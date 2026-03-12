Do Velikonoc ještě zbývá téměř měsíc, ale první z tuzemských obchodních řetězců už se rozhodl zákazníkům vyjasnit, jak bude mít během svátků na začátku dubna otevřeno. Obchody se totiž musí podřizovat platnému zákonu.
Od roku 2016 totiž platí v Česku zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky.
Billa jako první informovala zákazníky, jak bude mít otevřeno během Velikonoc. Prodejny budou uzavřeny pouze na Velikonoční pondělí, tedy 6. dubna.
"Na Velký pátek, Bílou sobotu i neděli budou naše prodejny fungovat podle svých standardních otevíracích hodin. V pondělí 6. dubna zůstanou zavřené, aby měli naši zaměstnanci možnost využít sváteční den k odpočinku," uvedla Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace a public affairs BILLA ČR.
Otevřené zůstanou pouze prodejny řetězce na Letišti Václava Havla a na hlavních nádražích v Praze a Brně, které budou i 6. dubna obsluhovat zákazníky v rámci své obvyklé otevírací doby. Po celé svátky budou dostupné také obchody BILLA Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell a VIVA BILLA na čerpacích stanicích OMV.
Související
Nové pravidlo od února. Tuzemská IKEA upozornila zákazníky na změnu
Obchody na Silvestra otevřely. Lidé si musí dát pozor na zkrácenou provozní dobu
Aktuálně se děje
před 34 minutami
Karel III. promluvil ke Commonwealthu. Republikáni protestovali kvůli Andrewovi
před 1 hodinou
Obchody začínají upozorňovat, jak bude otevřeno o Velikonocích
před 2 hodinami
Pavel a Babiš budou jednat o rozpočtu či bezpečnostní situaci
před 2 hodinami
Žádné výmluvy a výjimky. Trumpova Amerika reaguje na české obranné výdaje
před 3 hodinami
Tyhle kecy poslouchat nebudu. Vondra odešel z debaty se slovenským politikem
před 4 hodinami
Íránci se mohou zúčastnit MS ve fotbale, s ohledem na jejich životy to ale nedoporučuji, prohlásil Trump
před 5 hodinami
Hrozí největší narušení dodávek ropy v historii, varuje IEA. Je důležitější, že Írán nebude mít jaderné zbraně, míní Trump
před 5 hodinami
První prohlášení íránského vůdce: Chámeneí požaduje od USA kompenzace, nařídil blokaci Hormuzského průlivu
před 6 hodinami
Válka v Íránu nahrává Putinovi. Pomáhá financovat jeho invazi na Ukrajinu
před 7 hodinami
Válka v Íránu stojí USA miliardy dolarů. Námořnictvo není připraveno eskortovat tankery přes Hormuzský průliv
před 8 hodinami
Tlačte na Putina, ne na nás, vyzval Zelenskyj Trumpa
před 8 hodinami
Šichtařová úplně končí v politice. Nezmění ji ani volby, prohlásila
před 9 hodinami
Ukrajinci plánují útoky na mou rodinu, prohlásil Orbán
před 11 hodinami
Írán označil Trumpa za Satana: Je to nejhloupější prezident v dějinách USA
před 12 hodinami
Cena za barel ropy opět překonala hranici 100 dolarů. Rusko jedná o dodávkách paliv s USA
před 13 hodinami
Počasí o víkendu: Teploty budou pozvolna klesat
včera
Co udělá rekordní uvolnění 400 milionů barelů ropy s cenami pohonných hmot?
včera
Trump opět otočil: Válka s Íránem ani zdaleka neskončila
včera
Provizorium míří ke konci. Poslanci schválili státní rozpočet na letošní rok
včera
Šichtařová avizuje konec v Poslanecké sněmovně. Změna se nepodaří, vysvětlila
Odchod z Poslanecké sněmovny oznámila poslankyně Markéta Šichtařová, která se stala členkou horní komory parlamentu teprve v říjnu. Rozhodla se tak po hlasování k jednomu ze zákonů, s nímž zásadně nesouhlasí.
Zdroj: Jan Hrabě