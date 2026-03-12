Počasí o víkendu: Teploty budou pozvolna klesat

Nadcházející březnový víkend přinese do České republiky proměnlivé počasí s postupným ochlazováním, které se nejvýrazněji projeví v západní polovině území.
Sobota začne sice oblačnou až polojasnou oblohou, ale během dne se situace začne od západu měnit. Meteorologové očekávají přibývání mraků, ke kterým se v odpoledních hodinách přidají místní přeháňky.
Na západě Čech se s postupujícím odpolednem začne hranice srážek měnit ve sněhové, a to zejména v polohách nad 1000 metrů. Noční teploty v sobotu klesnou na 8 až 4 °C, přičemž v Čechách může při slabším větru rtuť teploměru ukázat i hodnoty kolem 2 °C. Přes den se však dočkáme příjemných 13 až 18 °C, i když na západě Čech bude citelně chladněji, kolem 11 °C.
Vítr bude v sobotu foukat mírný jihovýchodní až jižní, přičemž na Českomoravské vrchovině může v nárazech dosahovat rychlosti až 55 km/h. V západních Čechách bude vítr zpočátku jen slabý a proměnlivý. Později odpoledne se zde však stočí na severozápadní směr, což předznamená další změnu v charakteru počasí.
Neděle pak přinese převážně oblačnou až zataženou oblohu, i když na východě země může být zpočátku ještě polojasno. Počítat musíme s občasným deštěm nebo přeháňkami na většině území. V Čechách se navíc hranice sněžení posune níže, sněhové srážky se mohou objevit už v polohách nad 700 metrů nad mořem.
Teplotní rozdíly mezi východem a západem republiky budou v neděli velmi výrazné. Zatímco v Čechách vystoupají denní maxima pouze na 5 až 10 °C, obyvatelé Moravy a Slezska si užijí teplejší den s teplotami mezi 11 až 15 °C. Noční minima se budou pohybovat v rozmezí 8 až 4 °C, v západní polovině Čech opět kolem 2 °C.
Srážkové úhrny se v neděli odhadují do 8 mm. Na horách v Čechách, konkrétně v polohách nad 800 metrů, může napadnout až 6 cm nového sněhu, zatímco v sobotu se očekává v nejvyšších polohách poprašek do 2 cm. Vítr bude v neděli v Čechách slabý, na východě území pak zpočátku mírný jihovýchodní.
Írán začal v Hormuzském průlivu pokládat námořní miny, jak potvrzují zdroje serveru CNN obeznámené se zpravodajskými informacemi Spojených států. Tato vodní cesta představuje nejdůležitější energetický uzel na světě, kterým protéká přibližně pětina veškeré ropy. Podle dostupných zpráv není zatím rozsah zaminování masivní a v posledních dnech byly rozmístěny desítky kusů těchto náloží.
Zdroj: Libor Novák