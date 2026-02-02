Česká výprava sportovců na olympiádu bude rekordní. Dodatečně se dostala sjezdařka Negri

Českých sportovců, kteří v těchto dnech odcestují do dějiště zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo, bude nakonec rekordních 114. Postaralo se o to donominování české sjezdařky Elisy Marie Negriové, které tak připadlo bonusové místo.
To dostala po dodatečné relokaci míst. Už dříve figurovala na hraně původní nominace. Pro tuto dvaadvacetiletou reprezentantku, která je poslední mistryní republiky ve sjezdu, to bude první vrcholná sportovní akce, na kterou se podívá. Dříve před Negriovou dostala přednost její kolegyně sjezdařka Alena Labaštová.
Jak už její jméno napovídá, Elisa Maria Negri je naturalizovanou Češkou, neboť se narodila v italské Aprice. Protože je ale její matkou Češka, rozhodla se postupem času pro reprezentaci České republiky. Díky své olympijské nominaci se tak v jednom týmu setká se svým vzorem Ester Ledeckou, přičemž její první účast na hrách je pikantní už v tom, že se konají v její rodné zemi.
Alpská lyžařka Negri se tak představí pod pěti kruhy hned ve třech disciplínách: vedle sjezdu i v super-G a v týmové kombinaci.
V týmu českých alpských lyžařů tak vedle Ester Ledecké a Aleny Labaštové doplní Negri také Martinu Dubovskou, Barboru Novákovou, Jana Zabystřana a Marka Müllera.
Představitelé Mezinárodního olympijského výboru (MOV) připustili, že přípravy na nadcházející zimní olympijské hry v Miláně a Cortině provází „rušivé a smutné“ okolnosti.
Zdroj: Libor Novák