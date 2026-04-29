Ledecká půjde do další zimní sezóny bez lyžařských koučů Gampera a Banka

Až bude trojnásobná olympijská šampionka Ester Ledecká trénovat na novou sezónu 2026/27, bude se již připravovat s novým obsazením jejího realizačního týmu. Nyní totiž oznámila, že už ji dále nepovedou její dosavadní lyžařští trenéři Franz Gamper a Tomáš Bank.
Toto rozhodnutí učinila česká sportovní zimní obojživelnice kombinující snowboard s alpskými lyžemi po sezóně, v níž tato jednatřicetiletá česká reprezentantka umístila nakonec na 17. místě celkového pořadí Světového poháru v alpském lyžování. Co se týče její královské lyžařské disciplíny Super-G, v rámci ní skončila celkově pátá. Během sezóny pak celkem jedenáctkrát skončila v závodech Světového poháru v elitní desítce.
Navzdory těmto nadějným výsledkům v sezóně Světového poháru však na letošních Zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d´Ampezzo však závod super-G nedokončila a do bojů o medaile se nedostala nakonec ani v paralelním obřím slalomu na snowboardu.
Co se týče Franze Gampera, tak ten byl členem realizačního týmu Ester Ledecké již od roku 2020, Tomáš Bank pak pomáhal závodnici v lyžařském rozvoji již od sezóny 2016/17. „Franz se rozhodl, že už ve svém věku bude jenom lovit zvěř, stáčet med a věnovat se svému vnukovi, který je nadějný dvanáctiletý lyžař. Spolupráce s ním byla velice úspěšná a pro mě byl čas strávený vedle takové sportovní legendy nesmírně inspirativní,“ sdělila Ledecká důvody, proč u ní končí tento německý trenér.
Dále pak uvedla další důvody pro změnu v realizačním týmu. „Ve svěťáku na lyžích jsem tento rok získala jen o deset bodů míň než v mé nejlepší sezoně, odjeli jsme spoustu závodů v top deset. To znamená, že se výkonnost po mém vážném zranění, kdy jsem víc než rok nemohla trénovat, pomalu vrací. To mě samozřejmě těší. Pořád je toho ale hodně, co ještě neumím, i toho, co potřebuji zlepšit a na čem musíme s týmem zapracovat,“ nechala se slyšet a na pondělní tiskové konferenci se vrátila i k uplynulé sezóně na snowboardu. Na něm stála v rámci sezóny pouze dvakrát, jednou závod vyhrála, podruhé na olympiádě pak skončila pátá. „Většina fanoušků a veřejnosti by asi byla radši, kdyby to pořadí bylo naopak. Ale za vítězství ve Světovém poháru jsem i tak ráda. A popravdě jsem si užila i olympiádu, protože těch snowboardových závodů nebylo moc. Dopadlo to, jak dopadlo, a věřím, že mě to nakopne dál,“ pokračovala.
Během následujících měsíců tak bude držitelka dvou zlatých (po jedné ze super-G a z paralelního obřího slalomu na snowboardu) z olympijského Pchjongčchangu 2018 hledat nového trenéra. S jedním z možných kandidátů měla v minulých týdnech již testovat nové lyže v Itálii. „Bylo to senzační. Po podpisu smlouvy, respektive před sezonou vám velice ráda prozradím, o koho jde. Nový trenér už si k sobě našel i asistenta, kterého jsem také měla šanci při trénincích poznat,“ řekla Ledecká.
Tento český sportovní nezmar se ani pro příští sezónu pak rozhodně nevzdá možnosti startovat ve Světovém poháru jak v alpském lyžování, tak v paralelním obřím slalomu na snowboardu. „Jsem ráda, že si zazávodím jak na lyžích, tak na prkně, protože termín mistrovství světa na snowboardu se nekryje s termínem mistrovství světa na lyžích. To je ale daleko. S trenérem Justinem Reiterem si teď plánujeme jen dlouhý a zasloužený odpočinek,“ dodala Ledecká.
Předpověď počasí: Co přinese první květnový prodloužený víkend?

Nadcházející prodloužený víkend slibuje převážně jasnou až polojasnou oblohu a postupný nárůst teplot, které v neděli vyšplhají až na letních 26 stupňů Celsia. Zatímco páteční ráno mohou na mnoha místech ještě potrápit přízemní mrazíky, které představují riziko pro kvetoucí vegetaci, zbytek volna bude ve znamení slunečného počasí. Srážky se během prodlouženého víkendu téměř neobjeví, pouze v neděli se na západě republiky může vyskytnout oblačnost s ojedinělými přeháňkami.
