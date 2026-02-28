Blízký východ v plamenech. Íránské rakety dopadají na Katar, Kuvajt, SAE i Bahrajn, Izrael zahájil nové nálety

Libor Novák

28. února 2026 10:59

F-16 Israel Defense Forces
F-16 Israel Defense Forces Foto: Israel Defense Forces

Íránské revoluční gardy (IRGC) podnikly v odvetě za útoky na íránská města údery proti čtyřem americkým základnám na Blízkém východě. Podle informací íránské státní tiskové agentury Fars byly terčem raketových útoků základny Al-Udeid v Kataru, Al-Salem v Kuvajtu a Al-Dhafra ve Spojených arabských emirátech. Zasažena byla také základna páté flotily amerického námořnictva v Bahrajnu.

Izraelská armáda mezitím oznámila zahájení nové vlny náletů, které se soustředí na cíle v západním Íránu. K tomuto kroku došlo přibližně tři a půl hodiny poté, co Izrael a USA vypálily první salvy. Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že provádějí rozsáhlý úder proti řadě vojenských objektů patřících tamnímu režimu.

Podle vyjádření IDF předcházely současné vojenské kampani měsíce úzkého a společného plánování mezi Spojenými státy a Izraelem. Tato intenzivní koordinace umožnila oběma armádám provést rozsáhlé údery v plné synchronizaci. Záběry ze sociálních sítí ukazují stoupající kouř z oblasti, kde v Teheránu sídlí íránské zpravodajské velitelství.

Hlavním cílem operace je podle Izraele zásadní oslabení íránského režimu a odstranění existenčních hrozeb pro židovský stát. Již dříve bylo potvrzeno, že mezi prvními cíli byly íránské balistické rakety a jejich odpalovací zařízení. Stíhačky izraelského letectva pokračují v útocích na základě přesných zpravodajských informací a operace budou trvat tak dlouho, jak bude vyžadovat situace.

Jasmine El-Gamal, bývalá poradkyně Pentagonu pro Blízký východ, označila bojovou operaci prezidenta Donalda Trumpa v Íránu za bezprecedentní. Podle ní jde o situaci, kterou svět dosud nezažil. Strategie se liší od invaze do Iráku, kde USA nasadily pozemní vojska, i od letošního odstranění Nicoláse Madura ve Venezuele, kde byl zlikvidován pouze šéf vlády.

Pro izraelského premiéra Benjamina Netanjahua představuje Írán stěžejní téma jeho politiky. Po léta varoval před jaderným nebezpečím ze strany Teheránu, což vyvrcholilo červnovou operací Rising Lion v roce 2025, ke které se později připojily i USA. Současné společné údery by mohly posílit Netanjahuovu pozici před blížícími se volbami.

Netanjahu prezentuje útoky na Írán jako součást širší odvety za útok vedený Hamásem z října 2023. Údery vykresluje jako pokus o nové uspořádání Blízkého východu. Kritici však podotýkají, že se tím snaží změnit narativ týkající se bezpečnostních selhání, která útoku na Izrael předcházela.

V rámci své předvolební kampaně Netanjahu také vyzdvihuje své blízké vztahy s prezidentem Donaldem Trumpem. Údery na Írán dočasně umlčely hlasy opozice, což je v Izraeli v dobách bezpečnostních krizí obvyklý jev. Lídr opozice Jair Lapid prohlásil, že v těchto chvílích stojí všichni společně za armádou a v boji proti nepříteli neexistuje koalice ani opozice.

Politické výsledky však zůstávají nejisté. Červnová operace Rising Lion přinesla Netanjahuovi v průzkumech veřejného mínění pouze mírný a krátkodobý vzestup. Pokud by Írán odpověděl tvrdým protiúderem, který by na izraelském území způsobil značné škody nebo ztráty na životech, mohl by se politický kalkul obrátit proti premiérovi.

