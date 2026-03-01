Írán zahájil rozsáhlou vlnu útoků napříč celým Blízkým východem

Írán zahájil v neděli ráno novou rozsáhlou vlnu útoků napříč celým Blízkým východem. Podle íránské polooficiální tiskové agentury Tasnim oznámily Islámské revoluční gardy vypuštění již šesté vlny raket a bezpilotních letounů. Tyto údery cílily primárně na Izrael a americké vojenské základny rozmístěné v regionu, přičemž exploze byly hlášeny z mnoha hlavních i dalších významných měst.
V Izraeli armáda potvrdila identifikaci střel mířících z Íránu směrem na jeho území a uvedla, že veškeré obranné systémy jsou v plném provozu. Varovné sirény se během rána rozněly v centrální i jižní části země. Izraelské vojenské složky monitorují vzdušný prostor a snaží se eliminovat přicházející hrozby dříve, než zasáhnou obydlené oblasti.
Značné incidenty byly hlášeny také z Dubaje ve Spojených arabských emirátech. Tým CNN přímo na místě slyšel v průběhu dopoledne několik výbuchů a na obloze byl viditelný kouř. Trosky z jedné z raket, která byla zachycena nad čtvrtí Business Bay, dopadly do významného komerčního přístavu Jebel Ali a způsobily tam požár. Nad přístavem se následně vytvořily husté sloupce kouře.
Podobná situace nastala v katarském Dauhá, kde byly v půl osmé ráno místního času slyšet silné exploze. Ministerstvo vnitra Kataru následně informovalo, že v důsledku těchto útoků bylo zraněno 16 osob. Úřady zároveň potvrdily, že v některých částech země došlo k omezeným materiálním škodám, zatímco záchranné složky pracují na odstraňování následků.
V Bahrajnu se protivzdušné obraně podařilo během noci zneškodnit nejméně 45 raket a devět dronů. Státní média a ověřené videozáznamy však ukázaly kouř stoupající z blízkosti hotelu Crowne Plaza v metropoli Manáma. Další zasažené místo se nachází v iráckém Erbilu, kde fotografie potvrdily černý kouř stoupající z hořícího letiště poté, co městem otřásly těžké exploze.
Útoky se nevyhnuly ani Ománu, kde komerční přístav Duqm zasáhly dva bezpilotní letouny. Jeden z nich zasáhl ubytovnu pro dělníky a zranil jednoho zahraničního pracovníka, zatímco trosky druhého dopadly nedaleko palivových nádrží, aniž by způsobily další škody. Americké velvyslanectví v Maskatu následně vydalo bezpečnostní varování a nařídilo svým zaměstnancům i občanům USA v zemi, aby zůstali v úkrytech.
Teherán v těchto útocích pokračuje i přes těžké ztráty, které mu v minulosti způsobily Spojené státy a Izrael. Loni v červnu Izrael provedl překvapivý útok, jenž zničil části íránského jaderného programu a poškodil výrobny raket. Analýzy satelitních snímků však naznačují, že se Íránu podařilo poškozená zařízení na výrobu raket obnovit a začal urychleně opevňovat svá jaderná pracoviště.
Zatímco USA a Izrael považují likvidaci nejvyššího íránského vůdce za jasné vítězství, panuje nejistota ohledně zbývající palebné síly Íránu. Analytici upozorňují, že zatím existuje jen málo nezávislých důkazů o skutečném rozsahu destrukce íránských raketových sil. Současná vlna útoků tak vyvolává otázky, jak velké zásoby balistických střel a dronů má Teherán ještě k dispozici pro případ vleklého konfliktu.
Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu ráno údery proti Íránu. Tuto informaci potvrdil izraelský ministr obrany Israel Katz a dva američtí představitelé. Nad íránským hlavním městem Teheránem byl po explozích spatřen stoupající sloup kouře.
Zdroj: Libor Novák