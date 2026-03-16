Bubeníčková si ve dvacetikilometrovém závodě doběhla pro svoji čtvrtou medaili z paralympiády

Je jednoznačnou českou hvězdou letošní paralympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Právě ona se postarala o nejvíce cenných kovů pro českou výpravu. A v závěrečný soutěžní den této paralympiády tomu nemohlo být jinak. Po stříbrech z biatlonového individuálního závodu a běžeckého desetikilometrového závodu a bronzu z biatlonové stíhačky přidala v neděli teprve sedmnáctiletá zcela nevidomá paralympionička kombinující biatlon a běžecké lyžování Simona Bubeníčková další stříbro, tentokrát z běžeckého dvacetikilometrového závodu. Nestačila jen na ruskou reprezentantku Anastasiji Bagijanovou.
Až jako devatenáctá v pořadí z celkových devatenácti závodnic, které se nedělního zúčastnily, vyjela na trať se svým trasérem Davidem Šrůtkem, ovšem netrvalo to dlouho a za chvíli figurovala na druhém místě za od začátku vedoucí Ruskou Bagijanovou.
Ta v podstatě od startu mířila za svým dalším zlatem, jelikož už na prvním mezičase nadělila Bubeníčkové patnáctivteřinovou ztrátu. Postupem času tento svůj náskok navíc Ruska neustále navyšovala a to tak, že v polovině závodu se jednalo už o dvouminutový náskok, do cíle pak dorazila před Češkou o tři a půl minuty dříve. V tak jasném vítězství ji nezabránil ani pád, který ji potkal během závodu. Protože Bagijanová je stejně jako Bubeníčková zcela nevidomou závodnicí, obě mají podle pravidel stejný přepočet času 88% koeficientem, výsledný odstup mezi nimi je tak přímým srovnáním výkonu na trati. „Potkala jsem ji až poprvé letos na Světovém poháru, kam se Rusové vrátili a mohli si vyjet body pro paralympiádu. Vyladila formu neskutečně a jezdila tady výborně. Je prostě silná, ale já věřím, že se taky budu posouvat dál a zlepšovat se,“ uvedla po závodě Bubeníčková.
Přestože zlato bylo pro Bubeníčkovou v tomto závodě daleko, její výkon znamenající pro ni nakonec třetí stříbro na této paralympiádě snesl i tak vysoká měřítka. Vždyť na třetí Číňanku Wang Jüe měla náskok kolem jedné minuty. „Měla jsem trochu krizičku, ale do posledního kola jsem zase chytla motivaci a pak už to bylo vlastně jen z kopce,“ vyprávěla Bubeníčková.
Oproti všem předešlým paralampijským závodům ve Val di Fiemme tentokrát nesvítilo sluníčko a nebylo teplo, tentokrát bylo pod mrakem a deštivo. I tak ale bylo znát na Bubeníčkové po jejím dojetí do cíle obrovské vyčerpání. „Trať byla perfektně připravená, posolená a moje lyže jsou vždycky v perfektním stavu, takže servisu zase moc děkuju,“ dodala dále.
Nakonec bilancovala své veleúspěšné reprezentování na paralympiádě. „Jsem třikrát první poražená, ale i tak je to pěkné,“ řekla s úsměvem a pokračovala: „Je to naprosto parádní výsledek, samozřejmě jsem chtěla, aby díky nám s Davidem zněla česká hymna, ale myslím, že na zlato jsem prostě letos neměla. Čtyři medaile jsou skvělé a nabrala jsem spoustu zkušeností do budoucna.“
