Ledecká po snowboardu neuspěla ani na lyžích, super-G nedojela. Nováková senzačně čtrnáctá

Poté, co se Ester Ledecká nečekaně rozloučila s olympijským závodem v paralelním obřím slalomu na snowboardu už ve čtvrtfinále, čeští sportovní fanoušci byli v očekávání co předvede v lyžařském super-G. Právě v této disciplíně v rámci jejího druhého oblíbeného sportu, který provozuje, se věřilo české obojživelnici, že by snad mohla získat vysněnou olympijskou medaili. Jenomže Ester Ledecká v rámci letošní olympiády napsala trochu nečekaný příběh – medaili nebude mít ani na snowboardu, ani na lyžích, jelikož v super-G spadla a nedokončila ho.
Příjemným překvapením tak pro to byla pro české fanoušky jiná Češka Barbora Nováková, která zajela svůj životní závod, když se startovním číslem 31 dojela čtrnáctá. Nutno ale říct, že se jednalo o extrémně těžký sjezd pro ženy, bylo k vidění několik nedokončených jízd a nakonec se vším nejlépe poradil domácí Italka Federica Brignoneová, senzační stříbro získala Francouzka Romane Miradoliová, bronz pak Rakušanka Cornelia Hütterová.
Jako osmá v pořadí vyrazila ze startu do zrádné trati super-G v Bormiu Ester Ledecká. Před ní závod dokončila jen čtveřice závodnic, což tak dalo tušit, že tato olympijská trať super-G byla až extrémně těžká pro ženy, navíc nepřispívalo příliš ani počasí, neboť na sjezdovku padla v její horní části hustá mlha. Česká sportovkyně nechtěla navazovat například na Rakušanku Mirjam Puchnerovou či Němku Emmu Aicherovou, které toto super-G nedokončily, přičemž trápily se především mezi druhým a třetím mezičasem. Tvrdě padaly i Američanky Breezy Johnsonová a Mary Bococková. Raději by překvapila podobně jako ve slavném Pchjongčchangu 2018.
Inkriminované místo, kde havarovaly Ledecké soupeřky sice Češka ještě zvládla projet, jen těsně před cílem ale v podřepu nezvládla jeden z posledních skoků a následně tak spadla. Vypadalo to všelijak, naštěstí ale z toho vzešla bez zranění.
Jak Ledecká prozradila, do tohoto závodu nastoupila v bolestech pod prášky, protože při svém druhém tréninku taktéž spadla. „Ve druhé jízdě jsem se zranila těsně předtím, než jsem se měla převléknout a jít na start. Měli jsme na to asi čtyřicet minut,“ řekla konkrétně po závodě a pokračovala: „Přes veškerou snahu doktora Hospodára a mého fyzioterapeuta Ládi Poláška bylo času strašně málo.“
Je pravda, že jistotou na lyžích moc neoplývala jako jindy, když odhodlaně bojuje o nejvyšší příčky. „Jela jsem ve velkých bolestech, navíc mi omezovaly pohyb,“ řekla a ke svému pádu a nedokončenému závodu si vzpomněla na dědečka mistra světa v hokeji Jana Klapáče. „Jak říkal děda, to ke sportu patří.“
Na programu má nyní cestu do Milána, kde se setká s fyzioterapeutem Pavlem Kolářem a bude se připravovat na další závody Světového poháru. Už potřetí v řadě se představila na Hrách ve dvou různých sportech, poprvé ale z nich odjíždí bez cenného kovu. I tak ale je ráda, že mohla třikrát takto pod pěti kruhy reprezentovat. „Za to jsem moc ráda a jsem na sebe pyšná, že jsem se nominovala. Je to pro mě důležité, ale teď už se musím koncentrovat, abych se dala dohromady a mohla se postavit na lyže nebo snowboard,“ dodala.
České fanoušky však mohla alespoň trochu rozradostnit a rozhodně příjemně překvapit Barbora Nováková, která se startovním číslem 31 zajela svůj životní závod, když skončila na 14. místě. Další Češka Aneta Labaštová skončila dvacátá, Elise Maria Negriová čtyřiadvacátá.
