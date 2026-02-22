Češi zřejmě nepocítili zemětřesení na sousedním Slovensku

Z Česka nejsou zprávy o tom, že by na jeho území někdo pocítil sobotní zemětřesení, které zasáhlo sousední Slovensko. Tuzemští experti zároveň upozornili, že na Slovensku už v minulosti došlo i k silnějším otřesům.
O sobotním silném odpoledním zemětřesení nedaleko Šamorína na Slovensku informoval i tuzemský Ústav fyziky Země Masarykovy univerzity. "Bylo pocítěno v širokém okolí epicentra, z našeho území zatím nemáme o pocítění zprávy," uvedli čeští experti.
Ústav dále zmínil, že u sousedů již došlo k podrobným událostem. "Ze slovenského území známe mnohem silnější zemětřesení, ať už zatím nejsilnější v roce 1443 na středním Slovensku, v roce 1906 a 1930 u Dobré Vody v Malých Karpatech, v letech 1763, 1783 a 1822 u Komárna, 1858 u Žiliny nebo 2023 na východním Slovensku," dodali odborníci.
O zemětřesení v sobotu informoval slovenský web aktuality.sk. Došlo k němu podle údajů evropského seismologického centra EMSC ve 13:44, otřesy měly magnitudu 4,3 stupně. Epicentrum se nacházelo na poli v blízkosti obce Kyselica u Šamorína.
Na událost v okolí Gabčíkova upozornila i facebooková stránka Seismology SK. "Oddělení seismologie Ústavu věd o Zemi pracuje na určení přesné lokalizace, magnitudy a hloubky tohoto zemětřesení," uvedli slovenští odborníci na sociální síti.
Lidé z okolí epicentra, například i z Bratislavy, na sítích popisovali, že otřesy trvaly přibližně pět sekund. Třásly se sedačky či stoly. "Bylo to dost silné, krátké a doprovázel to hluk," napsala svědkyně Juliana.
V Česku je nejaktivnější seismickou oblastí Chebsko. Zemětřesení jsou tam sice častá, ale naštěstí se drobí spíše do zemětřesných rojů, při kterých se tlaky uvolňují postupně po menších otřesech, nikoliv jednorázově jako při silném zemětřesení. Nejsilnější zemětřesení v posledních několika desítkách let zasáhlo Chebsko v roce 1985. Tehdy otřesy dosahovaly magnituda až 4,6 stupně. To už praskaly zdi, padaly komíny a rozbíjelo se nádobí.
