Předčasné jaro. V Česku letos poprvé naměřili 20 stupňů

27. února 2026 17:41

Česko má sice před sebou ještě jeden den meteorologické zimy, ale už na konci února u nás panuje jarní počasí. V pátek dokonce poprvé v letošním roce vyšplhala teplota alespoň na 20 stupňů. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Podle mapy zveřejněné hydrometeorologickým ústavem bylo v pátek nejtepleji na jihu Čech. "Prvních 20 stupňů tohoto roku bylo naměřeno v Českých Budějovicích," oznámili meteorologové na sociální síti X. 

Ústav v předpovědi avizoval, že během posledního únorového pracovního dne bude teplo. Odpolední maxima měla vyšplhat až na 16 °C, na Moravě a v severních Čechách se očekávalo chladnější počasí. Nejvyšší teploty nakonec předčily očekávání. 

Výraznější ochlazení nepřinese ani víkend. V sobotu se zpočátku mají vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, a to zejména v západní polovině Čech. Přes den bude jasno až polojasno, k večeru začne oblačnosti přibývat. Odpolední maxima vystoupají na 15 °C, při déletrvající nízké oblačnosti jen na 8 °C. 

V neděli má být polojasno až skoro jasno, od západu přechodně oblačno až zataženo. Ojediněle hrozí přeháňky. Nejvyšší teploty už nebudou tak vysoké jako v pátek a sobotu. Podle předpovědi nepřekročí 12 °C.

Do Česka míří saharský prach. Na zem se nedostane, může ale ovlivnit teploty

