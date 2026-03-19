Jak se zbavit závislosti na Hormuzském průlivu? Netanjahu navrhuje vybudování potrubí přes Arabský poloostrov

Libor Novák

19. března 2026 22:05

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu Foto: Prime Minister of Israel

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve svém projevu k národu i mezinárodnímu společenství zdůraznil, že probíhající válka s Íránem bude trvat tak dlouho, „dokud to bude nutné“. Ve spolupráci se Spojenými státy se Izrael podle jeho slov soustředí na tři klíčové cíle: úplnou likvidaci íránského jaderného programu, zničení arzenálu balistických raket dříve, než je Írán stihne ukrýt hluboko pod zem, kde by byly imunní vůči leteckým úderům, a vytvoření podmínek pro to, aby íránský lid mohl získat zpět svou svobodu. 

Izraelská armáda proto nyní systematicky likviduje íránskou vojenskou infrastrukturu. Seznam cílů zahrnuje sklady raket a dronů, odpalovací zařízení i továrny na výrobu klíčových součástek pro zbraňové systémy.

Premiér hrdě prohlásil, že Izrael aktuálně ničí íránský průmysl způsobem, k jakému se v minulosti nikdy neodhodlal. Přestože byla podle něj odvedena obrovská porce práce, k úplnému splnění cílů jich ještě mnoho zbývá. Izrael je však podle jeho slov připraven dotáhnout operaci do konce.

Významná část projevu byla věnována vyvrácení „falešných zpráv“, podle nichž Izrael zatáhl Spojené státy do konfliktu proti jejich vůli. Netanjahu se řečnicky ptal, zda si někdo skutečně myslí, že lze Donaldu Trumpovi diktovat, co má dělat. Zdůraznil, že americký prezident se rozhoduje vždy autonomně a na základě zájmů Ameriky a budoucích generací.

Na dotazy novinářů ohledně konce války Netanjahu odpověděl, že cíle jsou dosažitelné, i když konkrétní bitevní plány nehodlá sdílet. Překvapivě však dodal, že očekává konec konfliktu „mnohem dříve, než si lidé myslí“. Po dosažení vojenských cílů bude podle něj nutné zajistit nové cesty pro export ropy a plynu.

Jako řešení energetické bezpečnosti navrhl Netanjahu vybudování potrubí vedoucích na západ přes Arabský poloostrov. Tento krok by měl definitivně odstranit závislost na kritických námořních úžinách, jako je Hormuzský průliv. Tím by se svět zbavil neustálého rizika energetického vydírání ze strany nestabilních režimů.

V otázce nedávných útoků na íránská plynová pole Netanjahu upřesnil, že Izrael v tomto případě jednal sám. Přiznal však, že po tomto incidentu prezident Trump požádal o pozastavení dalších podobných útoků, čemuž Izrael vyhověl. Tento moment naznačuje určitou míru komunikace mezi oběma spojenci i v případě samostatných akcí.

Netanjahu také hovořil o známkách rozkladu íránského režimu. Tvrdí, že se objevuje mnoho signálů vnitřního pnutí. Izrael se podle něj snaží vytvořit podmínky pro kolaps tamního politického systému, i když jeho přežití není zaručeno. Pokud by režim přece jen přežil, bude podle Netanjahua v tak oslabeném stavu, že už nebude představovat globální hrozbu.

K situaci na severní hranici Izraele premiér uvedl, že v Libanonu byl vytvořen bezpečnostní koridor, který brání invazi sil Hizballáhu. Netanjahu věří, že klíčem k vyřešení hrozby z Libanonu je právě Írán. Podle jeho logiky platí, že pokud padne režim v Teheránu, padne automaticky i Hizballáh, který je na něm závislý.

Vedení Íránu je nyní podle Netanjahua paralyzováno vnitřními rozbroji a napětím v nejvyšších patrech moci. Autorita, kterou měl předchozí nejvyšší vůdce, je podle něj nepřenosná na nikoho jiného. Izrael v těchto prasklinách vidí šanci na změnu režimu, kterou však musí dokončit samotní Íránci využitím aktuálních oslabených podmínek.