I po jízdě Ledecké se nedokončovaly jízdy, jako tomu bylo třeba v případě italské hvězdy Sofii Goggiaové. Přesto domácí publikum v čele s italským prezidentem Sergiem Matarellim, jenž závod sledoval po boku předsedkyně Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventryové, mohlo slavit. Pro zlato si dojela Federica Brignoneová, která taky psala svůj příběh, kdy se loni taktéž trápila se svým zraněním. Navázala tak tím na zlato z Pekingu 2022 z obřího slalomu. Pouhé čtyři desetiny ztratila na vítězku druhá Francouzka Miradoliová, třetí Rakušanka Hütterová pak porazila čtvrtou krajanku Radlerovou o jednu setinu sekundy.
Související
Adamczyková zkompletovala olympijskou sbírku. Z Itálie si přiveze stříbro
Švýcaři s USA potvrdili roli favorita, Německo si poradilo na úvod hokejového turnaje s Dánskem
Olympijské hry 2026 , Ester Ledecká , Lyžování
Aktuálně se děje
před 13 minutami
Kallasová vyvrátila tvrzení USA. OSN podporuje Radu míru jinak, než Trumpovi lidé tvrdí
před 41 minutami
Ledecká po snowboardu neuspěla ani na lyžích, super-G nedojela. Nováková senzačně čtrnáctá
před 1 hodinou
Waltz odráží kritiku USA: Pod vedením Trumpa vracíme svět zpět z okraje propasti
před 1 hodinou
USA posílají na Blízký východ druhou letadlovou loď
před 1 hodinou
Ani USA nejsou bez Evropy dost silné, Amerika ztratila nárok na globální vůdčí postavení, prohlásil na MSC Merz
před 2 hodinami
Adamczyková zkompletovala olympijskou sbírku. Z Itálie si přiveze stříbro
před 2 hodinami
Okamžitě zastavte útoky na ukrajinskou energetickou síť, vyzvala OSN Rusko
před 3 hodinami
Maďarsko a Slovensko čím dál častěji hledají ochranu u Ruska, varuje světový tisk
před 4 hodinami
Do Mnichova se sjíždí světoví lídři na konferenci MSC. Rutte se ještě před zahájením vysmál Rusku
před 5 hodinami
Poslanci schválili odklad superdávky. Řeší změnu jednacího řádu Sněmovny
před 5 hodinami
Starý svět je definitivně minulostí, situace na Ukrajině je strašná, prohlásil Rubio
před 6 hodinami
Svět řeší nástupce Kim Čong-una. Poprvé v dynastii to nebude muž
před 7 hodinami
Albaneseová označil Izrael za „společného nepřítele lidstva“. Macinka ji vyzval k rezignaci
před 7 hodinami
Trump zasadil boji s oteplováním smrtelnou ránu. Éra klimatických regulací je definitivně u konce
před 8 hodinami
Švýcaři s USA potvrdili roli favorita, Německo si poradilo na úvod hokejového turnaje s Dánskem
před 8 hodinami
„Největší deregulace v americké historii.“ Trump zrušil vědecké rozhodnutí omezující plyny oteplující planetu
před 10 hodinami
Počasí se ochladí, očekávají se i sněhové srážky
včera
Ceny Anděl mají za sebou další kolo hlasování. Známe nominované
včera
FN Olomouc zareagovala na vyšetřování. Prozradila, co odhalilo její vlastní šetření
včera
Pro Čechy to nebude jednoduchý turnaj. Hokejisté na úvod prohráli s Kanadou 0:5
Na letošních zimních olympijských hrách v Miláně se ve čtvrtek poprvé představili v rámci hokejového turnaje nabitého hvězdami kanadsko-americké NHL i čeští hokejisté. A za prvního soupeře nemohli mít asi těžšího protivníka. Byla jím hvězdně nabitá Kanada a už od úvodního vhazování bylo znát, že svěřence kouče Radima Rulíka čeká fyzicky náročný zápas. Přestože první třetina z českého pohledu vypadala ještě slibně, od jejího závěru už to byla postupem času právě kolébka hokeje, která čím dál více dominovala a dospěla tak k jasnému vítězství a výsledku 0:5. V závěru si už hrála s českým týmem jako kočka s myší a Čechům tak nezbývalo nic jiného, než tento duel hodit za hlavu a začít se připravovat na Francii.
Zdroj: David Holub