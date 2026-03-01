Počasí: Příští týden jarní teploty setrvají, bude až 15 stupňů

První březnový týden přinese do České republiky převážně klidné a slunečné počasí s jarními teplotami, které budou přes den šplhat k 15 °C. Podle předpovědi ČHMÚ.cz nás čeká období s minimem srážek a jasnou oblohou, doprovázené ranními mlhami, které mohou být místy i mrznoucí.
V pondělí bude převládat polojasno až skoro jasno, i když v jihovýchodní polovině území může být zpočátku oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami. Během dne však bude oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou na 5 až 1 °C, na severozápadě Čech až k -2 °C, zatímco denní maxima dosáhnou 10 až 14 °C.
V úterý a ve středu se očekává velmi podobný ráz počasí s jasnou až polojasnou oblohou. Rána v Čechách doprovodí místy mlhy nebo nízká oblačnost, přičemž noční teploty se budou pohybovat v rozmezí +3 až -2 °C. Přes den se rtuť teploměru vyšplhá na příjemných 10 až 15 °C při slabém proměnlivém větru.
Čtvrteční předpověď počítá s pokračujícím jasným až polojasným nebem, opět s rizikem ranních mrznoucích mlh. Teplotní interval zůstane stabilní s nočními minimy kolem bodu mrazu a denními maximy do 15 °C. Srážky se v těchto dnech nepředpokládají a vítr zůstane jen velmi slabý.
Závěr týdne od pátku do neděle přinese mírné přibývání oblačnosti, místy může být přechodně až oblačno. Noční teploty se nadále udrží mezi +3 a -2 °C, ale denní maxima lehce poklesnou na 9 až 14 °C. I nadále se budou v ranních hodinách tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, která může ovlivnit pocitovou teplotu během dopoledne.
Začíná víkend, kdy skončí meteorologická zima a zároveň únor a odstartuje meteorologické jaro a březen. Počasí má být podobné jako v posledních dnech, denní maxima budou stoupat nad 10 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
