Musk prohrál soud proti OpenAI. Porota žalobu smetla ze stolu

Kalifornská porota jednomyslně zamítla vysoce sledovanou žalobu miliardáře Elona Muska proti společnosti OpenAI a jejímu šéfovi Samu Altmanovi. Celý případ byl smeten se stolu z procesních důvodů, jelikož Musk podal svou žalobu až po uplynutí zákonné promlčecí lhůty, která je pro podvádění takových nároků stanovena.
Elon Musk v tomto právním sporu obviňoval Sama Altmana z porušení původní neziskové smlouvy. K tomuto kroku mělo podle něj dojít tím, že Altman transformoval tvůrce populárního bota ChatGPT na komerční společnost orientovanou na zisk. Musk do projektu v jeho začátcích vložil jako dar celkem 38 milionů dolarů.
Podle Muskových argumentů ho Altman záměrně oklamal, když od něj přijal finanční prostředky a následně ustoupil od původního neziskového poslání OpenAI. Tím mělo být vyvíjení technologií umělé inteligence pro celkový prospěch lidstva. Členové poroty strávili tři týdny procházením interní korespondence a posloucháním svědeckých výpovědí, než v pondělí po zhruba dvouhodinovém rozhodování dospěli k verdiktu.
Mezi předvolanými svědky se objevili samotný Elon Musk a Sam Altman, ale také Satya Nadella, generální ředitel společnosti Microsoft. Právě technologický gigant Microsoft byl Muskem obviňován z toho, že se na celém tomto schématu a změně směřování OpenAI podílel.
Hned v první den soudního procesu předstoupil Elon Musk před soud v tmavém obleku s kravatou. Když se ho jeden z jeho právních zástupců zeptal, čeho se tato žaloba vlastně týká, miliardář odpovědil, že je to velmi jednoduché. Podle něj není v pořádku ukrást charitativní organizaci a pokud by takové drancování bylo legální, došlo by k destrukci samotných základů charitativního dárcovství.
Sam Altman však během své vlastní výpovědi před porotou vykreslil situaci zcela odlišně. Prohlásil, že Musk myšlenku přeměny OpenAI na ziskový podnik nejen plně podporoval, ale navíc nad ním chtěl získat dlouhodobou kontrolu. Altman před porotci zmínil moment, kdy se spoluzakladatelé Muska zeptali, co se s touto kontrolou stane po jeho smrti, na což měl Musk odpovědět, že by měla přejít na jeho děti.
Vzhledem k závěrům poroty ohledně dvou hlavních bodů žaloby proti OpenAI byly jako neodůvodněné z právního hlediska zamítnuty i veškeré další Muskove nároky směřované proti společnosti Microsoft. Oba muži přitom OpenAI společně založili již v roce 2015, Musk však projekt opustil v roce 2018 poté, co mu ostatní spoluzakladatelé odmítli exkluzivní kontrolu nad firmou svěřit.
Mluvčí společnosti OpenAI Sam Singer označil před budovou soudu vynesení rozsudku za obrovské vítězství. Podle jeho slov se ze strany pana Muska nejednalo o nic jiného než o pouhou snahu zpomalit svého konkurenta na trhu a pondělní verdikt je tak zároveň velkým vítězstvím pro samotný justiční systém.
Právní zástupce William Savitt, který OpenAI během procesu zastupoval, dodal, že Muskova žaloba neměla žádný reálný základ a porota dala jasně najevo, že Musk během své výpovědi o detailech vzniku společnosti lhal. Savitt vyjádřil potěšení nad tím, že porota dospěla ke správnému výsledku takto rychle, a potvrdil, že OpenAI se bude i nadále soustředit na vývoj bezpečné umělé inteligence pro blaho celého lidstva.
