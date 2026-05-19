V pražských Záběhlicích došlo v úterý krátce po desáté hodině dopoledne k vážné dopravní nehodě, při které se v Chodovské ulici srazil autobus s tramvají. Na místo okamžitě vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému.
Kvůli poskytování první pomoci a nutnosti vyproštění jednoho z řidičů museli policisté komunikaci pro veškerou dopravu uzavřít a upozornili řidiče na výrazné omezení provozu v této lokalitě.
Pražská záchranná služba na síti X uvedla, že se na místě nehody nachází patnácti zraněných osob. Záchranáři proto aktivovali takzvaný traumaplán.
Do Chodovské ulice byly ihned vyslány čtyři posádky rychlé zdravotnické pomoci, tři lékařské vozy, zdravotnická dopravní služba, inspektor a také speciální velkokapacitní vůz Fenix.
Společně se zdravotníky na místě asistují také pražští hasiči a policisté.
Související
Tunelbus vyjede v létě. Praha představila novinku v hromadné dopravě
Policie ztotožnila fanoušky, kteří napadli brankáře Sparty. Vyšetřování pokračuje
Praha , Nehody tramvají , Nehody autobusů
Aktuálně se děje
před 38 minutami
Ebola se šíří rychleji, než jsme odhadovali, přiznává WHO. O většině nakažených ještě lékaři neví
před 1 hodinou
V Praze se srazil autobus s tramvají. Aktivován traumaplán, záchranka povolala velkokapacitní vůz Fenix
před 2 hodinami
Spojené státy prodlouží dočasné pozastavení sankcí na export ruské ropy
před 2 hodinami
V Británii se ve velkém začíná mluvit o návratu do EU
před 3 hodinami
Trump odložil plánovaný vojenský úder na Írán
před 4 hodinami
Prodávají své děti, aby přežili. Afghánistán se potácí na hraně hladomoru
před 5 hodinami
Počasí bude o víkendu letní. Teploty začnou atakovat tropickou třicítku
Aktualizováno včera
MS v hokeji: Česko porazilo Švédsko 4:3
včera
Musk prohrál soud proti OpenAI. Porota žalobu smetla ze stolu
včera
Rusko a Bělorusko uspořádaly vojenské cvičení zaměřené na nasazení jaderných zbraní
včera
Trumpova administrativa zřídila téměř dvoumiliardový fond. Peníze půjdou jeho spojencům
včera
Co je ebola a proč je tak těžké epidemii zastavit?
včera
Ebolou a hantavirem to neskončí. Infekční onemocnění jsou stále častější a ničivější, varují odborníci
včera
Ostře sledované Světové zdravotnické shromáždění začalo. Chce se stát historickým momentem pro lidstvo
včera
Vláda na pozici náčelníka Generálního štábu navrhne Miroslava Hlaváče
včera
Svět mobilizuje síly ve snaze potlačit nové ohnisko eboly
včera
Kallasová, Merkelová, Seagal nebo Depardieu? Evropa hledá vyjednavače pro Rusko
včera
FP: Zprávy o hrozícím pádu Putina může vypouštět sám Kreml. Ve hře jsou tvrdší represe a čistky
včera
Zelenskyj: Nastal čas, aby si Evropa vybrala vyjednavače pro jednání s Ruskem
včera
„Došlo k obrovské chybě, soudruzi?“ Rusko omylem zaútočilo na čínskou posádku severokorejské lodi
Vojenské síly Ruské federace provedly v noci на 18. května útok na čínské obchodní plavidlo, které se nacházelo v ukrajinských územních vodách v Černém moři. Ruská armáda použila k tomuto úderu bezpilotní letoun typu Šáhid. O události informoval mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk na svém facebookovém účtu s odvoláním na oficiální prohlášení.
Zdroj: Libor Novák