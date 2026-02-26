Instagram chystá novinku. Ocenit by ji měli hlavně rodiče

Lucie Podzimková

26. února 2026 20:01

Instagram
Instagram Foto: Pixabay

Internetový gigant Meta chystá na sociální síti Instagram nové opatření, které má chránit dětské uživatele před nebezpečným obsahem. Upozornila na to BBC. Děje se tak v době, kdy některé země uvažují o úplných zákazech pro děti na sítích. 

Rodiče, kteří na Instagramu používají nástroje sloužící k dohledu na jejich děti, začnou dostávat upozornění v případě, kdy jejich potomek bude opakovaně vyhledávat slova související se sebevraždami či sebepoškozováním.

U společnosti Meta půjde o úplnou novinku, uvedla BBC. Nejprve bude dostupná pro uživatele ve Velké Británii, Spojených státech amerických, Austrálii a Kanadě, a to již od příštího týdne. Zbytek světa má následovat později. 

Babiš v jednom z únorových videí připustil úplný zákaz pro dětské uživatele. "Tady například čtu, že Francie chce zakázat užívání sociálních sítí dětem pod 15 let," uvedl premiér a vyzval Českou televizi, aby pozvala experty, kteří se k této problematice ve vysílání vyjádří. Následně se sám vyslovil pro věkové omezení.

"Já jsem pro, protože odborníci, které já znám, říkají, že je to strašně škodlivé pro děti. A my musíme ochránit naše děti," prohlásil premiér, který sám úspěšně využívá sociální sítě ke komunikaci s voliči. Aktuální video ostatně zveřejnil právě na diskutovaných platformách. 

Jak tehdy upozornil web DW, ve Francii už zákaz sociálních sítí pro děti mladší 15 let prošel dolní parlamentní komorou. O podobném opatření uvažují i další evropské státy. Ve Španělsku se očekává schválení zákazu pro uživatele mladší 16 let. Opatření má podporu předsedy vlády Pedra Sancheze. "Dnes jsou naše děti vystaveny prostoru, kde se nemají pohybovat samy, prostoru plného závislosti, zneužívání, pornografie, manipulace a násilí," řekl Sanchez. 

Například Dánsko se již v uplynulém roce rozhodlo chránit děti a mladé lidi před zneužíváním na internetu. Několik politických stran se shodlo na tom, že přístup na některé sociální sítě by měl být zakázán. Příslušný zákon ale ještě neplatí. V Itálii vznikl zákon, který má omezit dětské influencery, jimž je méně než 15 let. 

Související

Ilustrační foto

Žádný TikTok, YouTube nebo Twitch. Jak bude fungovat celosvětově první zákaz sociálních sítí pro mladé?

Od 10. prosince budou společnosti provozující sociální média v Austrálii povinny přijmout "přiměřené kroky" k zajištění toho, aby si děti mladší 16 let nemohly na jejich platformách zakládat účty. Zároveň budou muset existující účty takových uživatelů deaktivovat nebo odstranit. Vláda tvrdí, že tento zákaz, který je celosvětově první svého druhu a mezi rodiči populární, má za cíl snížit "tlaky a rizika," kterým jsou děti na sociálních sítích vystaveny. Tato rizika plynou z designových funkcí, jež je nabádají trávit více času u obrazovek, a zároveň jim servírují obsah, který může poškodit jejich zdraví a pohodu.

Zdroj: Lucie Podzimková

