Írán zahájil rozsáhlou vlnu útoků napříč celým Blízkým východem

Libor Novák

1. března 2026 9:41

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Depositphotos

Írán zahájil v neděli ráno novou rozsáhlou vlnu útoků napříč celým Blízkým východem. Podle íránské polooficiální tiskové agentury Tasnim oznámily Islámské revoluční gardy vypuštění již šesté vlny raket a bezpilotních letounů. Tyto údery cílily primárně na Izrael a americké vojenské základny rozmístěné v regionu, přičemž exploze byly hlášeny z mnoha hlavních i dalších významných měst.

V Izraeli armáda potvrdila identifikaci střel mířících z Íránu směrem na jeho území a uvedla, že veškeré obranné systémy jsou v plném provozu. Varovné sirény se během rána rozněly v centrální i jižní části země. Izraelské vojenské složky monitorují vzdušný prostor a snaží se eliminovat přicházející hrozby dříve, než zasáhnou obydlené oblasti.

Značné incidenty byly hlášeny také z Dubaje ve Spojených arabských emirátech. Tým CNN přímo na místě slyšel v průběhu dopoledne několik výbuchů a na obloze byl viditelný kouř. Trosky z jedné z raket, která byla zachycena nad čtvrtí Business Bay, dopadly do významného komerčního přístavu Jebel Ali a způsobily tam požár. Nad přístavem se následně vytvořily husté sloupce kouře.

Podobná situace nastala v katarském Dauhá, kde byly v půl osmé ráno místního času slyšet silné exploze. Ministerstvo vnitra Kataru následně informovalo, že v důsledku těchto útoků bylo zraněno 16 osob. Úřady zároveň potvrdily, že v některých částech země došlo k omezeným materiálním škodám, zatímco záchranné složky pracují na odstraňování následků.

V Bahrajnu se protivzdušné obraně podařilo během noci zneškodnit nejméně 45 raket a devět dronů. Státní média a ověřené videozáznamy však ukázaly kouř stoupající z blízkosti hotelu Crowne Plaza v metropoli Manáma. Další zasažené místo se nachází v iráckém Erbilu, kde fotografie potvrdily černý kouř stoupající z hořícího letiště poté, co městem otřásly těžké exploze.

Útoky se nevyhnuly ani Ománu, kde komerční přístav Duqm zasáhly dva bezpilotní letouny. Jeden z nich zasáhl ubytovnu pro dělníky a zranil jednoho zahraničního pracovníka, zatímco trosky druhého dopadly nedaleko palivových nádrží, aniž by způsobily další škody. Americké velvyslanectví v Maskatu následně vydalo bezpečnostní varování a nařídilo svým zaměstnancům i občanům USA v zemi, aby zůstali v úkrytech.

Teherán v těchto útocích pokračuje i přes těžké ztráty, které mu v minulosti způsobily Spojené státy a Izrael. Loni v červnu Izrael provedl překvapivý útok, jenž zničil části íránského jaderného programu a poškodil výrobny raket. Analýzy satelitních snímků však naznačují, že se Íránu podařilo poškozená zařízení na výrobu raket obnovit a začal urychleně opevňovat svá jaderná pracoviště.

Zatímco USA a Izrael považují likvidaci nejvyššího íránského vůdce za jasné vítězství, panuje nejistota ohledně zbývající palebné síly Íránu. Analytici upozorňují, že zatím existuje jen málo nezávislých důkazů o skutečném rozsahu destrukce íránských raketových sil. Současná vlna útoků tak vyvolává otázky, jak velké zásoby balistických střel a dronů má Teherán ještě k dispozici pro případ vleklého konfliktu.

Rozzuření Íránci se pokusili vtrhnout na americké velvyslanectví

Írán, ilustrační foto

Rozzuření Íránci se pokusili vtrhnout na americké velvyslanectví

V iráckém hlavním městě se demonstranti pokusili proniknout do opevněné Zelené zóny, která je mimo jiné sídlem amerického velvyslanectví. Tato akce byla přímou reakcí na zabití íránského nejvyššího vůdce. Záběry z místa zachycují nedělní ranní střety mezi protestujícími a iráckými bezpečnostními složkami na mostě 14. července, jenž vede přes řeku Tigris právě do této střežené oblasti.
Ájatolláh Sajjid Alí Chameneí

Ajatolláh Alí Chameneí je po smrti

Americký prezident Donald Trump v sobotu večer potvrdil, že íránský nejvyšší vůdce, ajatolláh Alí Chameneí, byl zabit při rozsáhlém společném úderu Spojených států a Izraele. Trump tuto zprávu oznámil prostřednictvím své sociální sítě Truth Social, kde Chameneího označil za jednoho z nejhorších lidí v historii. Podle prezidenta je jeho smrt spravedlností nejen pro íránský lid, ale i pro Američany a občany mnoha dalších zemí.

Írán Armáda Írán Izrael

Ilustrační foto

Írán, ilustrační foto

