Ceny kritiky vyhrálo drama Sbormistr. Pro dvě sošky si přišel Dužan Duong

Jan Hrabě

Jan Hrabě

8. února 2026 9:47

Předávaly se Ceny české filmové kritiky.
Předávaly se Ceny české filmové kritiky. Foto: René Volfík

Po dvou soškách si 16. Ceny české filmové kritiky rozdělily snímky Sbormistr, Otec a Letní škola, 2001. Právě její tvůrce, debutující režisér a scenárista Dužan Duong, si osobně připsal vítězství ve dvou kategoriích. Celkem bylo oceněno šest filmů a jedna minisérie. 

Filmem roku se ve velmi těsném hlasování stal Sbormistr producentské dvojice Jiřího Konečného a Ivana Ostrochovského. Příběh dospívající dívky, která si hledá své místo v prestižním dívčím pěveckém sboru vedeném obdivovaným sbormistrem, otvírá témata manipulace a sexuálního zneužívání mladistvých. Představitelka hlavní role Kateřina Falbrová si za svůj odzbrojující výkon odnesla cenu pro nejlepší herečku.

Kritici a kritičky ocenili také herecký výkon slovenského herce Milana Ondríka v titulní roli emočně vypjatého dramatu Otec o muži, co se snaží vyrovnat s následky své tragické chyby. Pro sošku si přišla také režisérka Tereza Nvotová.

První český viet-film Letní škola, 2001 vynesl svému autorovi Dužanu Duongovi cenu za scénář a k tomu také Cenu innogy pro objev roku. Scenáristické ocenění s ním sdílejí Jan Smutný a Lukáš Kokeš. Z citlivého coming-of-age dramatu ze slovenských „hladových“ údolí Nahoře nebe, v dolině já, které filmařka Katarína Gramatová ve velké míře obsadila neherci, kritici a kritičky vyzdvihli kameru Tomáše Kotase.

Režisér Tomáš Hlaváček se po výhře na Ji.hlavě radoval i z Ceny kritiky za nejlepší dokument. Ve svém snímku Dům bez východu sledoval mrazivé důsledky obchodu s chudobou, jehož ohniskem jsou tzv. kořistnické domy.

V kategorii Mimo kino zvítězila kriminální minisérie Studna z produkce streamovací platformy Oneplay. Její tvůrci, scenáristé Miro Šifra s Kristinou Májovou a režisérka Tereza Kopáčová, se inspirovali skutečnou rodinnou tragédií ze středočeských Vonoklas a také známou epizodou ze seriálu 30 případů majora Zemana. Mezi krátkometrážní tvorbou bodoval deníkově pojatý animovaný snímek I Died in Irpin, ve kterém režisérka Anastasia Falileieva dokumentuje první dny po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.

Ceremoniál 16. Cen české filmové kritiky proběhl jako už tradičně v pražském kulturním prostoru ARCHA+ a živě ho přenášela Česká televize na programu ČT art. Sportovně laděný večer moderoval youtuber a bývalý politický komentátor Jan Špaček.

Vybrané nominované filmy, stejně jako kolekce z předchozích ročníků cen, najdete na videoplatformě KVIFF.TV.

Ceny české filmové kritiky organizuje Sdružení české filmové kritiky za podpory hlavních partnerů, kterými jsou innogy, Česká televize, Státní fond audiovize a Ministerstvo kultury ČR. Dalšími partnery jsou ARCHA+, Champagneria a mowshe.

19. ledna 2026 22:01

Český lev představil nominované. Ceny budou předány za dva měsíce

Související

Více souvisejících

Ceny české filmové kritiky filmy

Aktuálně se děje

před 4 minutami

před 30 minutami

před 1 hodinou

Curling

Curleři si připsali první výhru, Indráčková historický zápis. V akci byl i český sáňkař

