Obchody začínají upozorňovat, jak bude otevřeno o Velikonocích

Jan Hrabě

Jan Hrabě

12. března 2026 19:22

Foto: Pixabay

Do Velikonoc ještě zbývá téměř měsíc, ale první z tuzemských obchodních řetězců už se rozhodl zákazníkům vyjasnit, jak bude mít během svátků na začátku dubna otevřeno. Obchody se totiž musí podřizovat platnému zákonu. 

Od roku 2016 totiž platí v Česku zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky.

Billa jako první informovala zákazníky, jak bude mít otevřeno během Velikonoc. Prodejny budou uzavřeny pouze na Velikonoční pondělí, tedy 6. dubna.

"Na Velký pátek, Bílou sobotu i neděli budou naše prodejny fungovat podle svých standardních otevíracích hodin. V pondělí 6. dubna zůstanou zavřené, aby měli naši zaměstnanci možnost využít sváteční den k odpočinku," uvedla Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace a public affairs BILLA ČR.

Otevřené zůstanou pouze prodejny řetězce na Letišti Václava Havla a na hlavních nádražích v Praze a Brně, které budou i 6. dubna obsluhovat zákazníky v rámci své obvyklé otevírací doby. Po celé svátky budou dostupné také obchody BILLA Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell a VIVA BILLA na čerpacích stanicích OMV.

Související

Zdroj: Jan Hrabě

