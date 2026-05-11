Policie ztotožnila fanoušky, kteří napadli brankáře Sparty. Vyšetřování pokračuje

Jan Hrabě

Jan Hrabě

11. května 2026 13:04

SK Slavia Praha, stadion v Edenu
SK Slavia Praha, stadion v Edenu Foto: Michal Sedláček / INCORP images

Pražská policie v několika případech zahájila úkony trestního řízení v souvislosti s nedohraným sobotním derby pražských "S" na stadionu Slavie v pražském Edenu. Jedním z případů je napadení sparťanského brankáře Jakuba Surovčíka. 

"V souvislosti se sobotním fotbalovým utkáním v pražských Vršovicích a následným jednáním fanoušků kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro několika trestných činů. V případě napadení brankáře jsou zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin výtržnictví," uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Kriminalisté se také zabývají vniknutím fanoušků na hrací plochu, napadením sektoru fanoušků hostí světlicemi, poškozením LED panelů a hrací plochy. Škoda byla předběžně vyčíslena na několik stovek tisíc korun. Úkony trestního řízení byly zahájeny i v souvislosti s poškozením toalet a sedaček.

Policie zároveň vyhodnocuje desítky kamerových záznamů a snaží se získat další, například od médií. "Policistům se již podařilo ztotožnit několik osob, které se podílely na napadení brankáře, a několik dalších osob, které jsou podezřelé z protiprávního jednání," sdělila mluvčí.

"V tento okamžik bychom chtěli vyzvat všechny fanoušky, kteří vběhli na hrací plochu v době utkání, nebo se dopustili dalšího protiprávního jednání, aby se nám sami přihlásili na linku 158," dodala Kropáčová. 

Sobotní derby pražských "S" v rámci druhého kola nadstavbové skupiny o titul se nedohrálo, protože fanoušci zhruba tři minuty před vypršením nastaveného času vnikli na hřiště. Slavia v tu chvíli vedla 3:2. Kdyby zápas dovedla do zdárného konce, získala by mistrovskou trofej. Nyní  hrozí kontumace zápasu ve prospěch Sparty, rozhodne disciplinární komise LFA. 

8. května 2026 19:55

Provoz na letišti v Praze narušil dron. Policie majitele zadržela

Související

Hasiči zasahují u požáru v Českém Švýcarsku.

Máme indicie, uvedla policie k lesnímu požáru v Českém Švýcarsku

Policie pokročila s vyšetřováním požáru, který od uplynulého víkendu likvidují hasiči v národním parku České Švýcarsko. Strážci zákona mají blíže nespecifikované indicie k okolnostem vzniku požáru. Věc se vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.

Více souvisejících

krimi Fotbal sk slavia praha Policie ČR Praha

Aktuálně se děje

před 28 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Roman Červenka a Ondřej Vetchý

Potvrzeno. Roman Červenka pojede na třinácté mistrovství světa v kariéře

V přehršli několika omluvenek přišla realizačnímu týmu v čele s koučem Radimem Rulíkem přeci jenom krátce před letošním hokejovým světovým šampionátem pozitivní zpráva. I letos bude moct totiž pro mistrovství světa počítat se službami toho nejzkušenějšího – s již čtyřicetiletým útočníkem Romanem Červenkou. Že se právě Červenka zúčastní i letošního MS, to potvrdil sám hráč při nedávném vyhlášení ankety Hokejista sezóny, kterou ovládl.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Donald Trump

Neakceptovatelné. Trump reagoval na íránský mírový protinávrh

Americký prezident Donald Trump ostře reagoval na íránský protinávrh, v němž Teherán stanovil své požadavky. Pro Washington jsou neakceptovatelné, dal najevo šéf Bílého domu. Navzdory tomu, že před několika dny tvrdil, že se válka chýlí k definitivnímu konci. 

před 9 hodinami

včera

včera

včera

Slávisté vtrhli na hřiště a napadli hráče Sparty

Chaos, šílenství... Česko má mezinárodní ostudu, o excesu slavistických fanoušků píše celý svět

Český fotbal zažívá černý víkend, který nezůstal bez odezvy za hranicemi. Prestižní pražské derby mezi Slavií a Spartou, které mělo být oslavou sportu a pravděpodobnou korunovací nového mistra, skončilo ostudou, o níž informují největší světová média jako CNN, Reuters či britský deník The Sun. I mnohé další zahraniční servery popisují scény, které do moderního evropského fotbalu nepatří, a shodují se na jednom: český fotbal čelí bezprecedentnímu skandálu.