Po čtyřech duelech se na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo konečně dočkali a mohli se radovat z premiérové výhry pod pěti kruhy. České curlingové smíšené dvojici Julie Zelingrová-Vít Chabičovský se to povedlo, když dokázala pokořit jihokorejské duo Kim Seon-yeong a Jeong Yeong-sok 9:4. Na tento výkon se snažila navázat ve večerním duelu se Švýcarskem, ale v něm se opět dostala do dříve zajetých kolejí a bohužel prohrála jasně 3:10. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

včera

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

Na olympiádě se šíří mezi hokejistkami norovirus. Po Finkách trápí i Švýcarky

Ještě před oficiálním zahájením zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo se objevila zpráva o výskytu noroviru v týmu finských hokejistek, což zasáhlo do programu her, neboť se musel přesunout jejich úvodní duel s Kanadou. Tímto vysoce nakažlivým RNA virem, jenž způsobuje akutní virovou gastroenteritidu, se měla ve švýcarském ženském hokejovém týmu jedna z hráček nakazit poté, co právě tyto hokejistky odehrály v pátek svůj duel s Českou republikou.

včera

včera

včera

včera

Olympiáda, ilustrační foto

Zabystřan ve sjezdu zajel olympijské maximum, Janatová ve skiatlonu v TOP 10

Pětadvacáté Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo jsou po pátečním zahájení a zapálení dvou olympijských ohňů již v plném proudu. Do akce tak šli po smíšené curlingové dvojici a hokejistkách i další čeští olympionici. Mezi prvními se představil alpský lyžař Jan Zabystřan, který české fanoušky před hrami navnadil senzačním předvánočním vítězstvím v super-G ve Val Gardeně. Jenže super-G přijde na olympiádě na řadu později, v sobotu dopoledne se nejprve postavil na start sjezdu. Ten ovládli Švýcaři a Italové, Zabystřan skončil na 24. místě, čímž si tak vylepšil své olympijské maximum. Další české vlaječky byly k vidění ve skiatlonu, kde se mimo jiné představila i Kateřina Janatová, která podle svých slov zajela nejlepší závod v životě, když skončila sedmá.

včera

včera

včera

včera

Zacha byl součástí vítězného týmu z MS 2024.

Hokejový tým se musí obejít bez Zachy z NHL. Přijet má sparťan Chlapík

Trenérský tým v čele s Radimem Rulíkem bude muset provést ještě před začátkem olympijského hokejového turnaje v Miláně změnu v kádru hokejistů. To proto, že nebude moct počítat s jednou z posil z kanadsko-americké NHL a mistrem světa z roku 2024, útočníkem Pavlem Zachou. Hráč Bostonu má blíže nespecifikované zranění v horní části těla a bude muset být nahrazen útočníkem pražské Sparty Filipem Chlapíkem.

včera

včera

Martina Sáblíková

Sáblíková učinila nejtěžší rozhodnutí v životě. Kvůli nemoci nebude na startu závodu na 3000 metrů

Během sobotního olympijského programu patřil rychlobruslařský závod na 3000 metrů k hlavním tahákům z pohledu českých fanoušků. Ovšem hned v úvodu prvního soutěžního dne přišla z české olympijské výpravy zpráva, kterou nikdo z českých fanoušků rozhodně nechtěl slyšet. Na olympijské tříkilometrové trati se totiž nepředstaví kvůli nemoci loučící se česká legenda Martina Sáblíková. Potvrdily se tak už páteční obavy poté, co tehdy byla zvěčněna zabalená pod peřinou.

včera

Volodymyr Zelenskyj

Američané chtějí konec války na Ukrajině do léta, prozradil Zelenskyj

V únoru uplynou čtyři roky od začátku války na Ukrajině, kterou se nadále snaží ukončit americký prezident Donald Trump. Podle nejnovějšího vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského tlačí Washington na Kyjev i na Moskvu, aby konflikt skončil do začátku nadcházejícího léta.

včera

Ilustrační fotografie.

ZOH: Snowboardistovi Hronešovi se do finále big airu nepodařilo kvalifikovat

Snowboardistovi Jakubu Hronešovi se nepovedlo postoupit z kvalifikace do hlavního závodu v big airu, který je na programu v sobotu večer. Z celkového třicetičlenného startovního pole totiž skončil český reprezentant až jako osmadvacátý s tím, že na postupovou dvanáctku nakonec ztratil 77 bodů. Za dva lepší skoky, které předvedl, dostal od rozhodčích celkovou známku 86,00.

včera

Lipavský se ptá Babiše na Epsteinovu kauzu. Navrhuje české vyšetřování

Epsteinova kauza se stane tématem i v české politice. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) v této věci interpeloval premiéra Andreje Babiše (ANO). Česko by podle Lipavského mělo prověřit možné působení Epsteinovy sítě u nás a zjistit, zda zde nejsou nějaké oběti sexuálního delikventa. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy