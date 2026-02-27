Chcete se dostat z Izraele? Musíte dnes, vyzval americký velvysanec podřízené

Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee řekl zaměstnancům velvyslanectví, aby Izrael opustili dnes, pokud o tom uvažují. Uvedl to americký deník New York Times. Výzva diplomata k jeho podřízeným může souviset s očekáváním, že se bude stupňovat napětí v regionu.
Huckabee napsal zaměstnancům email v pátek dopoledne místního času. Zaměstnance upozornil, že zájem o místa v letadlech bude pravděpodobně vysoký. Podřízení mají podle jeho slov odletět do jakékoliv destinace, ze které mohou následně pokračovat do Washingtonu. "Hlavní prioritou je dostat se ze země," zdůraznil velvyslanec.
Americkému deníku New York Times potvrdili věrohodnost emailu nezávisle na sobě tři lidé. Podle diplomata sice není důvod k panice, přesto lidem z ambasády vzkázal, aby Izrael opustili spíše dříve nežli později.
Izrael by se mohl stát terčem případného odvetného úderu, pokud se Spojené státy americké rozhodnou pro další útok na Írán. Americký prezident Donald Trump v úterním rekordně dlouhém projevu ke stavu Unie označil Írán za největšího světového sponzora teroru a slíbil, že mu nikdy nedovolí získat jadernou zbraň. "Už vyvinuli rakety, které mohou ohrozit Evropu a naše zámořské základny," poznamenal.
Američané zároveň pokračují v jednáních s Íránci, rozhovory mají pokračovat i příští týden. Íránský ministr zahraničí Abbás Aráqčí, který vede delegaci své země, řekl, že již bylo dosaženo dobrého pokroku a dohody na některých věcech. U jiných témat ale přetrvávají neshody.
Teherán podle íránských státních médií trvá na právu na mírovou jadernou energii a odmítá americký požadavek, aby přestal s obohacováním uranu. Íránci ale měli navrhnout jisté ústupky. Například nabídli, že obohacování pozastaví na tři až pět let a pak s ním znovu začnou pod mezinárodním dohledem. Výměnou chtěli zrušení sankcí, které poškozují íránskou ekonomiku.
