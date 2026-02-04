Španělsko chce zakázat sociální sítě mladým, oznámil Sánchez. Tyran, zrádce fašistický totalitář, zuří Musk

Španělsko navrhlo zákaz používání sociálních sítí pro teenagery, čímž se připojilo k rostoucímu odporu evropských zemí vůči těmto technologiím. Premiér Pedro Sánchez oznámil, že vláda připravuje soubor opatření včetně omezení přístupu pro osoby mladší 16 let. Tento krok vyvolal ostrou reakci majitele sítě X Elona Muska, který na adresu španělského lídra nešetřil osobními urážkami.
Sánchez ve svém úterním projevu zdůraznil, že je nutné podniknout naléhavé kroky k ochraně dětí před prostředím, které nazval „digitálním divokým západem“. Podle něj jsou sociální sítě v současné podobě selhávajícím státem, kde jsou ignorovány zákony a tolerována kriminalita. Zároveň prohlásil, že technologické společnosti musí nést odpovědnost za nenávistný a škodlivý obsah.
Elon Musk na tyto plány reagoval na své platformě velmi nevybíravě, když španělského premiéra označil za tyrana a zrádce lidu. O hodinu později svou kritiku ještě vyostřil a označil Sáncheze za skutečného fašistického totalitáře. Tato přestřelka následuje po předchozí kritice ze strany premiéra, který Muskovi vyčetl šíření dezinformací ohledně španělské migrační politiky.
K podobnému kroku jako Španělsko se chystá také Řecko, které zvažuje zákaz pro děti mladší 15 let. Obě země tak následují příklad Austrálie, která se v prosinci stala prvním státem na světě zakazujícím přístup k těmto platformám dětem do 16 let. Podobnou legislativu nyní projednává také francouzský parlament a o zavedení limitů uvažuje i Velká Británie.
Vlády a regulační orgány po celém světě se stále více zabývají dopadem času stráveného u obrazovek na duševní zdraví a vývoj dětí. Sánchez na summitu v Dubaji prohlásil, že děti jsou vystaveny prostoru, ve kterém se nikdy neměly pohybovat samy. Španělsko hodlá koordinovat přeshraniční regulaci v rámci skupiny šesti evropských zemí.
Podle Diany Diazové z nadace ANAR by navrhovaná regulace poskytla rodičům jasnou oporu při stanovování limitů. Pomohlo by to také zmírnit sociální tlak na děti, které se často obávají, že budou bez sociálních sítí vyčleněny z kolektivu. Debatu o rizicích navíc přiživuje rozmach obsahu generovaného umělou inteligencí, včetně sexuálních snímků nezletilých.
Názory odborníků na plošné zákazy však nejsou jednotné. Profesor experimentální psychologie José César Perales z univerzity v Granadě upozorňuje, že neexistuje jednoznačná shoda na tom, zda sociální sítě dospívajícím vyloženě škodí. Přesto se zdá, že španělská veřejnost regulaci podporuje, neboť podle loňských průzkumů je pro zákaz u dětí pod 14 let přes 80 % obyvatel.
Španělský premiér dále uvedl, že prokuratura prověří možné právní přestupky chatbotu Grok, sítě TikTok nebo Instagramu. Navrhovaný zákaz má být implementován formou změny stávajícího zákona o digitální ochraně nezletilých, který se aktuálně projednává v parlamentu. Cílem je donutit technologické giganty k dodržování přísnějších pravidel.
Zdroj: Libor Novák