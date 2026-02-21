Slovensko zasáhlo poměrně silné zemětřesení

Jihozápad Slovenska zasáhlo v sobotu odpoledne zemětřesení. Podle svědků se země třásla přibližně pět sekund. Škody zatím hlášeny nejsou, přibylo ale tísňových volání. Experti neočekávají, že by se otřesy měly opakovat.
O zemětřesení informoval slovenský web aktuality.sk. Došlo k němu podle údajů evropského seismologického centra EMSC ve 13:44, otřesy měly magnitudu 4,3 stupně. Epicentrum se nacházelo na poli v blízkosti obce Kyselica u Šamorína.
Na událost v okolí Gabčíkova upozornila i facebooková stránka Seismology SK. "Oddělení seismologie Ústavu věd o Zemi pracuje na určení přesné lokalizace, magnitudy a hloubky tohoto zemětřesení," uvedli slovenští odborníci na sociální síti.
Lidé z okolí epicentra, například i z Bratislavy, na sítích popisovali, že otřesy trvaly přibližně pět sekund. Třásly se sedačky či stoly. "Bylo to dost silné, krátké a doprovázel to hluk," napsala svědkyně Juliana.
Zemětřesení na hranicích Slovenska a Maďarska potvrdil i vedoucí oddělení seismologie Slovenské akademie věd Kristián Csicsay. Další otřesy se neočekávají. Operační střediska v Bratislavě, Trnavě a Nitře zaznamenala kvůli události nárůst počtu volání na tísňové linky. Informace o případných škodách zatím nejsou k dispozici.
V Česku je nejaktivnější seismickou oblastí Chebsko. Zemětřesení jsou tam sice častá, ale naštěstí se drobí spíše do zemětřesných rojů, při kterých se tlaky uvolňují postupně po menších otřesech, nikoliv jednorázově jako při silném zemětřesení. Nejsilnější zemětřesení v posledních několika desítkách let zasáhlo Chebsko v roce 1985. Tehdy otřesy dosahovaly magnituda až 4,6 stupně. To už praskaly zdi, padaly komíny a rozbíjelo se nádobí.
