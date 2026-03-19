Jak se zbavit závislosti na Hormuzském průlivu? Netanjahu navrhuje vybudování potrubí přes Arabský poloostrov

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve svém projevu k národu i mezinárodnímu společenství zdůraznil, že probíhající válka s Íránem bude trvat tak dlouho, „dokud to bude nutné“. Ve spolupráci se Spojenými státy se Izrael podle jeho slov soustředí na tři klíčové cíle: úplnou likvidaci íránského jaderného programu, zničení arzenálu balistických raket dříve, než je Írán stihne ukrýt hluboko pod zem, kde by byly imunní vůči leteckým úderům, a vytvoření podmínek pro to, aby íránský lid mohl získat zpět svou svobodu.
Izraelská armáda proto nyní systematicky likviduje íránskou vojenskou infrastrukturu. Seznam cílů zahrnuje sklady raket a dronů, odpalovací zařízení i továrny na výrobu klíčových součástek pro zbraňové systémy.
Premiér hrdě prohlásil, že Izrael aktuálně ničí íránský průmysl způsobem, k jakému se v minulosti nikdy neodhodlal. Přestože byla podle něj odvedena obrovská porce práce, k úplnému splnění cílů jich ještě mnoho zbývá. Izrael je však podle jeho slov připraven dotáhnout operaci do konce.
Významná část projevu byla věnována vyvrácení „falešných zpráv“, podle nichž Izrael zatáhl Spojené státy do konfliktu proti jejich vůli. Netanjahu se řečnicky ptal, zda si někdo skutečně myslí, že lze Donaldu Trumpovi diktovat, co má dělat. Zdůraznil, že americký prezident se rozhoduje vždy autonomně a na základě zájmů Ameriky a budoucích generací.
Na dotazy novinářů ohledně konce války Netanjahu odpověděl, že cíle jsou dosažitelné, i když konkrétní bitevní plány nehodlá sdílet. Překvapivě však dodal, že očekává konec konfliktu „mnohem dříve, než si lidé myslí“. Po dosažení vojenských cílů bude podle něj nutné zajistit nové cesty pro export ropy a plynu.
Jako řešení energetické bezpečnosti navrhl Netanjahu vybudování potrubí vedoucích na západ přes Arabský poloostrov. Tento krok by měl definitivně odstranit závislost na kritických námořních úžinách, jako je Hormuzský průliv. Tím by se svět zbavil neustálého rizika energetického vydírání ze strany nestabilních režimů.
V otázce nedávných útoků na íránská plynová pole Netanjahu upřesnil, že Izrael v tomto případě jednal sám. Přiznal však, že po tomto incidentu prezident Trump požádal o pozastavení dalších podobných útoků, čemuž Izrael vyhověl. Tento moment naznačuje určitou míru komunikace mezi oběma spojenci i v případě samostatných akcí.
Netanjahu také hovořil o známkách rozkladu íránského režimu. Tvrdí, že se objevuje mnoho signálů vnitřního pnutí. Izrael se podle něj snaží vytvořit podmínky pro kolaps tamního politického systému, i když jeho přežití není zaručeno. Pokud by režim přece jen přežil, bude podle Netanjahua v tak oslabeném stavu, že už nebude představovat globální hrozbu.
K situaci na severní hranici Izraele premiér uvedl, že v Libanonu byl vytvořen bezpečnostní koridor, který brání invazi sil Hizballáhu. Netanjahu věří, že klíčem k vyřešení hrozby z Libanonu je právě Írán. Podle jeho logiky platí, že pokud padne režim v Teheránu, padne automaticky i Hizballáh, který je na něm závislý.
Vedení Íránu je nyní podle Netanjahua paralyzováno vnitřními rozbroji a napětím v nejvyšších patrech moci. Autorita, kterou měl předchozí nejvyšší vůdce, je podle něj nepřenosná na nikoho jiného. Izrael v těchto prasklinách vidí šanci na změnu režimu, kterou však musí dokončit samotní Íránci využitím aktuálních oslabených podmínek.
Celý projev měl za cíl především uklidnit americkou domácí scénu, kde po rezignaci šéfa protiteroristického centra Joea Kenta vypukla debata o vlivu Izraele na americkou politiku. Netanjahu se snažil rozptýlit pochybnosti o tom, že by cíle USA a Izraele byly v nesouladu, a znovu potvrdil, že partnerství s Trumpem je jedinou cestou, jak zabránit katastrofickému vývoji v regionu.
Související
Benjamin Netanjahu , Hormuzský průliv , Írán
Aktuálně se děje
před 25 minutami
Jak se zbavit závislosti na Hormuzském průlivu? Netanjahu navrhuje vybudování potrubí přes Arabský poloostrov
Už dříve bylo známo, že v roce 2028 se po 12 letech uskuteční Světový pohár, hokejový turnaj s nejlepšími hokejisty světa organizovaný kanadsko-americkou NHL. Nyní přišli zástupci nejslavnější hokejové soutěže na světě s velice zajímavou informací pro české hokejové fanoušky. Kromě dvou kanadských měst Calgary a Edmontonu se očekávaný hokejový svátek uskuteční i v Praze. Rozhodnutí o tom padlo na zasedání generálních manažerů v Palm Beach na Floridě.
Zdroj: David Holub