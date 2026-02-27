Předčasné jaro. V Česku letos poprvé naměřili 20 stupňů

Česko má sice před sebou ještě jeden den meteorologické zimy, ale už na konci února u nás panuje jarní počasí. V pátek dokonce poprvé v letošním roce vyšplhala teplota alespoň na 20 stupňů. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Podle mapy zveřejněné hydrometeorologickým ústavem bylo v pátek nejtepleji na jihu Čech. "Prvních 20 stupňů tohoto roku bylo naměřeno v Českých Budějovicích," oznámili meteorologové na sociální síti X.
Ústav v předpovědi avizoval, že během posledního únorového pracovního dne bude teplo. Odpolední maxima měla vyšplhat až na 16 °C, na Moravě a v severních Čechách se očekávalo chladnější počasí. Nejvyšší teploty nakonec předčily očekávání.
Výraznější ochlazení nepřinese ani víkend. V sobotu se zpočátku mají vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, a to zejména v západní polovině Čech. Přes den bude jasno až polojasno, k večeru začne oblačnosti přibývat. Odpolední maxima vystoupají na 15 °C, při déletrvající nízké oblačnosti jen na 8 °C.
V neděli má být polojasno až skoro jasno, od západu přechodně oblačno až zataženo. Ojediněle hrozí přeháňky. Nejvyšší teploty už nebudou tak vysoké jako v pátek a sobotu. Podle předpovědi nepřekročí 12 °C.
Princ Harry a jeho žena Meghan ve středu dorazili na ostře sledovanou návštěvu Jordánska, kde zavítali mezi děti v uprchlickém táboře. Navštívili také nemocnici, uvedla britská stanice BBC. Cesta probíhá v době vážné krize uvnitř královské rodiny, protože bývalý princ Andrew, strýc Harryho, je vyšetřován pro podezření ze zneužití pravomoci.
Zdroj: Lucie Podzimková