včera

MV Hondius

Evakuace MV Hondius bude trvat do pondělí. Pak na lodi zůstane 30 lidí

Operace na španělském ostrově Tenerife v neděli dopoledne nabrala na intenzitě. Podle informací ministerstva zdravotnictví probíhá evakuace výletní lodi MV Hondius, na jejíž palubě se rozšířil hantavirus, přesně podle stanoveného harmonogramu. Plavidlo, které se stalo centrem mezinárodní pozornosti, nyní slouží jako výchozí bod pro složitou repatriační akci, do níž je zapojeno několik států.

včera

Tomáš Chorý

Fanoušek, jenž napadl Surovčíka, už se do Edenu nepodívá. Chorý s Douděrou si budou hledat angažmá

Fotbalová Slavia potrestala prvního z fanoušků, kteří vběhli v sobotu večer krátce před koncem zápasu se Spartou na hřiště v Edenu. Jedná se o fanouška, který napadl s kelímkem s pivem sparťanského brankáře Jakuba Surovčíka. Jak uvedla Slavia, právě on byl potrestán doživotním vstupem na stadion. Předseda klubového představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík pak v neděli také oznámil, že fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra, kteří v zápase dostali červenou kartu, v klubu definitivně skončili a že si tak budou moct v létě hledat nové angažmá.

včera

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Disciplinární komise vynese verdikty nad pražským derby v úterý. Slibuje přísné tresty

Ihned v neděli dopoledne se mimořádně online sešla disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA), aby řešila skandální konec sobotního derby pražských „S“. To mohlo definitivně rozhodnout o ligovém titulu pro Slavii, ovšem tři minuty před koncem vběhli jejich příznivci na hřiště, následně napadli sparťanské hráče a házeli pyrotechniku do sektoru hostujících fanoušků. Z komuniké po tomto jednání je jasné, že až v úterý krátce před dalším ligovým kolem vynese disciplinárka tresty, bude se jednat o tresty velmi přísné.

včera

sport

Podle titulárního sponzora ligy přichází český fotbal o důvěryhodnost

Není divu, že i titulární sponzor ligy se vyjádřil k sobotnímu incidentu v pražském Edenu, který předčasně ukončil 317. derby pražských „S“. Po něm totiž mohla Slavia získat ligový titul, pokud by nad svým pražským rivalem vyhrála, tři minuty před koncem za stavu 3:2 pro Slavii však její příznivci vtrhli na hrací plochu, napadli fotbalisty Sparty a naházeli svou pyrotechniku do sektoru hostujících fanoušků. Tím tak duel předčasně ukončili. Oním titulárním partnerem české fotbalové ligy je sázková společnost Chance, od níž přitéká do českého fotbalu více než čtvrt miliardy a je tak logické, že k tomu, co se stalo v Edenu má také co říct.

včera

SK Slavia Praha.

Slavia dočasně uzavře Tribunu sever, potrestala tvrdě i hříšníky z kádru. Po výtržnících bude chtít klub náhradu škod

Skandální závěr sobotního 317. derby pražských „S“, které bylo ukončeno předčasně poté, co za stavu 3:2 pro Slavii v sedmé minutě nastavení, tedy tři minuty před koncem, vtrhli z Tribuny Sever na hřiště aby jednak napadli sparťanské fotbalisty včetně brankáře Jakuba Surovčíka a útočníka Matyáše Vojty a aby vhodili pyrotechniku do sektoru sparťanských příznivců. Tímto svým jednáním tak připravili svůj klub o oslavu ligového titulu, který mohla Slavia po výhře nad Spartou získat a jednak tak klubu uřízli obrovskou ostudu. Vedení Slavie se rozhodlo dočasně uzavřít Tribunu Sever, zároveň bude žádat po výtržnících o náhradu škod. Také pak vyřadila z kádru Tomáše Chorého a Davida Douděru, kteří v derby uviděli červenou kartu.

včera

Írán poslal USA odpověď na návrh mírového plánu

Napětí na Blízkém východě nadále eskaluje, zatímco diplomatické úsilí o ukončení konfliktu nabývá na intenzitě. Írán v neděli prostřednictvím pákistánského zprostředkovatele doručil svou odpověď na nejnovější americký návrh, který má za cíl ukončit válku trvající od konce letošního února. Podle státní tiskové agentury IRNA se íránská reakce soustředí na rámec budoucích jednání, která by měla vést k úplnému zastavení bojů v regionu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy