Ceny kritiky vyhrálo drama Sbormistr. Pro dvě sošky si přišel Dužan Duong

Po dvou soškách si 16. Ceny české filmové kritiky rozdělily snímky Sbormistr, Otec a Letní škola, 2001. Právě její tvůrce, debutující režisér a scenárista Dužan Duong, si osobně připsal vítězství ve dvou kategoriích. Celkem bylo oceněno šest filmů a jedna minisérie.
Filmem roku se ve velmi těsném hlasování stal Sbormistr producentské dvojice Jiřího Konečného a Ivana Ostrochovského. Příběh dospívající dívky, která si hledá své místo v prestižním dívčím pěveckém sboru vedeném obdivovaným sbormistrem, otvírá témata manipulace a sexuálního zneužívání mladistvých. Představitelka hlavní role Kateřina Falbrová si za svůj odzbrojující výkon odnesla cenu pro nejlepší herečku.
Kritici a kritičky ocenili také herecký výkon slovenského herce Milana Ondríka v titulní roli emočně vypjatého dramatu Otec o muži, co se snaží vyrovnat s následky své tragické chyby. Pro sošku si přišla také režisérka Tereza Nvotová.
První český viet-film Letní škola, 2001 vynesl svému autorovi Dužanu Duongovi cenu za scénář a k tomu také Cenu innogy pro objev roku. Scenáristické ocenění s ním sdílejí Jan Smutný a Lukáš Kokeš. Z citlivého coming-of-age dramatu ze slovenských „hladových“ údolí Nahoře nebe, v dolině já, které filmařka Katarína Gramatová ve velké míře obsadila neherci, kritici a kritičky vyzdvihli kameru Tomáše Kotase.
Režisér Tomáš Hlaváček se po výhře na Ji.hlavě radoval i z Ceny kritiky za nejlepší dokument. Ve svém snímku Dům bez východu sledoval mrazivé důsledky obchodu s chudobou, jehož ohniskem jsou tzv. kořistnické domy.
V kategorii Mimo kino zvítězila kriminální minisérie Studna z produkce streamovací platformy Oneplay. Její tvůrci, scenáristé Miro Šifra s Kristinou Májovou a režisérka Tereza Kopáčová, se inspirovali skutečnou rodinnou tragédií ze středočeských Vonoklas a také známou epizodou ze seriálu 30 případů majora Zemana. Mezi krátkometrážní tvorbou bodoval deníkově pojatý animovaný snímek I Died in Irpin, ve kterém režisérka Anastasia Falileieva dokumentuje první dny po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.
Ceremoniál 16. Cen české filmové kritiky proběhl jako už tradičně v pražském kulturním prostoru ARCHA+ a živě ho přenášela Česká televize na programu ČT art. Sportovně laděný večer moderoval youtuber a bývalý politický komentátor Jan Špaček.
Vybrané nominované filmy, stejně jako kolekce z předchozích ročníků cen, najdete na videoplatformě KVIFF.TV.
Ceny české filmové kritiky organizuje Sdružení české filmové kritiky za podpory hlavních partnerů, kterými jsou innogy, Česká televize, Státní fond audiovize a Ministerstvo kultury ČR. Dalšími partnery jsou ARCHA+, Champagneria a mowshe.
