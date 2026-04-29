Ledecká půjde do další zimní sezóny bez lyžařských koučů Gampera a Banka

David Holub

29. dubna 2026 20:24

Ester Ledecká

Až bude trojnásobná olympijská šampionka Ester Ledecká trénovat na novou sezónu 2026/27, bude se již připravovat s novým obsazením jejího realizačního týmu. Nyní totiž oznámila, že už ji dále nepovedou její dosavadní lyžařští trenéři Franz Gamper a Tomáš Bank.

Toto rozhodnutí učinila česká sportovní zimní obojživelnice kombinující snowboard s alpskými lyžemi po sezóně, v níž tato jednatřicetiletá česká reprezentantka umístila nakonec na 17. místě celkového pořadí Světového poháru v alpském lyžování. Co se týče její královské lyžařské disciplíny Super-G, v rámci ní skončila celkově pátá. Během sezóny pak celkem jedenáctkrát skončila v závodech Světového poháru v elitní desítce.

Navzdory těmto nadějným výsledkům v sezóně Světového poháru však na letošních Zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d´Ampezzo však závod super-G nedokončila a do bojů o medaile se nedostala nakonec ani v paralelním obřím slalomu na snowboardu.

Co se týče Franze Gampera, tak ten byl členem realizačního týmu Ester Ledecké již od roku 2020, Tomáš Bank pak pomáhal závodnici v lyžařském rozvoji již od sezóny 2016/17. „Franz se rozhodl, že už ve svém věku bude jenom lovit zvěř, stáčet med a věnovat se svému vnukovi, který je nadějný dvanáctiletý lyžař. Spolupráce s ním byla velice úspěšná a pro mě byl čas strávený vedle takové sportovní legendy nesmírně inspirativní,“ sdělila Ledecká důvody, proč u ní končí tento německý trenér.

Dále pak uvedla další důvody pro změnu v realizačním týmu. „Ve svěťáku na lyžích jsem tento rok získala jen o deset bodů míň než v mé nejlepší sezoně, odjeli jsme spoustu závodů v top deset. To znamená, že se výkonnost po mém vážném zranění, kdy jsem víc než rok nemohla trénovat, pomalu vrací. To mě samozřejmě těší. Pořád je toho ale hodně, co ještě neumím, i toho, co potřebuji zlepšit a na čem musíme s týmem zapracovat,“ nechala se slyšet a na pondělní tiskové konferenci se vrátila i k uplynulé sezóně na snowboardu. Na něm stála v rámci sezóny pouze dvakrát, jednou závod vyhrála, podruhé na olympiádě pak skončila pátá. „Většina fanoušků a veřejnosti by asi byla radši, kdyby to pořadí bylo naopak. Ale za vítězství ve Světovém poháru jsem i tak ráda. A popravdě jsem si užila i olympiádu, protože těch snowboardových závodů nebylo moc. Dopadlo to, jak dopadlo, a věřím, že mě to nakopne dál,“ pokračovala.

Během následujících měsíců tak bude držitelka dvou zlatých (po jedné ze super-G a z paralelního obřího slalomu na snowboardu) z olympijského Pchjongčchangu 2018 hledat nového trenéra. S jedním z možných kandidátů měla v minulých týdnech již testovat nové lyže v Itálii. „Bylo to senzační. Po podpisu smlouvy, respektive před sezonou vám velice ráda prozradím, o koho jde. Nový trenér už si k sobě našel i asistenta, kterého jsem také měla šanci při trénincích poznat,“ řekla Ledecká.

Tento český sportovní nezmar se ani pro příští sezónu pak rozhodně nevzdá možnosti startovat ve Světovém poháru jak v alpském lyžování, tak v paralelním obřím slalomu na snowboardu. „Jsem ráda, že si zazávodím jak na lyžích, tak na prkně, protože termín mistrovství světa na snowboardu se nekryje s termínem mistrovství světa na lyžích. To je ale daleko. S trenérem Justinem Reiterem si teď plánujeme jen dlouhý a zasloužený odpočinek,“ dodala Ledecká.