Celý projev měl za cíl především uklidnit americkou domácí scénu, kde po rezignaci šéfa protiteroristického centra Joea Kenta vypukla debata o vlivu Izraele na americkou politiku. Netanjahu se snažil rozptýlit pochybnosti o tom, že by cíle USA a Izraele byly v nesouladu, a znovu potvrdil, že partnerství s Trumpem je jedinou cestou, jak zabránit katastrofickému vývoji v regionu.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek vystoupil na tiskové konferenci, kde shrnul dosavadní úspěchy vojenského tažení proti Íránu. V úvodu svého projevu v hebrejštině prohlásil, že se Izraeli podařilo dosáhnout strategického průlomu, který zásadně mění bezpečnostní architekturu Blízkého východu. Podle jeho slov Írán již není schopen obohacovat uran ani vyrábět balistické rakety.
Trump poprvé nastínil, kdy ukončí válku proti Íránu

Americký prezident Donald Trump v telefonickém rozhovoru pro The Times of Israel objasnil svou vizi ukončení současného válečného konfliktu. Podle jeho slov bude rozhodnutí o tom, kdy operace proti Íránu skončí, „vzájemnou“ záležitostí, kterou učiní společně s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Prezident však zároveň naznačil, že konečné slovo bude mít on sám, až nastane ten správný čas.

Babiš asi dokáže v NATO lépe vysvětlit, proč Česko neinvestuje do obrany, poznamenal ironicky Pavel

Prezident Petr Pavel zakončil svou dvoudenní návštěvu Středočeského kraje, během které se věnoval nejen regionálním tématům, ale také aktuálním sporům s vládou premiéra Andreje Babiše. Na závěrečné tiskové konferenci se prezident vyjádřil k napjaté situaci ohledně zastupování České republiky na mezinárodní scéně a ke kontroverzím provázejícím jmenování nových velvyslanců.

Summit Evropské unie průlom nepřinesl. Maďarsko a Slovensko se přesvědčit nepodařilo

Summit Evropské unie v Bruselu nepřinesl očekávaný průlom v klíčových otázkách finanční pomoci pro Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neskrýval svou hlubokou frustraci z patové situace, která nastala v důsledku trvajícího veta Maďarska a Slovenska. Ve svém projevu k Evropské radě zdůraznil, že zpoždění v dodávkách pomoci přímo ohrožuje životy a stabilitu jeho země.

Kuba se kvůli ropné blokádě ocitá na hraně úplného kolapsu

Kuba se ocitá na hraně úplného kolapsu. Poté, co Spojené státy před téměř třemi měsíci zavedly efektivní ropnou blokádu ostrova, se kubánská společnost propadla do nejhlubší krize za poslední desetiletí. V ulicích Havany se hromadí odpadky, nemocnice odkládají tisíce operací a lidé si kvůli nedostatku elektřiny a plynu musí ohřívat vodu na ohništích z dřevěného uhlí.

„Likvidace padouchů něco stojí.“ Hegseth odmítl upřesnit, kdy USA ukončí válku s Íránem

Americké ministerstvo obrany ve čtvrtek potvrdilo, že vojenské operace v Íránu probíhají přesně podle stanoveného plánu. Ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci v Pentagonu uvedl, že Spojené státy úspěšně plní své strategické cíle. Zároveň však odmítl upřesnit jakýkoli časový harmonogram pro ukončení konfliktu s tím, že o konečném výsledku a délce bojů rozhodne prezident Donald Trump.

Největší rezervy zemního plynu na světě. Gigantické ložisko South Pars je světový unikát

Izraelský útok na íránská zařízení v plynovém poli South Pars představuje zásadní zlom v probíhajícím válečném konfliktu. Tato operace vyvolala zuřivou odvetu Teheránu, který následně zacílil na klíčovou energetickou infrastrukturu svých sousedů v Perském zálivu. Světové trhy, které již dříve ochromilo faktické uzavření Hormuzského průlivu, nyní čelí drtivému tlaku na dodávky ropy a zemního plynu.

