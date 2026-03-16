Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) pokračuje ve svém boji za obnovení dodávek ruské ropy. V pondělním rozhovoru s předsedou Evropské rady Antóniem Costou řekl, že Evropská unie nesmí upřednostňovat zájmy Ukrajiny před zájmy členských zemí EU.
Fico o telefonátu, který proběhl v rámci přípravy na čtvrteční summit Evropské rady, informoval na facebooku. Slovenský premiér ocenil, že podstatná část rozhovoru, který trval přibližně 45 minut, se týkala znovuobnovení dodávek ropy přes ropovod Družba na ukrajinském území.
"Slovenská vláda nemůže akceptovat jednostranný a škodlivý krok ukrajinského prezidenta (Volodymyra Zelenského) zastavit tranzit ropy a očekává, že orgány EU vyvinou takový tlak na ukrajinské vedení, aby se obnovil tok ruské ropy, kterou máme oprávněně odebírat až do konce roku 2027," napsal předseda vlády.
Fico zmínil, že Costovi zdůraznil, že unijní orgány nemohou upřednostňovat ukrajinské zájmy před zájmy členských zemí Evropské unie.
Ropné dodávky na Slovensko a do Maďarska jsou zastavené od konce února. Ještě větší napětí panuje mezi Kyjevem a Budapeští. Podle maďarského premiéra Viktora Orbána se Zelenskyj snaží znemožnit jeho znovuzvolení v blížících se parlamentních volbách.
Fico řešil s předsedou Evropské rady i jiné téma. "Také jsem vyjádřil nespokojenost s tím, že Evropská komise doteď nepředložila žádné konkrétní návrhy na snížení cen elektřiny, jak ji o to opakovaně žádali premiéři a hlavy členských států EU," dodal.
Fico požaduje, aby EU zatlačila na Ukrajinu ohledně dodávek ropy
Modžtaba Chámeneí byl ruským letadlem převezen na operaci do Moskvy, píše blízkovýchodní tisk

Kolem zdravotního stavu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího se množí znepokojivé nejasnosti. Podle nejnovějších zpráv byl klíčový muž teokratického režimu tajně převezen do Ruska, kde měl podstoupit naléhavou operaci. Informace přinesl kuvajtský deník Al-Jarida a katarský server Al-Džazíra, které s odvoláním na zdroje blízké vedení země tvrdí, že transport proběhl za přísného utajení na palubě ruského vojenského letadla.
