretací samotného autora na klávesy. Na pódiu se během večera spojí s DJkou působící zejména na berlínské scéně Dariou Krylosovou aka DDK.

Kreativním supervizorem v pořadí 33. Českého lva je opět režisér a producent Matěj Chlupáček a jeho vizuální podoba nese rukopis architekta a scénografa Henricha Borárose. "Český lev je každoročně oslavou filmu, proto jsme pro hudební doprovod vybrali skladatele a hudebníka, který má blízko k filmové i scénické hudbě. Spojení s DDK dodá večeru emoce i energii a skvěle se hodí do prostor Kongresového centra. Pro diváky navíc chystáme další hudební překvapení v podobě speciálního hosta," uvádí Matěj Chlupáček. 

"Když mě Matěj Chlupáček oslovil s dotazem, zda bych chtěl hudebně přispět k letošním Českým lvům, byl jsem naprosto nadšený. Je to pro mě velká výzva, ale také obrovská čest. Skládání je většinou osamělá práce v tichu studia, proto mám z živého hudebního doprovodu během slavnostního večera přirozený respekt a přiznávám, že i lehkou trému," vysvětluje Adrián Čermák a dodává: "Pro slavnostní večer jsem připravil skladby s nádechem filmové hudby v hybridní podobě kombinující orchestrální nástroje, syntezátory, klavír a moderní perkuse. Cílem je udržet diváky v jemném napětí a očekávání a zároveň je provést vzrušující hudební cestou." 

Slavnostním ceremoniálem cen České filmové a televizní akademie bude televizní diváky i hosty v sále poprvé provázet stand-up komička Bianca Cristovao. Hlavní tematickou linkou večera bude budoucnost české kinematografie a nastupující generace tvůrců. V rámci 24 statutárních kategorií do závěrečného kola hlasování postoupilo 32 filmů, televizních seriálů a minisérií uvedených v premiéře v roce 2025. Nejvíce nominací získaly snímky Franz, Sbormistr, Karavan, Letní škola, 2001, dále Nahoře nebe, v dolině já a minisérie Studna. 

Adrián Čermák je skladatel, jehož dílo kombinuje silné řemeslné umění s citem pro filmové vyprávění. Základy kompozice, hudební teorie a orchestrace získal na London College of Music, poté studoval filmovou hudbu na prestižní National Film and Television School (NFTS) ve Velké Británii. Pochází z umělecké rodiny a vliv jeho matky, režisérky, a otce, skladatele, formoval jeho vnímání dramatického umění již od raného věku. Je autorem hudby k aktuálnímu dvoudílnému celovečernímu filmu Gerta Schnirch v režii Tomáše Mašína. Jeho portfolio zahrnuje také hudbu k divadelní inscenaci Sněhové vločky (režie Viktor Tauš) a spolupráci na mezinárodních kampaních pro značky jako ŠKODA, ASUS, Huawei a Canon.

Ačkoli je Adriánův styl ovlivněn velikány jako John Williams a Ennio Morricone, vyznačuje se širokou žánrovou flexibilitou. Je schopen přecházet od složitých orchestrálních partitur k minimalistickým experimentálním skladbám. 

