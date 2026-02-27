Česko eviduje zemětřesení na Příbramsku. Ke škodám nedošlo

V Česku bylo v uplynulých hodinách zaznamenáno zemětřesení. K opakovaným otřesům došlo u Klučenic na Příbramsku. Nejsilnější otřes měl magnitudu 2,5 stupně. Škody nicméně z místa hlášeny nejsou.
O zemětřesení na Příbramsku informoval web novinky.cz. Experti z Ústavu fyziky Země pro zmíněný web potvrdili noční otřes o magnitudě 2,5 stupně a ranní otřes, jehož síla byla o rovný stupeň nižší.
Po zemětřesení, které mohli lidé zaregistrovat kvůli dunivému zvuku či cinkání skleniček, nejsou hlášeny žádné škody. Odborníci dodali, že oblast loni v létě zasáhla série otřesů podobné intenzity.
Klučenice se nachází ve středočeském okrese Příbram. V obci, která leží necelých 20 kilometrů jihozápadně od Sedlčan, žije 480 lidí. Pouhé dva kilometry od vesnice se nachází vodní nádrž Orlík.
Nejaktivnější seismickou oblastí v Česku je Chebsko. Zemětřesení jsou tam sice častá, ale naštěstí se drobí spíše do zemětřesných rojů, při kterých se tlaky uvolňují postupně po menších otřesech, nikoliv jednorázově jako při silném zemětřesení. Nejsilnější zemětřesení v posledních několika desítkách let zasáhlo Chebsko v roce 1985. Tehdy otřesy dosahovaly magnituda až 4,6 stupně. To už praskaly zdi, padaly komíny a rozbíjelo se nádobí.
Zemětřesení , Středočeský kraj
