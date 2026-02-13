Ledecká po snowboardu neuspěla ani na lyžích, super-G nedojela. Nováková senzačně čtrnáctá

Poté, co se Ester Ledecká nečekaně rozloučila s olympijským závodem v paralelním obřím slalomu na snowboardu už ve čtvrtfinále, čeští sportovní fanoušci byli v očekávání co předvede v lyžařském super-G. Právě v této disciplíně v rámci jejího druhého oblíbeného sportu, který provozuje, se věřilo české obojživelnici, že by snad mohla získat vysněnou olympijskou medaili. Jenomže Ester Ledecká v rámci letošní olympiády napsala trochu nečekaný příběh – medaili nebude mít ani na snowboardu, ani na lyžích, jelikož v super-G spadla a nedokončila ho. 

Příjemným překvapením tak pro to byla pro české fanoušky jiná Češka Barbora Nováková, která zajela svůj životní závod, když se startovním číslem 31 dojela čtrnáctá. Nutno ale říct, že se jednalo o extrémně těžký sjezd pro ženy, bylo k vidění několik nedokončených jízd a nakonec se vším nejlépe poradil domácí Italka Federica Brignoneová, senzační stříbro získala Francouzka Romane Miradoliová, bronz pak Rakušanka Cornelia Hütterová.

Jako osmá v pořadí vyrazila ze startu do zrádné trati super-G v Bormiu Ester Ledecká. Před ní závod dokončila jen čtveřice závodnic, což tak dalo tušit, že tato olympijská trať super-G byla až extrémně těžká pro ženy, navíc nepřispívalo příliš ani počasí, neboť na sjezdovku padla v její horní části hustá mlha. Česká sportovkyně nechtěla navazovat například na Rakušanku Mirjam Puchnerovou či Němku Emmu Aicherovou, které toto super-G nedokončily, přičemž trápily se především mezi druhým a třetím mezičasem. Tvrdě padaly i Američanky Breezy Johnsonová a Mary Bococková. Raději by překvapila podobně jako ve slavném Pchjongčchangu 2018.

Inkriminované místo, kde havarovaly Ledecké soupeřky sice Češka ještě zvládla projet, jen těsně před cílem ale v podřepu nezvládla jeden z posledních skoků a následně tak spadla. Vypadalo to všelijak, naštěstí ale z toho vzešla bez zranění.

Jak Ledecká prozradila, do tohoto závodu nastoupila v bolestech pod prášky, protože při svém druhém tréninku taktéž spadla. „Ve druhé jízdě jsem se zranila těsně předtím, než jsem se měla převléknout a jít na start. Měli jsme na to asi čtyřicet minut,“ řekla konkrétně po závodě a pokračovala: „Přes veškerou snahu doktora Hospodára a mého fyzioterapeuta Ládi Poláška bylo času strašně málo.“

Je pravda, že jistotou na lyžích moc neoplývala jako jindy, když odhodlaně bojuje o nejvyšší příčky. „Jela jsem ve velkých bolestech, navíc mi omezovaly pohyb,“ řekla a ke svému pádu a nedokončenému závodu si vzpomněla na dědečka mistra světa v hokeji Jana Klapáče. „Jak říkal děda, to ke sportu patří.“

Na programu má nyní cestu do Milána, kde se setká s fyzioterapeutem Pavlem Kolářem a bude se připravovat na další závody Světového poháru. Už potřetí v řadě se představila na Hrách ve dvou různých sportech, poprvé ale z nich odjíždí bez cenného kovu. I tak ale je ráda, že mohla třikrát takto pod pěti kruhy reprezentovat. „Za to jsem moc ráda a jsem na sebe pyšná, že jsem se nominovala. Je to pro mě důležité, ale teď už se musím koncentrovat, abych se dala dohromady a mohla se postavit na lyže nebo snowboard,“ dodala.

České fanoušky však mohla alespoň trochu rozradostnit a rozhodně příjemně překvapit Barbora Nováková, která se startovním číslem 31 zajela svůj životní závod, když skončila na 14. místě. Další Češka Aneta Labaštová skončila dvacátá, Elise Maria Negriová čtyřiadvacátá.

I po jízdě Ledecké se nedokončovaly jízdy, jako tomu bylo třeba v případě italské hvězdy Sofii Goggiaové. Přesto domácí publikum v čele s italským prezidentem Sergiem Matarellim, jenž závod sledoval po boku předsedkyně Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventryové, mohlo slavit. Pro zlato si dojela Federica Brignoneová, která taky psala svůj příběh, kdy se loni taktéž trápila se svým zraněním. Navázala tak tím na zlato z Pekingu 2022 z obřího slalomu. Pouhé čtyři desetiny ztratila na vítězku druhá Francouzka Miradoliová, třetí Rakušanka Hütterová pak porazila čtvrtou krajanku Radlerovou o jednu setinu sekundy.