16. března 2026 20:08

Bubeníčková si ve dvacetikilometrovém závodě doběhla pro svoji čtvrtou medaili z paralympiády

Ester Ledecká

Ledecká po snowboardu neuspěla ani na lyžích, super-G nedojela. Nováková senzačně čtrnáctá

Poté, co se Ester Ledecká nečekaně rozloučila s olympijským závodem v paralelním obřím slalomu na snowboardu už ve čtvrtfinále, čeští sportovní fanoušci byli v očekávání co předvede v lyžařském super-G. Právě v této disciplíně v rámci jejího druhého oblíbeného sportu, který provozuje, se věřilo české obojživelnici, že by snad mohla získat vysněnou olympijskou medaili. Jenomže Ester Ledecká v rámci letošní olympiády napsala trochu nečekaný příběh – medaili nebude mít ani na snowboardu, ani na lyžích, jelikož v super-G spadla a nedokončila ho. 
Zuzana Maděrová

Senzační zlato. Maděrová zastoupila zklamanou Ledeckou v paralelním obřím slalomu

Z Milána a Cortiny d'Ampezzo přišla v neděli první skvělá zpráva. Česká olympijská výprava získala první cenný kov na právě probíhajících zimních olympijských hrách v paralelním obřím slalomu na snowboardu. To se ostatně očekávalo před olympiádou, jenže od tradiční královny tohoto sportu Ester Ledecké, která však neprošla překvapivě přes čtvrtfinále. Češi v hledišti včetně prezidentského páru v tu chvíli rozhodně nemuseli smutnit. Ve hře zůstala druhá česká reprezentantka Zuzana Maděrová, která potvrdila dokonale svoji vzestupnou formu z této sezóny a korunovala ji ziskem zlaté olympijské medaile.

Fotbal, ilustrační fotografie.

Ostravský Baník hledá marně cestu z krize. Pomoci má už čtvrtý trenér za sezónu

Ještě než stihne aktuální sezóna české nejvyšší fotbalové soutěže skončit, vedení Baníku Ostravy ví, že ho ve zbytku ročníku povede již čtvrtý trenér. Po Pavlu Hapalovi, Tomáši Galáskovi a Ondřeji Smetanovi bude mít za cíl zachránit slavnou tuzemskou fotbalovou značku v první lize dosavadní trenér B-týmu Josef Dvorník. Pro osmatřicetiletého stratéga půjde o premiérové prvoligové angažmá a hned se bude jednat o takto velký křest ohněm.

Těžba ropy

Ceny ropy po oznámení o blokádě přístavů prudce vzrostly

Ceny ropy prudce vzrostly a vyšplhaly se až na úroveň 115 dolarů za barel v reakci na zprávy, že se Spojené státy připravují na prodloužení blokády íránských přístavů. Ropa Brent po úterním uzavření na hodnotě mírně nad 110 dolary posílila, a i když kolem poledne její cena mírně korigovala na 114,37 dolaru, stále se drží vysoko nad úrovněmi z období před vypuknutím konfliktu.

Evropský parlament

Evropská komise podá žalobu na Česko a Maďarsko

Evropská komise se rozhodla obrátit na Soudní dvůr Evropské unie v případě České republiky a Maďarska kvůli nesprávnému zapracování pravidel evropského zatýkacího rozkazu do jejich vnitrostátní legislativy. 

Juraj Cintula

Cintula si za atentát na Fica odsedí 21 let, potvrdil NS

Slovenská justice vynesla definitivní tečku za jedním z nejzávažnějších kriminálních případů v historii země. Nejvyšší soud SR tuto středu pravoplatně potvrdil trest pro Juraje Cintulu, který v květnu 2024 v Handlové vážně postřelil předsedu vlády Roberta Fica. Útočník stráví za mřížemi 21 let.