Trump tvrdí, že o útocích na South Pars USA nevěděly. Pomáhaly je přitom zrealizovat, píše CNN

Americký prezident Donald Trump čelí vážným rozporům ohledně informovanosti své administrativy o izraelském útoku na íránské ložisko South Pars. Zatímco šéf Bílého domu veřejně prohlásil, že Spojené státy o operaci „vůbec nic nevěděly“, zdroje z Izraele i z řad amerických úředníků jeho tvrzení přímo popírají. Podle informací CNN byl úder na největší světové zásoby zemního plynu s Washingtonem koordinován.

BBC: Evropská unie se nepoučila. Zaspala a probudila se v další energetické krizi

Evropská unie se ocitla v dalším energetickém šoku, který silně připomíná krizi z roku 2022. Tehdy, po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová hřímala proti manipulacím s trhem a slibovala odklon od nespolehlivých partnerů. O čtyři roky později však Evropa zjišťuje, že se nepoučila. Současný konflikt na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu odhalily, že kontinent pouze vyměnil jednu závislost za druhou.

Válka s Íránem stojí USA astronomické částky

Válka s Íránem, která nebyla nikdy oficiálně vyhlášena, s sebou nese astronomické finanční náklady, které podle nových analýz rostou tempem zhruba půl miliardy dolarů denně. Jen za prvních šest dní bojů utratily Spojené státy neuvěřitelných 12,7 miliardy dolarů. Aktuální odhady naznačují, že celkový účet již pravděpodobně překročil hranici 18 miliard dolarů a vteřinová ručička válečných výdajů se nezastavuje.

Trump hrozí Íránu zničením největšího pole zemního plynu na světě

Během posledních hodin došlo k výraznému vyostření konfliktu na Blízkém východě, který trvá již téměř tři týdny. Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu, že Spojené státy jsou připraveny zcela zničit ložisko South Pars, což je největší pole zemního plynu na světě. Tato hrozba přišla v reakci na íránské útoky cílící na energetickou infrastrukturu v Kataru.

Trump podlehl lobbistům, Írán nechystal 11. září ani Pearl Harbor, říká končící šéf protiteroristického oddělení

Bývalý šéf protiteroristického oddělení v administrativě Donalda Trumpa Joe Kent vystoupil ve středu s prohlášením týkajícím se zpravodajských informací o Íránu. Učinil tak pouze jeden den poté, co se rozhodl na svou funkci v rámci vládního aparátu rezignovat. Podle jeho slov neexistovaly žádné indicie, které by naznačovaly, že se Teherán chystá k masivnímu úderu.

Koubek zveřejnil svoji první nominaci. Na baráž s Irskem se Šulcem, Daridou i Klimentem

Jeho nominace patřila mezi ty dlouho očekávané. Aby také ne, když byla jeho první a zrovna na tak důležité souboje, jakými bude baráž o fotbalové mistrovství světa. Řeč je o novém trenérovi české fotbalové reprezentace Miroslavu Koubkovi, který v úterý oznámil, koho nominoval na barážový zápas s Irskem a na případné barážové finále. Podle očekávání v týmu nalezneme opory Pavla Šulce, Tomáše Součka či Patrika Schicka. Stejně tak nikoho nepřekvapí povolání velezkušeného záložníka Vladimíra Daridy, jenž se tak vrací do reprezentace po téměř pěti letech. Překvapivějším návratem do národního týmu je ten v podání útočníka Jana Klimenta, který bude v reprezentačním dresu k vidění po roce.

Za dva roky bude v Praze k vidění velký hokejový svátek. Světový pohár s hvězdami NHL

Už dříve bylo známo, že v roce 2028 se po 12 letech uskuteční Světový pohár, hokejový turnaj s nejlepšími hokejisty světa organizovaný kanadsko-americkou NHL. Nyní přišli zástupci nejslavnější hokejové soutěže na světě s velice zajímavou informací pro české hokejové fanoušky. Kromě dvou kanadských měst Calgary a Edmontonu se očekávaný hokejový svátek uskuteční i v Praze. Rozhodnutí o tom padlo na zasedání generálních manažerů v Palm Beach na Floridě.