Donald Trump sdílel uměle vytvořený obrázek, na němž pózuje v obleku a slunečních brýlích s útočnou puškou

Už nebudu hodný, vzkázal Trump za doprovodu bizarní fotomontáže

Donald Trump vydal další varování směrem k Íránu, tentokrát doprovázené vizuálně úderným příspěvkem na platformě Truth Social. Prezident sdílel uměle vytvořený obrázek, na němž pózuje v obleku a slunečních brýlích s útočnou puškou v ruce na pozadí výbuchů devastujících kopcovitou krajinu. Tento příspěvek, opatřený nápisem „No more Mr Nice Guy!“ (Konec hodného pána), představuje dosud nejostřejší tón v jeho komunikaci vůči Teheránu.

Ilustrační foto

Svět zasáhne silné El Niño, varuje WMO. Počasí může letos lámat rekordy

Světová meteorologická organizace (WMO) varuje před blížícím se klimatickým jevem El Niño, jehož rozvoj se očekává od poloviny roku 2026. Podle nejnovějších prognóz dojde k výraznému ovlivnění globálních teplot a srážkových úhrnů. Po období neutrálních podmínek z počátku roku ukazují klimatické modely na rychlé oteplování povrchových vod v rovníkovém Pacifiku, k čemuž by mohlo dojít již v období od května do července.

Těžba ropy

Odchod Spojených arabských emirátů z OPEC otřásl světem. Proč je tak významný?

Rozhodnutí Spojených arabských emirátů (SAE) o náhlém vystoupení z kartelu OPEC je událostí mimořádného významu. Emiráty byly členy této organizace ještě dříve, než v roce 1971 vznikly jako samostatný stát. OPEC po celá desetiletí ovládal ceny ropy regulací těžby, přičemž zásadní roli sehrál už během ropných krizí v 70. letech, které tehdy od základů změnily globální energetickou politiku.

Nábor dobrovolníků do ruské armády

Estonsko chce, aby Evropská unie zakázala vstup ruským vojákům

Estonsko podniká kroky k tomu, aby zabránilo ruským vojákům ve vstupu do země, a to i v době, kdy boje na Ukrajině utichnou. Tato pobaltská země letos zablokovala vstup přibližně 1 300 bývalým ruským bojovníkům a nyní vyvíjí tlak na Brusel, aby zavedl celoevropský zákaz. Tallinn prosazuje, aby dveře do Evropské unie zůstaly pro tyto osoby zavřené dlouho poté, co na frontě utichnou zbraně.

Vojenská přehlídka u příležitosti výročí konce druhé světové války. (9.5.2025)

Ruská přehlídka ke Dni vítězství bude poprvé po 20 letech bez vojenské techniky. Důvod ministerstvo tají

Rusko letos výrazně omezí průběh tradiční vojenské přehlídky ke Dni vítězství na Rudém náměstí v Moskvě. Ministerstvo obrany oznámilo, že se akce obejde bez předvádění vojenské techniky, což je u události, která obvykle slouží k prezentaci vojenské síly státu, neobvyklé. Jako důvod úřady uvedly současnou operační situaci, aniž by poskytly podrobnější vysvětlení.

Ekonomika

Řítí se svět do další ekonomické krize? Tentokrát by se neodehrála stejně, jako ta předchozí

Vzpomínky na pád banky Lehman Brothers v září 2008 jsou pro mnohé stále živé. Bobby Seagull tehdy pracoval jako obchodník v londýnském Canary Wharf a do kanceláře dorazil před šestou ráno naposledy. Ačkoliv zprávy z Ameriky věštily bankrot, zaměstnanci v Británii netušili, co to pro ně znamená. V kancelářích zavládl chaos a někteří lidé si začali brát obrazy ze stěn jako náhradu za dlužné akcie.

Předpověď počasí: Co přinese první květnový prodloužený víkend?

Nadcházející prodloužený víkend slibuje převážně jasnou až polojasnou oblohu a postupný nárůst teplot, které v neděli vyšplhají až na letních 26 stupňů Celsia. Zatímco páteční ráno mohou na mnoha místech ještě potrápit přízemní mrazíky, které představují riziko pro kvetoucí vegetaci, zbytek volna bude ve znamení slunečného počasí. Srážky se během prodlouženého víkendu téměř neobjeví, pouze v neděli se na západě republiky může vyskytnout oblačnost s ojedinělými přeháňkami.

